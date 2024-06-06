Префектура Миядзаки
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Префектура Миядзаки расположена на тихоокеанском побережье юго-восточной части Кюсю. Здесь преобладают горы, в том числе вулканические пики горного массива Кирисима в Национальном парке Кирисима-Кинкован. Столица Миядзаки и второй по величине город Мияконодзё расположены на обширных равнинах в центральной и юго-западной частях префектуры соответственно. Береговая линия протянулась более чем на 400 километров, а её многочисленные пляжи являются местом обитания зелёных черепах.
Общие данные о префектуре Миядзаки
- Основана в 1871 (бывшая провинция Хюга)
- Столица: Миядзаки
- Население: 1 070 000 (по состоянию на октябрь 2020 г.)
- Площадь: 7734 км2
Посёлок Такатихо на севере префектуры – это место, где, по легенде, богиня солнца Аматэрасу спряталась от своего бесчинного брата Сусаноо, это важнейшее событие в японской мифологии. Здесь же находится живописное ущелье Такатихо с отвесными скалами и каскадными водопадами, а также святилище Такатихо, известное своими ёкагура – вечерними представлениями священной музыки и танцев религии синто. Побережье Нитинан на юге страны – популярное место среди любителей пляжного отдыха и серфинга. Здесь также расположено несколько прибрежных островов, покрытых пышной субтропической растительностью, на которых обитают дикие японские макаки. Многие профессиональные спортивные команды проводят в этой префектуре свои предсезонные сборы, что привлекает болельщиков со всей страны.
Богатые почвы и мягкий климат Миядзаки способствуют развитию сельскохозяйственной промышленности, включая выращивание базовых продуктов питания, таких как огурцы и зелёный перец, манго и других фруктов. Животноводство также является важной отраслью, равно как и лесничество и рыболовство. Префектура является ведущим производителем химических удобрений, целлюлозы, синтетических волокон и электроники.
Знаменитые личности
- Комура Дзюнтаро (1855-1911): Дипломат, представлявший Японию на Портсмутской мирной конференции после Русско-японской войны 1904-1905 гг.
- Такаки Канэхиро (1849-1920): Врач, основавший первую в Японии школу медсестёр и медицинскую школу при Токийском университете Дзикэй. Будучи военно-морским хирургом, он разработал лекарство от болезни берибери.
Фотография к заголовку: Они но сэнтакуита, «Стиральная доска демонов», скальные образования вдоль побережья Нитинан (© Pixta)
Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»