Префектуры Японии

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Префектура Миядзаки в Кюсю – это уютное место, которое знаменито великолепием своего побережья и ассоциируется с древнейшими легендами Японии.

Префектура Миядзаки расположена на тихоокеанском побережье юго-восточной части Кюсю. Здесь преобладают горы, в том числе вулканические пики горного массива Кирисима в Национальном парке Кирисима-Кинкован. Столица Миядзаки и второй по величине город Мияконодзё расположены на обширных равнинах в центральной и юго-западной частях префектуры соответственно. Береговая линия протянулась более чем на 400 километров, а её многочисленные пляжи являются местом обитания зелёных черепах.

Общие данные о префектуре Миядзаки

Основана в 1871 (бывшая провинция Хюга)

Столица: Миядзаки

Население: 1 070 000 (по состоянию на октябрь 2020 г.)

Площадь: 7734 км2

Посёлок Такатихо на севере префектуры – это место, где, по легенде, богиня солнца Аматэрасу спряталась от своего бесчинного брата Сусаноо, это важнейшее событие в японской мифологии. Здесь же находится живописное ущелье Такатихо с отвесными скалами и каскадными водопадами, а также святилище Такатихо, известное своими ёкагура – вечерними представлениями священной музыки и танцев религии синто. Побережье Нитинан на юге страны – популярное место среди любителей пляжного отдыха и серфинга. Здесь также расположено несколько прибрежных островов, покрытых пышной субтропической растительностью, на которых обитают дикие японские макаки. Многие профессиональные спортивные команды проводят в этой префектуре свои предсезонные сборы, что привлекает болельщиков со всей страны.



Пещера Амано Ясукавара в святилище Амано Ивато считается местом, где боги сговорились выманить Аматерасу из укрытия и вернуть свет в мир (© Pixta)

Богатые почвы и мягкий климат Миядзаки способствуют развитию сельскохозяйственной промышленности, включая выращивание базовых продуктов питания, таких как огурцы и зелёный перец, манго и других фруктов. Животноводство также является важной отраслью, равно как и лесничество и рыболовство. Префектура является ведущим производителем химических удобрений, целлюлозы, синтетических волокон и электроники.



Ветряной колокольчик в гончарном стиле Хюга Хокосимаяки (© Pixta)



Миядзаки-кэн – это собакоподобные персонажи в трёх воплощениях, они символизируют знаменитые изделия и другие отличительные черты префектуры. Слева направо – Хи-кун, Му-тян и Ка-кун (Миядзаки-кэн © префектура Миядзаки)

Знаменитые личности

Комура Дзюнтаро (1855-1911): Дипломат, представлявший Японию на Портсмутской мирной конференции после Русско-японской войны 1904-1905 гг.

Такаки Канэхиро (1849-1920): Врач, основавший первую в Японии школу медсестёр и медицинскую школу при Токийском университете Дзикэй. Будучи военно-морским хирургом, он разработал лекарство от болезни берибери.

Фотография к заголовку: Они но сэнтакуита, «Стиральная доска демонов», скальные образования вдоль побережья Нитинан (© Pixta)

Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»