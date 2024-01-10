Префектуры Японии
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В Японии насчитывается 47 префектур. В административной системе страны они находятся на следующей ступени после центрального правительства и их власти оказывают жителям целый ряд административных и юридических услуг. Префектуры управляются губернаторами и законодателями, выбираемыми на всенародных выборах; они имеют собственную полицию, поддерживают сеть префектурных дорог и выполняют различные другие функции по развитию городских и сельских территорий.
В японском языке они описываются четырьмя отдельными терминами: то (столичный округ Токио), до (более крупная территория, губернаторство, термин используется только для Хоккайдо), фу (округа Киото и Осака) и кэн (собственно «префектура», используется для остальных 43 главных административных единиц страны). Они были созданы после реставрации Мэйдзи в 1868 году, причём их границы часто совпадали с границами земель (провинций), существовавших до периода Эдо (1603-1868).
При перечислении префектур их обычно приводят не в порядке очерёдности знаков японской азбуки, а в географическом порядке с севера на юг. Именно этот порядок используется в статьях этой серии. Список для удобства часто делят на части по регионам, в каждый из которых входит несколько префектур. Хоккайдо, самая крупная префектура, часто рассматривается как отдельный регион, в котором существует ряд субпрефектурных бюро для решения местных вопросов. Помимо приведенных здесь названий регионов могут использоваться альтернативные варианты – «Кинки» вместо «Кансай», «Косинъэцу» как область, охватывающая преф. Ниигата, Нагано и Яманаси в регионе Тюбу; «Токай» как регион, охватывающий префектуры Сидзуока, Айти, Гифу и Миэ; и «Хокурику» для тех префектур региона Тюбу, которые расположены вдоль побережья Японского моря.
Мы надеемся, что вам понравится знакомиться с 47 префектурами Японии по нашим статьям!
Мы будем в этот список добавлять ссылки на статьи о префектурах по мере публикации статей.
Хоккайдо и Тохоку
- Префектура Хоккайдо
- Префектура Аомори
- Префектура Иватэ
- Префектура Мияги
- Префектура Акита
- Префектура Ямагата
- Префектура Фукусима
Канто
- Префектура Ибараки
- Префектура Тотиги
- Префектура Гумма
- Префектура Сайтама
- Префектура Тиба
- Столичный округ Токио
- Префектура Канагава
Тюбу
- Префектура Ниигата
- Префектура Тояма
- Префектура Исикава
- Префектура Фукуи
- Префектура Яманаси
- Префектура Нагано
- Префектура Гифу
- Префектура Сидзуока
- Префектура Айти
Кансай (Кинки)
- Префектура Миэ
- Префектура Сига
- Префектура Киото
- Префектура Осака
- Префектура Хёго
- Префектура Нара
- Префектура Вакаяма
Тюгоку
- Префектура Тоттори
- Префектура Симанэ
- Префектура Окаяма
- Префектура Хиросима
- Префектура Ямагути
Сикоку
- Префектура Токусима
- Префектура Кагава
- Префектура Эхимэ
- Префектура Коти
Кюсю и Окинава
- Префектура Фукуока
- Префектура Сага
- Префектура Нагасаки
- Префектура Кумамото
- Префектура Ойта
- Префектура Миядзаки
- Префектура Кагосима
- Префектура Окинава
Изображение к заголовку: © Pixta