Префектуры Японии

Путеводительпо Японии

Серия Nippon.com о префектурах Японии, в которой даются краткие обзоры 47 областей, составляющих страну, от Хоккайдо на севере до Окинавы, самой южной префектуры.

В Японии насчитывается 47 префектур. В административной системе страны они находятся на следующей ступени после центрального правительства и их власти оказывают жителям целый ряд административных и юридических услуг. Префектуры управляются губернаторами и законодателями, выбираемыми на всенародных выборах; они имеют собственную полицию, поддерживают сеть префектурных дорог и выполняют различные другие функции по развитию городских и сельских территорий.

В японском языке они описываются четырьмя отдельными терминами: то (столичный округ Токио), до (более крупная территория, губернаторство, термин используется только для Хоккайдо), фу (округа Киото и Осака) и кэн (собственно «префектура», используется для остальных 43 главных административных единиц страны). Они были созданы после реставрации Мэйдзи в 1868 году, причём их границы часто совпадали с границами земель (провинций), существовавших до периода Эдо (1603-1868).

При перечислении префектур их обычно приводят не в порядке очерёдности знаков японской азбуки, а в географическом порядке с севера на юг. Именно этот порядок используется в статьях этой серии. Список для удобства часто делят на части по регионам, в каждый из которых входит несколько префектур. Хоккайдо, самая крупная префектура, часто рассматривается как отдельный регион, в котором существует ряд субпрефектурных бюро для решения местных вопросов. Помимо приведенных здесь названий регионов могут использоваться альтернативные варианты – «Кинки» вместо «Кансай», «Косинъэцу» как область, охватывающая преф. Ниигата, Нагано и Яманаси в регионе Тюбу; «Токай» как регион, охватывающий префектуры Сидзуока, Айти, Гифу и Миэ; и «Хокурику» для тех префектур региона Тюбу, которые расположены вдоль побережья Японского моря.

Мы надеемся, что вам понравится знакомиться с 47 префектурами Японии по нашим статьям!

Мы будем в этот список добавлять ссылки на статьи о префектурах по мере публикации статей.

Хоккайдо и Тохоку

Префектура Хоккайдо

Префектура Аомори

Префектура Иватэ

Префектура Мияги

Префектура Акита

Префектура Ямагата

Префектура Фукусима

Канто

Префектура Ибараки

Префектура Тотиги

Префектура Гумма

Префектура Сайтама

Префектура Тиба

Столичный округ Токио

Префектура Канагава

Тюбу

Префектура Ниигата

Префектура Тояма

Префектура Исикава

Префектура Фукуи

Префектура Яманаси

Префектура Нагано

Префектура Гифу

Префектура Сидзуока

Префектура Айти

Кансай (Кинки)

Префектура Миэ

Префектура Сига

Префектура Киото

Префектура Осака

Префектура Хёго

Префектура Нара

Префектура Вакаяма

Тюгоку

Префектура Тоттори

Префектура Симанэ

Префектура Окаяма

Префектура Хиросима

Префектура Ямагути

Сикоку

Префектура Токусима

Префектура Кагава

Префектура Эхимэ

Префектура Коти

Кюсю и Окинава

Префектура Фукуока

Префектура Сага

Префектура Нагасаки

Префектура Кумамото

Префектура Ойта

Префектура Миядзаки

Префектура Кагосима

Префектура Окинава

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