Окинава, самая южная префектура Японии, известна своим субтропическим климатом и прекрасным океаном, она привлекает дайверов и отдыхающих со всей страны.

Префектура Окинава расположена на архипелаге в Тихом океане и Восточно-Китайском море к югу от Кюсю. Архипелаг также известен как острова Рюкю по названию бывшего королевства. В префектуре субтропический климат с частыми тайфунами, и в основном равнинный рельеф. На Окинаве, самом большом острове, расположена столица префектуры, Наха. Другие крупные регионы префектуры – острова Яэяма и Мияко. Окинава на протяжении большей части своей истории была независимым государством и здесь развилась самобытная культура, включающую в себя элементы различных азиатских цивилизаций.

Общие данные о префектуре Окинава

Основана в 1879 году (ранее – земля Рюкю)

Столица: Наха

Население: 1 467 000 человек (по состоянию на октябрь 2020 г.).

Площадь: 2282 км2

Окинава с её тёплым климатом, уникальной культурой и богатой природой, является одним из важнейших туристических направлений Японии. Её пляжи, коралловые рифы и кристально чистая вода привлекают туристов, это крупный центр дайвинга, сноркелинга и пляжного отдыха, а в трёх национальных парках доступны такие виды активного отдыха, как пешие прогулки и каякинг. На главном острове Окинава находится замок Сюри и другие исторические места, связанные с королевством Рюкю; природный заповедник Ямбару на севере острова недавно был внесён в список объектов природного наследия ЮНЕСКО.

Южнее расположен остров Исигаки с его многочисленными пляжами, который является отправной точкой для посещения других островов, таких как Ириомотэ, где находится крупнейший в Японии мангровый лес с уникальной флорой и фауной, и соседний Такэтоми, где можно увидеть традиционные окинавские города. Другие популярные туристические направления включают остров Мияко и острова Кэрама, центр наблюдения за китами.



Барабанщики исполняют традиционный окинавский танец эйса (© Pixta)

Туристическая индустрия является одним из главных двигателей экономики Окинавы. Сохраняют свою роль и доходы от американских военных баз, расположенных в префектуре, хотя и значительно меньшую по сравнению с прошлым. Сельское хозяйство в основном сосредоточено на тропических культурах, таких как сахарный тростник и ананас, префектура также известна своими деликатесами, такими как гоя (горькая дыня), цитрусовые сикуваса и сладкий картофель. Производство продуктов питания и нефтепереработка занимают лидирующие позиции в производственном секторе. На Окинаве присутствует широкий спектр традиционных ремёсел и промыслов, включая производство рисового алкогольного напитка авамори, крашеных тканей и керамики.



Традиционная окинавская одежда, окрашенная в изысканном стиле бингата (© Pixta)

Знаменитые личности

Иха Фую (1876–1947): Учёный и основатель комплексного изучения Окинавы.

Медорума Сюн (1960–): писатель. Автор романа «В лесу памяти» (Me no oku no mori) и других произведений. Лауреат 117-й премии Акутагавы.

Амуро Намиэ(1977–): Лауреат многочисленных премий, певица, танцовщица и автор песен. В настоящее время отошла от дел.

