Префектуры Японии

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Гористая префектура Гифу, расположенная неподалёку от самого центра Японии, богата горячими источниками, сохранившимися посёлками, такими как Сиракава-го, и традиционными видами искусства, например, изготовлением мечей.

Гифу – это префектура, не имеющая выхода к морю, в которой преобладают горы, с самыми высокими вершинами на высоте от 2000 до 3000 метров. Горы Хида, также известные как Северные Альпы, находятся на восточной границе с Нагано; горы Кисо, или Центральные Альпы, расположены к югу; а горы Рёхаку возвышаются вдоль западной границы Гифу. На юге находится обширная равнина Ноби, важный сельскохозяйственный район и населённая область.

Общие данные о префектуре Гифу

Основана в 1876 (изначально провинции Хида и Мино)

Столица: Гифу

Население: 1 979 000 (по состоянию на октябрь. 2020 года)

Площадь: 10 621 км2

Благодаря гористому рельефу Гифу является популярным местом для занятий активным отдыхом, таких как скалолазание и пешие прогулки. В районе Окухида в предгорьях Такаямы есть бурлящие горячие источники, а близлежащие города Хида-Такаяма и Хида-Фурукава сохранили очарование старого мира. Гифу может похвастаться несколькими объектами, включёнными в список ЮНЕСКО, в том числе посёлком Сиракава-го, здания которой построены в стиле гассё-дзукури, характеризующемся крутыми соломенными крышами, и гудзё-одори в городе Гудзё-Хатиман, одним из 41 ритуального танца, признанного нематериальным культурным наследием в 2022 году. Традиционная рыбная ловля с бакланами на реке Нагара до сих пор ведется с использованием деревянных лодок и огней, подвешенных к корзинам, чтобы приманивать рыбу.



Улочка позади усадеб в Гудзё Хатиман (© Pixta)

В промышленном секторе Гифу лидирует в производстве транспортного оборудования, машин и электроники. Среди сельскохозяйственной продукции преобладают рис и базовые овощи. Говядина хида и куры породы окумино-кодзидори – известные региональные бренды, префектура также является крупным поставщиком дикой и выращенной «сладкой рыбы» аю и форели. Традиционное производство включает в себя изготовление мечей в городе Сэки, керамики Мино и хомминоси, одного из трёх репрезентативных видов японской бумаги васи, включённых в список ЮНЕСКО в 2014 году.



Излюбленный способ полакомиться аю, рыбой, тесно связанной с Гифу – засолить и поджарить на углях (© Pixta)



Минамо, официальный талисман Гифу – водный эльф. Синий цвет его наряда символизирует чистейшие водные пути префектуры, а жёлтый – интенсивный солнечный свет (© Gifu Prefecture. Minamo #1140)

Знаменитые личности

Акэти Мицухидэ (1528-1582): влиятельный даймё и заместитель Оды Нобунаги, который прославился внезапным смертоносным нападением на военачальника, т. н. «инцидент в Хоннодзи».

Маэда Сэйсон (1885-1977): ведущий деятель искусства и мастер живописи нихонга.

Одзаки Хоцуми (1901-1944): корреспондент Asahi Shimbun и информатор русского шпиона Рихарда Зорге.

Фотография к заголовку: поле созревающего риса и здание в стиле гассё-дзукури в Сиракава-го (© Pixta)

Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»