Префектура Гифу
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Гифу – это префектура, не имеющая выхода к морю, в которой преобладают горы, с самыми высокими вершинами на высоте от 2000 до 3000 метров. Горы Хида, также известные как Северные Альпы, находятся на восточной границе с Нагано; горы Кисо, или Центральные Альпы, расположены к югу; а горы Рёхаку возвышаются вдоль западной границы Гифу. На юге находится обширная равнина Ноби, важный сельскохозяйственный район и населённая область.
Общие данные о префектуре Гифу
- Основана в 1876 (изначально провинции Хида и Мино)
- Столица: Гифу
- Население: 1 979 000 (по состоянию на октябрь. 2020 года)
- Площадь: 10 621 км2
Благодаря гористому рельефу Гифу является популярным местом для занятий активным отдыхом, таких как скалолазание и пешие прогулки. В районе Окухида в предгорьях Такаямы есть бурлящие горячие источники, а близлежащие города Хида-Такаяма и Хида-Фурукава сохранили очарование старого мира. Гифу может похвастаться несколькими объектами, включёнными в список ЮНЕСКО, в том числе посёлком Сиракава-го, здания которой построены в стиле гассё-дзукури, характеризующемся крутыми соломенными крышами, и гудзё-одори в городе Гудзё-Хатиман, одним из 41 ритуального танца, признанного нематериальным культурным наследием в 2022 году. Традиционная рыбная ловля с бакланами на реке Нагара до сих пор ведется с использованием деревянных лодок и огней, подвешенных к корзинам, чтобы приманивать рыбу.
В промышленном секторе Гифу лидирует в производстве транспортного оборудования, машин и электроники. Среди сельскохозяйственной продукции преобладают рис и базовые овощи. Говядина хида и куры породы окумино-кодзидори – известные региональные бренды, префектура также является крупным поставщиком дикой и выращенной «сладкой рыбы» аю и форели. Традиционное производство включает в себя изготовление мечей в городе Сэки, керамики Мино и хомминоси, одного из трёх репрезентативных видов японской бумаги васи, включённых в список ЮНЕСКО в 2014 году.
Знаменитые личности
- Акэти Мицухидэ (1528-1582): влиятельный даймё и заместитель Оды Нобунаги, который прославился внезапным смертоносным нападением на военачальника, т. н. «инцидент в Хоннодзи».
- Маэда Сэйсон (1885-1977): ведущий деятель искусства и мастер живописи нихонга.
- Одзаки Хоцуми (1901-1944): корреспондент Asahi Shimbun и информатор русского шпиона Рихарда Зорге.
Фотография к заголовку: поле созревающего риса и здание в стиле гассё-дзукури в Сиракава-го (© Pixta)
Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»