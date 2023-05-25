100 знаменитых замков Японии ®: замок Коти, префектура Коти

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Замок Коти – единственный в Японии замок, где сохранилась не только одна из двенадцати главных замковых башен, но и постройки Хоммару, главной площадки замка, в том числе дворец Хоммару, башня Ниси Тамон и ворота Отэмон. Пятнадцать зданий замка признаны важными культурными ценностями национального значения.

Замок Коти, префектура Коти

Год постройки: 1601

1601 Первый владелец замка: Ямаути Кадзутоё

Ямаути Кадзутоё Основные достопримечательности: 15 важных культурных объектов, в том числе главная башня Тэнсю, Кайтокукан (дворец Хоммару) и склад Нандогура

15 важных культурных объектов, в том числе главная башня Тэнсю, Кайтокукан (дворец Хоммару) и склад Нандогура Плата за вход: плата за осмотр башни Тэнсю, дворца Кайтокукан, ворот Хигаситамон и Рокамон – 420 йен (18 лет и старше)

плата за осмотр башни Тэнсю, дворца Кайтокукан, ворот Хигаситамон и Рокамон – 420 йен (18 лет и старше) Адрес: Kochi-ken Kochi-shi Marunouchi 1-2-1

Kochi-ken Kochi-shi Marunouchi 1-2-1 Вебсайт: Замок Коти (на японском языке)

Единственный замок, где сохранились почти все постройки главной площадки Хоммару

Военачальник Ямаути Кадзутоё за свои заслуги в битве при Сэкигахара был назначен правителем земли Тоса (нынешняя префектура Коти) в 1601 году и в качестве своей новой резиденции построил замок Коти. В 1727 году большая часть построек замка была уничтожена пожаром, охватившим призамковый город, но к 1753 году все они были восстановлены. С тех пор его и до наших дней он снискал славу самого известного замка тракта Нанкайдо, Южной морской дороги. Замок Коти – единственный из японских замков, где сохранились и главная башня Тэнсю, и дворец. Пятнадцать зданий в замке были признаны важными культурными ценностями и в замке множество исторических достопримечательностей.

Род Ямаути, который владел этим прекрасно сохранившимся замком, оставил также много исторических материалов, в том числе ценные документы и утварь, которую использовали феодалы-даймё. Около 67 000 исторических материалов, переданных родом Ямаути, хранятся в Музее истории замка Коти, расположенном рядом с замком. Особой популярностью пользуется коллекция шлемов, которую главы семьи передавали из поколения в поколение. Среди них есть шлемы, украшенные изображениями животных и насекомых, шлемы в виде европейских шляп и шлемы с вставленными в них волосами и напоминающие парики.

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Фотография к заголовку: Подсвеченная главная башня и ворота Отэмон в замке Коти (PIXTA)