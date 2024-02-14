Префектуры Японии

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Префектура Тояма расположена в регионе Хокурику в Японии. С трех сторон она окружена сушей, к северу от неё лежит залив Тояма и Японское море. Горный хребет Татэяма возвышается на юго-востоке префектуры на высоту более 3000 метров. Облачное небо и осадки являются обычным явлением на протяжении большей части года.

Префектура Тояма расположена в регионе Хокурику в Японии. С трех сторон она окружена сушей, к северу от неё лежит залив Тояма и Японское море. Горный хребет Татэяма возвышается на юго-востоке префектуры на высоту более 3000 метров. Облачное небо и осадки являются обычным явлением на протяжении большей части года.

Общие данные о префектуре Тояма

Основана в 1871 году (бывшая провинция Эттю)

Столица: Тояма

Население: 1 035 000 человек (по состоянию на октябрь 2020 г.)

Площадь: 4248 км2

Путешественники могут посетить гору Татэяма, следуя по альпийскому маршруту Татеяма-Куробэ, ведущему в префектуру Нагано. Этот маршрут особенно известен своим «снежным коридором» в районе самой высокой точки Муродо, где в период с апреля по июнь возвышаются огромные белые стены высотой до 20 метров. Живописные фермерские дома с крутыми соломенными крышами в Гокаяме были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, как и дома в деревне Сиракава-го соседней префектуры Гифу. С живописной железной дороги в ущелье Куробэ открываются захватывающие виды на реку внизу и окружающие вершины.



Осенние цвета контрастируют с красным цветом моста Син-Ямабико железной дороги ущелья Куробэ (© Pixta)

Префектура Тояма является крупным производителем риса, а город Тонами известен своими тюльпанами. Залив Тояма поставляет большое количество свежей рыбы и морепродуктов, в том числе местный деликатес – кальмаров-светлячков. Продавцы традиционных лекарств, путешествовавшие по стране, заложили основы современной процветающей фармацевтической промышленности префектуры. В городе Такаока производится более 90% медной посуды Японии, а символом металлолитейной промышленности является местный Дайбуцу, или Великий Будда.



Великий будда в Такаоке под ясным небом (© Pixta)



Китокито-кун – официальный талисман Тоямы, получивший свое имя от кито кито, термина на местном диалекте, который может означать либо «свежий», либо «живой». Его прическа символизирует горный хребет Татэяма (© Префектура Тояма)

Знаменитые личности

Фудзико Ф. Фудзио (1933–1996): создатель Дораэмона, одного из самых известных персонажей Японии.

Уэно Тизуко (1948– ): феминистка, социолог и писательница, известная своим освещением таких проблем, как гендерное неравенство.

Хосода Мамору (1967– ): режиссер аниме-фильмов, в том числе «Девочка, покорившая время» и «Дети волка».

Фотография к заголовку: Скала Оннаива на побережье Амахараси префектуры Тояма на фоне горного хребта Татэяма (© Pixta)

Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»