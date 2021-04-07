[Видео] Главная башня пострадавшего от землетрясения замка Кумамото вновь открывается для посещений

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Завершены реставрационные работы башни замка Кумамото (р-н Тюо г. Кумамото), серьёзно пострадавшего в результате землетрясения в Кумамото в 2016 году, и 6 апреля город Кумамото представил представителям СМИ интерьер башни. При реставрации были приняты новые меры безопасности, такие как сейсмическое переоборудование, полностью обновлены постоянная экспозиция и интерьер. Башня будет открыта для публики с 26 апреля. [Jiji Press Video Center]

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