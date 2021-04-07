[Видео] Главная башня пострадавшего от землетрясения замка Кумамото вновь открывается для посещений
НовостиВидео Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Завершены реставрационные работы башни замка Кумамото (р-н Тюо г. Кумамото), серьёзно пострадавшего в результате землетрясения в Кумамото в 2016 году, и 6 апреля город Кумамото представил представителям СМИ интерьер башни. При реставрации были приняты новые меры безопасности, такие как сейсмическое переоборудование, полностью обновлены постоянная экспозиция и интерьер. Башня будет открыта для публики с 26 апреля. [Jiji Press Video Center]
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- 100 лучших мест любования сакурой в Японии: замок Кумамото (Кумамото)
- Старинные замки Японии
- [Фото] Замки Японии
- [Видео] Замок Кумамото через три года после землетрясения
- [Видео] Цветущая сакура в замке Кумамото
- Семь японских замков в списке Важного культурного достояния Японии
- [Видео] Прессе показали ход работ по восстановлению главной башни замка Кумамото, пострадавшего от землетрясения
- Три миллиарда йен на восстановление замка Кумамото