Префектуры Японии

Путеводительпо Японии

Префектура Фукуи ассоциируется с динозаврами и буддийской школой Дзэн благодаря многочисленным находкам окаменелостей и большому храму, основанному буддийским священником Догэном.

Префектура Фукуи расположена на западной окраине региона Хокурику в центральной части Хонсю, у побережья Японского моря. Большая часть населения проживает в северо-восточной части префектуры, а лишь небольшая часть простирается на юго-запад. В городе Кацуяма находится крупнейшее местонахождение окаменелостей динозавров в Японии, где также собрано наибольшее количество экземпляров в стране.

Общие данные о префектуре Фукуи

Основана в 1881 году (бывшие провинции Этидзэн и Вакаса)

Столица: Фукуи.

Население: 767 000 человек (по состоянию на октябрь 2020 г.)

Площадь: 4 191 км2

Эйхэйдзи, храм, основанный буддийским священником Догэном в XIII веке, стал крупным центром дзэн. Помимо осмотра территории комплекса, посетители могут практиковать медитацию дзадзэн и ощутить аскетическую жизнь храма, оставшись на ночь. Ассоциация префектуры с окаменелостями динозавров способствовала строительству Музея динозавров Фукуи. Это крупнейший подобный музей в Японии, в котором выставлено множество скелетов, в том числе обнаруженных поблизости.



«Китайские ворота» Карамон в Эйхэйдзи (© Pixta)

В префектуре Фукуи, особенно вдоль побережья залива Вакаса, расположено большое количество атомных электростанций, которые вносят значительный вклад в электроснабжение Японии. Основные отрасли промышленности включают производство синтетических тканей и другого текстиля, а небольшой город Сабаэ производит почти все японские оправы для очков.



Атомная электростанция Михама (© Pixta)



Официальные талисманы Фукуи, Дино Хэппинэсс, представляют собой группу персонажей, темой для создания которых послужили динозавры этой префектуры (© Fukui Prefecture)

Знаменитые личности

Окада Кэйсукэ (1868-1952): премьер-министр Японии, избежавший убийства во время попытки государственного переворота 26 февраля в 1936 году. Позже сыграл ключевую роль в свержении кабинета Тодзё Хидэки в 1944 году.

Сиракава Сидзука (1910-2006): ведущий исследователь кандзи и основатель словарей.

Ивасаки Тихиро (1918-1974): художник и иллюстратор детских книг. Иллюстрировал книгу Куроянаги Тэцуко «Тотто-тян, маленькая девочка у окна» (Мадогива-но Тотто-тян).

Фотография к заголовку: Статуя динозавра Fukuititan nipponensis перед станцией Фукуи в столице префектуры Фукуи (© Pixta)

Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»