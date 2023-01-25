Кузнецы города Сэки и сохранение традиции изготовления японских мечей в производстве бытовых лезвий

Путеводительпо Японии

В период Муромати (1336-1573) в городе Сэки жило более 300 кузнецов, производивших мечи. Во многих японских школах боевых искусств мечи кузнецов Сэки считались самыми практичными. Их традиции живут и сегодня – город сейчас знаменит своим производством кухонных ножей, ножниц и бритв.

Острые лезвия, которые не гнутся и не ломаются

Город Сэки в префектуре Гифу расположен примерно в 40 км к северу от Нагои, почти в самом центре Японии. Этот небольшой город с населением около 80 000 человек известен как «город лезвий», так как в нём работает около трёхсот крупных и мелких компаний, занимающихся производством ножей, бритв, ножниц и других инструментов. Сэки входит в тройку крупнейших мировых производителей лезвий наряду с Золингеном в Германии и Шеффилдом в Англии, продукция этого города охватывает около 50% японского экспорта лезвий.

История города мечей началась 800 лет назад, в период Камакура (1192-1333), когда кузнецы из земли Ямато (современная префектура Нара) переехали в Сэки в земле Мино (современная префектура Гифу), и к периоду Намбоку (1337-1392) была создана техника ковки, известная как Мино-дэн (традиция Мино). Она входит в число Гокадэн – пятёрки самых известных кузнечных школ Японии. Говорят, что многие воины искали мечи из Сэки, потому что они хорошо рубили, не ломались и не деформировались.



Святилище Касуга (пос. Минами Касуга, г. Сэки), где почитают божество-покровителя кузнечного дела Сэки. Святилище отделилось от аналогичного святилища в земле Ямато в 1288 году

Идзуми-но ками Канэсада известен как самый выдающийся кузнец школы Мино. Известен меч «Касэн Канэсада», который очень ценил Хосокава Тадаока, первый правитель княжества Кокура в земле Будзэн. Клинки из Мино любили и многие другие знаменитые военачальники периода Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1467-1568).

Ещё одним кузнецом сравнимого с Канэсадой уровня был Сэки-но Магороку – под таким прозвищем был известен Магороку Канэмото. Говорят, что когда в XVI веке Сайто Досан, военачальник из земли Мино, по случаю замужества своей дочери Нохимэ, которую брал в жёны Ода Нобунага, он преподнёс ему клинок, выкованный Канэмото. Мисима Юкио, один из наиболее знаковых японских писателей послевоенного времени, использовал его как боевой меч и с его помощью покончил с собой в 1970 году.

Два знаменитых меча можно увидеть в Музее традиции мечей Сэки. В его залах также выставлены исторические материалы, в которых объясняются методы мастеров-кузнецов, а также аксессуары для мечей и коллекция клинков. Кроме того, в музее можно познакомиться с традиционным процессом ковки японских мечей и изготовления аксессуаров к ним.



Музей традиции мечей Сэки расположен рядом со святилищем Касуга. Здесь представлены материалы о кузнечном деле в Сэки, а также мечи и другие клинки



Большой меч тати кузнеца Идзуми-но ками Канэсада в Музее традиции мечей Сэки

Кузнечное искусство Сэки, выросшее за счёт местных ресурсов

В Сэки есть всё необходимое для кузнечного дела – вода, дерево и земля.

Прозрачные потоки рек Нагара и Цубо обеспечивали кузнецов чистейшей водой для охлаждения металла. Лиственные леса давали топливо для печей, в которых плавилась сталь, а красная глина Сэки была идеальным и незаменимым сырьём для якибацути – состава, которым обмазывали металл перед закалкой.



Демонстрация процесса ковки традиционного японского меча в Музее традиции мечей Сэки. В традиции Мино ковка производится путем разогрева стали в сосновых углях

Качество японских мечей во многом зависит от процесса ковки орикаэси-гитаэ, когда металл многократно перегибают и проковывают вновь и вновь. Нагретую до 1300 градусов сталь много раз расплющивают, складывают и снова проковывают. Так удаляются примеси, а увеличение количества слоёв металла способствует его прочности.

Однако очень твёрдая сталь становится хрупкой. По этой причине Магороку Канэмото создал технику сиходзумэ. При использовании этого метода сталь после первичной проковки делится на четыре сорта по твёрдости. Те, которые использовались для внешних компонентов клинка перековывали повторно для увеличения твёрдости, а сердцевину делали из мягкого железа. К ней добавляли лезвие и обух из закалённой стали, и боковые стороны усиливали тоже прочной сталью. Такая техника обеспечивает главные качества мечей Мино – клинок хорошо режет и не деформируется.



Справа – управляющий процессом ёкодза, который маленьким молотком координирует ритм ударов молота. Отсюда появилось выражение айдзути о уцу, «согласованные удары», которое используется для описания реакции собеседника на сказанное

Когда заготовка меча готова, её перед закалкой покрывают составом из глины. Клинок обмазывают полностью, но очень важно, чтобы слой у лезвия был очень тонким, чтобы после обжига и погружения в холодную воду лезвие быстро охладилось и стало твёрдым, тогда как другие части, которые остывают медленнее из-за нанесённого на них более толстого слоя глины, становятся мягче, за счёт чего достигается баланс твёрдости лезвия и прочности клинка.

Волнообразный узор хамон на краю клинка, по которому видно почерк кузнеца, формируется там, где слой покрытия был самым тонким. Красная глина Сэки с её примесями создаёт характерный для мечей Магороку Канэмото рисунок, самбон суги хамон, напоминающий ряд криптомерий суги.



Меч Магороку Канэмото, на котором видна характерная узорная линия самбон суги хамон, напоминающий рощу криптомерий

Всемирно известная компания продолжает традиции изготовителей мечей

В Сэки работали не только создатели мечей – здесь делали также предметы повседневного обихода, такие как кухонные ножи, бритвы и сельскохозяйственные инструменты для простых людей, часто работая под заказ.

С наступлением эпохи мира в период Эдо (1603-1868) спрос на мечи постепенно снижался, из-за чего многие изготовители мечей в Сэки переквалифицировались в кузнецов, делавших бытовые изделия. Эпоха господства воинского сословия окончательно завершилась в период Мэйдзи (1868-1912). В 1876 году, после указа, запрещающего ношение мечей, кузнецам пришлось зарабатывать на жизнь изготовлением наградных и армейских клинков.

И всё же японские техники ковки мечей передавались из поколения в поколение и до сих пор широко известны потребителям. Традиции японских кузнецов, например, хранит компания «Кайдзируси».



Штаб-квартира главного производственного подразделения «Кайдзируси» Kai Industries (слева) и фабрика Oyana Daiichi (справа), где в основном производятся лезвия для бритв и медицинских изделий

Компания-родоначальник «Кайдзируси» была основана в 1908 году, она производила складные ножи. В 1932 году компания первой в Японии стала производить сменные лезвия для бритв и начала быстро расти. После Второй мировой войны, в 1951 году, она выпустила в продажу одноразовые бритвы марки «Каидзируси», принёсшие ей общенациональное признание.

Сегодня «Кайдзируси» занимает самую большую долю японского рынка одноразовых бритв, маникюрных инструментов и бытовых ножей. Помимо этого, она пользуется доверием потребителей как производитель парикмахерских ножниц и промышленных ножей, а также выпускает множество товаров для медицины. Её продукция продаётся в 100 странах мира, и около половины прибыли приходится на международный бизнес.



Одноразовые бритвы «Кайдзируси»



Компания является лидером производства кусачек для ногтей в Японии и предлагает широкий выбор моделей

В течение 40 лет компания «Кайдзируси» разработала бренд Seki Magoroku, вдохновлённый знаменитым кузнецом Магороку Канэмото. В этой линейке более 1200 высокофункциональных и красивых продуктов.

Лезвия кухонных ножей этой компании напоминают японские мечи, при этом они доступны по цене, прочны и долговечны. Эти товары особенно передают дух кузнецов, изготовлявших бытовые лезвия.



Два основных бренда «Кайдзируси» – Seki Magoroku, линейка продуктов для дома, и Shun, изделия для профессиональных поваров

Традиционные техники используются при изготовлении современных кухонных ножей

Завод «Ямато цуруги», расположенный в городе Гудзё префектуры Гифу, в верхнем течении реки Нагара и севернее города Сэки, производит кухонные ножи Seki Magoroku Kaname, поступившие в продажу в ноябре 2022 года.

Лезвие ножа плавно изогнуто, создатели его дизайна вдохновлялись японскими мечами периода Камакура, многие из которых имеют изогнутый силуэт, напоминающий верхнюю часть ворот тории – такая форма позволяет эффективнее прикладывать усилие. Скошенный край верхней части лезвия позволяет выполнять тонкую работу – например, нарезку мяса, а восьмигранная ручка обеспечивает удобный захват, что говорит о стремлении к функциональности даже в мельчайших деталях.

Оцука Дзюн из конструкторского бюро главного отдела маркетинга «Кайдзируси» говорит, что при создании дизайна они стремятся не только к красоте, но также к практичности и удобству в использовании. Характерный рисунок режущей кромки самбонсуги хамон напоминает о Магороку Канэмото и наверняка покорит сердца поклонников японских мечей.



Kaname, лучший продукт серии Seki Magoroku; рисунок кромки самбонсуги хамон – дань уважения мастеру Магороку Канэмото

Производственный процесс на фабрике состоит из примерно 30 этапов, среди которых окончательная формовка лезвия, заточка и зеркальная полировка. Заточка выполняется вручную из-за необходимой для неё точности, не допускающей расхождения в десятые доли миллиметра.

Испытав нож Kaname, мы можем убедиться, что он не разрушает текстуру ингредиентов и оставляет прекрасный гладкий срез. Изысканные оттенки вкуса японской кухни, ставшей популярной во всём мире, достигаются в том числе и за счёт ножей, созданных в японской традиции ковки мечей.



Доводка лезвия – важнейший процесс, который под силу только специалистам с долгим опытом



Нож легко режет слегка обжаренную рыбу савара (Scomberomorus niphonius). Красивый срез подчёркивает качество блюда

Музей традиции мечей Сэки

Адрес: Minami Kasuga-chō 9-1 Seki-shi Gifu-ken

Minami Kasuga-chō 9-1 Seki-shi Gifu-ken Часы работы: с 9:00 до 16:30; закрыт по вторникам и в дни после праздников (за исключением выходных), а также в период новогодних праздников

с 9:00 до 16:30; закрыт по вторникам и в дни после праздников (за исключением выходных), а также в период новогодних праздников Цена билета: 300 йен для взрослых, 200 йен для старшеклассников, 100 йен для учащихся школ младшей и средней ступени

300 йен для взрослых, 200 йен для старшеклассников, 100 йен для учащихся школ младшей и средней ступени Как добраться: 5 минут пешком от станции Сэкм тэрасу-маэ линии Нагарагава

Репортаж, текст и фотографии Nippon.com