Окинава: уникальная культура островов Рюкю

Окинава: уникальная культура островов РюкюКультура История
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Торговый перекрёсток приморской Азии
В течение 450 лет королевство Рюкю процветало как независимое государство, которое управляло островами Нансэй в самой южной части современной Японии. Это небольшое морское государство, состоящее из ряда островов, расположенных между Кюсю и Тайванем, во второй половине XIV века стало вассальным государством китайской империи Мин и превратилось в крупный перевалочный пункт торговых маршрутов Восточной Азии, импортируя и перепродавая товары из стран Восточной и Юго-Восточной Азии.
«Колокол моста десяти тысяч стран» (Банкоку-но синрё-но канэ) был отлит в 1458 году, во время правления Сё Тайкю (1415-1460), шестого правителя первой династии Сё. На колоколе есть надпись на классическом китайском языке, которая описывает Рюкю как райский остров в южных морях, похожий на легендарную гору Пэнлай (яп. Хорай), который импортировал лучшие предметы культуры из Кореи и поддерживал тесные отношения с Японией и Китаем. Оно является мостом между народами, и сокровища из других земель наполняют королевство. Надпись даёт представление о процветании, которое островам принесла торговля. Благодаря развитию королевства как торгового государства острова Рюкю стали местом обмена, объединяющего людей, товары и информацию из окружающих стран. Эта космополитическая обстановка стала важным фактором формирования на островах самобытной культуры.
Однако Рюкю оказался уязвим в изменившихся условиях. Со второй половины XVI века разработка серебряного рудника Ивами Гиндзан в самой западной части Хонсю наводнила серебром Восточную Азию, что привело к росту оживлённой частной морской торговли. Одним из результатов стал упадок таких мест, как Окинава, которые процветали в качестве промежуточных звеньев в официальной международной торговой системе. В 1609 году род Симадзу из княжества Сацума на юге Кюсю вторгся на Окинаву, и острова были включены в феодальную систему Японии, хотя и сохраняли формальные отношения с Китаем. Чтобы компенсировать снижение доходов от международной торговли, на островах начали производить и экспортировать нерафинированный сахар и куркуму. Эти изменения превратили Рюкю в образование нового типа, существовавшее как маленькое государство в промежутке между огромными Китаем и Японией до 1879 года, когда правительство Мэйдзи окончательно аннексировало королевство, превратив в префектуру Окинава.
Международная торговля и формирование уникальной синкретической культуры
Одной из характеристик культуры Рюкю было смешение элементов, пришедших из разнообразных культур. Например, в официальных приказах о назначении на должность (дзирэйсё), которые выдавал королевский двор в XVI веке, использовалось уникальное сочетание различных письменностей и стилей со всей Восточной Азии. Основная часть текста была написана с использованием японской слоговой азбуки хирагана, но при этом в них использовали календарную систему китайской империи Мин, и они были проштампованы королевской печатью (печатью Сюри) в верхнем левом и правом углах документа в китайском стиле. На формат этих печатей и документов повлияли официальные указы Минского Китая и королевского двора в Корее. В Японии хирагана никогда не использовалась в официальных документах, их писали на японской версии классического китайского языка. Документы Рюкю были уникальными и написаны в стиле, которого не существовало ни в Китае, ни в Японии.
Подобные феномены можно увидеть и в религии Рюкю, соединяющей элементы разных традиций. Поклонение в святилищах дзиндзя (синто) на островах испытало сильное влияние традиции святилищ Кумано в нынешней префектуре Вакаяма, на островах Рюкю можно видеть и многочисленные тира (храмы), посвящённые бидзюруи гунгин (яп. гонгэн, воплощение или проявление будды в виде божества ками). Слово тира обозначает место молитвы, которое несколько отличается от буддийского храма (яп. тэра). Буддийская вера в Каннон (Авалокитешвара, бодхисаттва милосердия) имеет богатую историю на Окинаве, где изображения бодхисаттвы часто сливались с образом китайской морской богини Мацзу. В местной религии жрицы норо поклоняются возглавляющей иерархию богинь оберегающую богиню Кикоэ-оогими как богине Бэндзайтэн.
Все эти элементы верований тесно связаны с различными формами религиозных традиций, присущих островам, включая веру в «другие миры», священные камни и женскую природу духовной силы. Один из аспектов верований святилищ Кумано – это вера в чистый мир, называемый Фудараку (санскр. полатака), расположенный где-то в южных морях. Это очень похоже на окинавские верования в Нирайканай, который, как полагают, находится где-то далеко за пределами морей Окинавы. Вера в силу различных богинь, включая Каннон, Бэндзайтэн и Мацзу, коренится и в древних верованиях Онари, в которых считали духовную силу прерогативой женщин. Интересным примером этого синкретизма является легенда, описывающая происхождение гунгин в Футэмма, включающая элементы народной сказки, связанной с китайской морской богиней Мацзу, и это лишь один пример того, как различные традиции культуры и мысли приходили на острова по торговым путям и сплетались здесь в новые формы, принимая новый уникальный облик.
Правящий класс, покровительствовавший искусству
Начиная с конца XVII века культуре на Рюкю была отведена новая роль в управлении страной. Согласно «Ханэдзи сиоки», сборнику постановлений, изданных во времена Ханэдзи Тёсю (1617-1676), исполнявшего должность регента сэссё, правящий класс Рюкю должен был изучать каллиграфию и поэзию, Путь чая, искусство цветочных композиций, музыку и кулинарное искусство. Таки образом, в отличие от японских самураев, для элиты королевства Рюкю достижения в культуре были важнее военного искусства.
Правящий класс, основным центром которого был замок Сюри в столице королевства (сейчас – часть г. Наха), способствовал развитию драмы, музыки и прикладного искусства. Эти виды искусства развивались не столько в соответствии с предпочтениями и вкусами отдельных художников и меценатов, сколько под наблюдением и руководством королевского правительства. Местная элита отвечала за практику традиционных исполнительских искусств, и все танцоры были мужчинами. В 1719 году в замке Сюри было проведено представление, в котором принимал участие важный посол из Китая, который прибыл, чтобы засвидетельствовать и признать вступление на престол нового короля. Это было первое представление кумиодори, традиционного окинавского музыкального театра, который сейчас включён в список Всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
В правительстве Рюкю даже был чиновник танца одори бугё, контролировавший организацию развлечений, которые устраивали для китайских посланников по инвестициям и других почётных гостей. Одной из самых известных фигур, занимавших эту должность, был Тамагусуку Тёкун (1684-1734), которому приписывают создание кумиодори. Танцевальная драма продолжала развиваться и в конце концов стала тем, что мы знаем как традиционную форму драматического искусства Окинавы. Кумиодори состоит из музыки, драмы, слов и танца. Сюжеты основаны на древних легендах Японии, Китая и народных сказках Рюкю, а также включает элементы традиций соседних культур, в том числе театров Но, Кёгэн и Кабуки, а также китайской оперы времён династии Мин. В драматическом искусстве Рюкю представлено богатое разнообразие элементов из различных культурных традиций региона.
Использование «мягкой силы» в международных отношениях
Представители Рюкю присоединялись к феодалам княжества Сацума во время их визитов в Эдо, чтобы продемонстрировать лояльность сёгуну. Среди делегаций, приезжавших в Эдо с островов, были официальные лица, специализирующиеся на драматургии и музыке, которые исполняли традиционные танцы Рюкю перед сёгуном и феодалами-даймё. Привлекательные молодые люди из аристократии Сюри удивляли и очаровывали людей в Эдо и других местах, через которые они проходили в своём долгом путешествии на север, и везде их чествовали как знаменитостей.
Эти официальные вассальные миссии помогали интеллектуальному и культурному обмену между Рюкю и Японией. Во время своего пребывания в Японии Тэй Дзюнсоку (1663-1735), известный как «мудрец Наго», наладил отношения с такими людьми, как Араи Хакусэки (1657-1725) и регент Коноэ Иэхиро (1667-1739). Поэма «Буцугай роки», которую Тэй написал, когда Коноэ пригласил его на свою виллу, сегодня является частью архива Ёмэй бунко в Киото. Тэй Дзюнсоку также сыграл важную роль, подарив сёгуну копию «Шести курсов морали» (Рику юэнги), которую он привёз после учёбы в Китае. Эта книга моральных наставлений позже широко использовалась в храмовых школах тэракоя по всей стране в период Эдо (1603-1867). Таким образом, Рюкю оказало глубокое влияние на формирование японской этики того периода.
Дипломатическая роль искусства не ограничивалась музыкой и драматургией, не менее важную роль сыграло и прикладное искусство. Возможно, наиболее представительным примером окинавского декоративно-прикладного искусства является лакированная посуда, особенно инкрустированные перламутром изделия кайдзури. Лаковые изделия производились под контролем правительства и использовались в качестве официальных подарков в дипломатических миссиях. Сегодня образцы лака, которые использовались в дипломатических целях в этот период, можно найти в коллекциях Художественного музея Токугава в Нагое и Запретного города в Пекине. При создании этих шедевров художники не имели полной свободы самовыражения, дизайн и стиль изделий определяли официальные лица в учреждении кайдзури бугёсё, затем их производили частные мастера и представляли правительству. Климат Окинавы прекрасно подходит для производства лаковой посуды, и в королевстве Рюкю создали множество выдающихся образцов лаковой посуды.
Фэншуй и традиционные сельские пейзажи Окинавы
Парадоксально, но в период правления японского княжества Сацума культура островов претерпела значительные изменения под усилившимся более, чем когда-либо прежде, влиянием китайской культуры. Конфуцианство стало государственной идеологией, распространялись фэншуй и другие аспекты китайской философии. В течение XVIII века деревни были реорганизованы в соответствии с принципами фэншуй, в результате чего появилась квадратная планировка и линии деревьев фукуги, которые сегодня являются такой важной частью пейзажа Окинавы. Под влиянием южного Китая в этот период получили широкое распространение и другие знакомые аспекты окинавской культуры, в том числе сиса (львы-хранители), исиганто – камни, размещённые на перекрёстках с Т- образным перекрёстком, чтобы отогнать злых духов, и гробницы камэко-бака, напоминающие панцирь черепахи.
Положение замка Сюри при постройке вокруг него города также интерпретировалось в соответствии с принципами фэншуй. Центральным элементом практики фэншуй в Рюкю была идея хогу, «обрамления». На Окинаве деревья высаживали, чтобы создать барьер вокруг домов и обеспечить приток положительной энергии ци. Деревья в большом количестве сажали на холмах вокруг замка Сюри, чтобы удерживать ци в замке и окружающем городе.
Аннексия и переход от придворной культуры к массовым преследованиям
После того, как королевство Рюкю прекратило своё существование в 1879 году, придворная культура, которая процветала в Сюри и вокруг него, рассеялась из столицы и распространилась в сельской местности, укоренившись в жизни простых людей. Члены правящей элиты, потерявшие свои должности в правительстве, устроились на частную работу в качестве артистов и писали окинавские драмы и народные песни, которые стали частью популярных развлечений среди жителей островов. Представления кумиодори распространились от первоначального места проведения в столице до других частей новой префектуры, включая внешние острова, и сохранились до наших дней как особая местная форма театрального искусства. Окинаву иногда называют «островом драматического искусства». Уникальный исторический фон островов – одна из главных причин такого развития этой богатой традиции. Мастера лаковых изделий, потерявшие главного покровителя в лице королевского двора, были вынуждены удовлетворять потребности и вкусы простых людей, чтобы зарабатывать на жизнь.
Битва за Окинаву в 1945 году стала для островов катастрофой. Унёсший тысячи жизней пожар войны уничтожил и культурные ценности, накопленные веками. Замок Сюри и многие другие исторические здания превратились в камни и пепел, и после войны окинавскую культуру пришлось воссоздавать заново.
Музыканты мастерили импровизированные сансины (традиционные трёхструнные инструменты) из консервных банок, выбрасываемых армией США, и выступления начались снова. Мастера вновь начали делать бингата, традиционный крашеный текстиль, восстанавливая технологию и используя узоры, которые избежали разрушения, сохранившись за пределами префектуры, они использовали пустые гильзы от снарядов в качестве наконечников трубок для конических мешков, содержащих крахмал, используемый в процессе окрашивания ткани. Благодаря усилиям выживших окинавская культура смогла возродиться из пепла, и сегодня она снова процветает. Знакомясь с культурой Окинавы и островов Рюкю, мы никогда не должны забывать, что она не пребывала в покое на протяжении веков, и её выживание сегодня стало возможным благодаря жертвам жителей островов, которые хотели, чтобы их культура сохранилась вопреки всем трагедиям и невзгодам.
Фотография к заголовку: Сайдэн, главный павильон замка Сюри, символ культуры Рюкю. Выполнен в характерном для островов Рюкю архитектурном стиле, включающем элементы традиционных китайского и японского стилей. Восстановление по образцу постройки 1715 года завершилось в 1992 году, здание сгорело в пожаре 31 октября 2019 г. (© Jiji)