Префектура Коти

Префектуры Японии

Путеводительпо Японии

Коти, крупнейшая из четырёх префектур на острове Сикоку, славится своей природной красотой. Здесь протекает чистейшая река Симанто.

Коти – крупнейшая из четырёх префектур Сикоку. Её извилистая южная береговая линия омывается водами залива Тоса и Тихого океана, тогда как внутренняя часть в основном гористая и покрыта густыми лесами. Большая часть населения проживает на расположенной в центре равнине Тоса, где находится столица префектуры, город Коти.

Общие данные о префектуре Коти

Основана в 1871 году (ранее – земля Тоса)

Столица: Коти

Население: 692 000 человек (по состоянию на октябрь 2020 г.).

Площадь: 7103 км2

В префектуре Коти есть множество туристических достопримечательностей. Протяжённая береговая линия известна живописными мысами, пляжами и другими природными особенностями. В горах, на обширном плато Тэнгуномори вдоль границы с префектурой Эхимэ, преобладает карстовый ландшафт Сикоку, а на юго-западе префектуры протекает река Симанто, считающаяся последней нетронутой водной артерией Японии. В Коти находится несколько храмов паломнического маршрута Хэнро, опоясывающего Сикоку, а замок Коти и рынок Хиромэ с магазинами, предлагающими кацуо татаки (слегка обжаренный тунец бонито) и другие местные деликатесы, являются популярными местами для посещения в столице префектуры.



Извилистое русло реки Симанто (© Pixta)

Значительную часть экономики Коти составляют сельское, лесное хозяйство и рыболовство. Префектура является крупным производителем цитруса юдзу, аромат которого используется для придания характерного цитрусового запаха самым разным продуктам, от воды для ванн до продуктов питания. Префектура также известна обилием тунца бонито, которого традиционно ловят на удочку способом иппондзури, а также рядом других морепродуктов, которые приносит сюда течение Куросио, протекающее вдоль её побережья. Другие важные секторы экономики включают производство промышленного оборудования, бумаги и древесины. Традиционные виды производства включают васи (японскую бумагу), кованые клинки тоса-ути хамоно, и керамику.



Тоса-ину – порода бойцовых собак, выведенная в Коти (© Pixta)

Знаменитые личности

Накахама Мандзиро (1827–1898): также известный как Джон Мандзиро, был спасен американским китобойным судном, когда его рыболовецкая лодка дрейфовала в открытом море, и в итоге добрался до Соединённых Штатов, где он изучал английский язык и другие предметы. Работал переводчиком при японском правительстве.

Сакамото Рёма (1836–1867): сторонник возвращения власти императору, известный тем, что выступил посредником в союзе между княжествами Сацума и Тёсю (совр. префектуры Кагосима и Ямагути соответственно), который положил конец правлению сёгуната Токугава. Был убит неизвестными лицами в Киото.

Фотография к заголовку: Пляж Кацурахама в префектуре Коти (© Pixta)

Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»