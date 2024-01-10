Префектуры Японии

Префектуры Японии

Общество Политика История

Серия Nippon.com о префектурах Японии, в которой даются краткие обзоры 47 областей, составляющих страну, от Хоккайдо на севере до Окинавы, самой южной префектуры.
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В Японии насчитывается 47 префектур. В административной системе страны они находятся на следующей ступени после центрального правительства и их власти оказывают жителям целый ряд административных и юридических услуг. Префектуры управляются губернаторами и законодателями, выбираемыми на всенародных выборах; они имеют собственную полицию, поддерживают сеть префектурных дорог и выполняют различные другие функции по развитию городских и сельских территорий.

В японском языке они описываются четырьмя отдельными терминами: то (столичный округ Токио), до (более крупная территория, губернаторство, термин используется только для Хоккайдо), фу (округа Киото и Осака) и кэн (собственно «префектура», используется для остальных 43 главных административных единиц страны). Они были созданы после реставрации Мэйдзи в 1868 году, причём их границы часто совпадали с границами земель (провинций), существовавших до периода Эдо (1603-1868).

При перечислении префектур их обычно приводят не в порядке очерёдности знаков японской азбуки, а в географическом порядке с севера на юг. Именно этот порядок используется в статьях этой серии. Список для удобства часто делят на части по регионам, в каждый из которых входит несколько префектур. Хоккайдо, самая крупная префектура, часто рассматривается как отдельный регион, в котором существует ряд субпрефектурных бюро для решения местных вопросов. Помимо приведенных здесь названий регионов могут использоваться альтернативные варианты – «Кинки» вместо «Кансай», «Косинъэцу» как область, охватывающая преф. Ниигата, Нагано и Яманаси в регионе Тюбу; «Токай» как регион, охватывающий префектуры Сидзуока, Айти, Гифу и Миэ; и «Хокурику» для тех префектур региона Тюбу, которые расположены вдоль побережья Японского моря.

Мы надеемся, что вам понравится знакомиться с 47 префектурами Японии по нашим статьям!

Мы будем в этот список добавлять ссылки на статьи о префектурах по мере публикации статей.

Хоккайдо и Тохоку

  • Префектура Хоккайдо
  • Префектура Аомори
  • Префектура Иватэ
  • Префектура Мияги
  • Префектура Акита
  • Префектура Ямагата
  • Префектура Фукусима

Канто

  • Префектура Ибараки
  • Префектура Тотиги
  • Префектура Гумма
  • Префектура Сайтама
  • Префектура Тиба
  • Столичный округ Токио
  • Префектура Канагава

Тюбу

  • Префектура Ниигата
  • Префектура Тояма
  • Префектура Исикава
  • Префектура Фукуи
  • Префектура Яманаси
  • Префектура Нагано
  • Префектура Гифу
  • Префектура Сидзуока
  • Префектура Айти

Кансай (Кинки)

  • Префектура Миэ
  • Префектура Сига
  • Префектура Киото
  • Префектура Осака
  • Префектура Хёго
  • Префектура Нара
  • Префектура Вакаяма

Тюгоку

  • Префектура Тоттори
  • Префектура Симанэ
  • Префектура Окаяма
  • Префектура Хиросима
  • Префектура Ямагути

Сикоку

  • Префектура Токусима
  • Префектура Кагава
  • Префектура Эхимэ
  • Префектура Коти

Кюсю и Окинава

  • Префектура Фукуока
  • Префектура Сага
  • Префектура Нагасаки
  • Префектура Кумамото
  • Префектура Ойта
  • Префектура Миядзаки
  • Префектура Кагосима
  • Префектура Окинава

Изображение к заголовку: © Pixta

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