Окинава: уникальная культура островов Рюкю

Культура современной Окинавы формировалась в королевстве Рюкю, которое просуществовало 450 лет, с 1429 по 1879 годы. Это маленькое островное королевство развило свою собственную самобытную культуру, объединив элементы, пришедшие из Японии, Китая, Кореи и Юго-Восточной Азии, оно играло важную роль в международных торговых и дипломатических отношениях. Традиции королевства и сегодня живут в яркой культуре островов Рюкю.

Торговый перекрёсток приморской Азии

В течение 450 лет королевство Рюкю процветало как независимое государство, которое управляло островами Нансэй в самой южной части современной Японии. Это небольшое морское государство, состоящее из ряда островов, расположенных между Кюсю и Тайванем, во второй половине XIV века стало вассальным государством китайской империи Мин и превратилось в крупный перевалочный пункт торговых маршрутов Восточной Азии, импортируя и перепродавая товары из стран Восточной и Юго-Восточной Азии.

«Колокол моста десяти тысяч стран» (Банкоку-но синрё-но канэ) был отлит в 1458 году, во время правления Сё Тайкю (1415-1460), шестого правителя первой династии Сё. На колоколе есть надпись на классическом китайском языке, которая описывает Рюкю как райский остров в южных морях, похожий на легендарную гору Пэнлай (яп. Хорай), который импортировал лучшие предметы культуры из Кореи и поддерживал тесные отношения с Японией и Китаем. Оно является мостом между народами, и сокровища из других земель наполняют королевство. Надпись даёт представление о процветании, которое островам принесла торговля. Благодаря развитию королевства как торгового государства острова Рюкю стали местом обмена, объединяющего людей, товары и информацию из окружающих стран. Эта космополитическая обстановка стала важным фактором формирования на островах самобытной культуры.

Однако Рюкю оказался уязвим в изменившихся условиях. Со второй половины XVI века разработка серебряного рудника Ивами Гиндзан в самой западной части Хонсю наводнила серебром Восточную Азию, что привело к росту оживлённой частной морской торговли. Одним из результатов стал упадок таких мест, как Окинава, которые процветали в качестве промежуточных звеньев в официальной международной торговой системе. В 1609 году род Симадзу из княжества Сацума на юге Кюсю вторгся на Окинаву, и острова были включены в феодальную систему Японии, хотя и сохраняли формальные отношения с Китаем. Чтобы компенсировать снижение доходов от международной торговли, на островах начали производить и экспортировать нерафинированный сахар и куркуму. Эти изменения превратили Рюкю в образование нового типа, существовавшее как маленькое государство в промежутке между огромными Китаем и Японией до 1879 года, когда правительство Мэйдзи окончательно аннексировало королевство, превратив в префектуру Окинава.

Международная торговля и формирование уникальной синкретической культуры

Одной из характеристик культуры Рюкю было смешение элементов, пришедших из разнообразных культур. Например, в официальных приказах о назначении на должность (дзирэйсё), которые выдавал королевский двор в XVI веке, использовалось уникальное сочетание различных письменностей и стилей со всей Восточной Азии. Основная часть текста была написана с использованием японской слоговой азбуки хирагана, но при этом в них использовали календарную систему китайской империи Мин, и они были проштампованы королевской печатью (печатью Сюри) в верхнем левом и правом углах документа в китайском стиле. На формат этих печатей и документов повлияли официальные указы Минского Китая и королевского двора в Корее. В Японии хирагана никогда не использовалась в официальных документах, их писали на японской версии классического китайского языка. Документы Рюкю были уникальными и написаны в стиле, которого не существовало ни в Китае, ни в Японии.



Документ № 1 рода Дана. Это дзирэйсё, официальное письмо о назначении в команду корабля «Такара-мару», который должен был принять участие в официальной дипломатической миссии в Китай. Текст написан хираганой, но в нём использована китайская датировка и печати Сюри слева и справа вверху в китайском стиле (коллекция Музея и галереи искусств префектуры Окинава)

Подобные феномены можно увидеть и в религии Рюкю, соединяющей элементы разных традиций. Поклонение в святилищах дзиндзя (синто) на островах испытало сильное влияние традиции святилищ Кумано в нынешней префектуре Вакаяма, на островах Рюкю можно видеть и многочисленные тира (храмы), посвящённые бидзюруи гунгин (яп. гонгэн, воплощение или проявление будды в виде божества ками). Слово тира обозначает место молитвы, которое несколько отличается от буддийского храма (яп. тэра). Буддийская вера в Каннон (Авалокитешвара, бодхисаттва милосердия) имеет богатую историю на Окинаве, где изображения бодхисаттвы часто сливались с образом китайской морской богини Мацзу. В местной религии жрицы норо поклоняются возглавляющей иерархию богинь оберегающую богиню Кикоэ-оогими как богине Бэндзайтэн.

Все эти элементы верований тесно связаны с различными формами религиозных традиций, присущих островам, включая веру в «другие миры», священные камни и женскую природу духовной силы. Один из аспектов верований святилищ Кумано – это вера в чистый мир, называемый Фудараку (санскр. полатака), расположенный где-то в южных морях. Это очень похоже на окинавские верования в Нирайканай, который, как полагают, находится где-то далеко за пределами морей Окинавы. Вера в силу различных богинь, включая Каннон, Бэндзайтэн и Мацзу, коренится и в древних верованиях Онари, в которых считали духовную силу прерогативой женщин. Интересным примером этого синкретизма является легенда, описывающая происхождение гунгин в Футэмма, включающая элементы народной сказки, связанной с китайской морской богиней Мацзу, и это лишь один пример того, как различные традиции культуры и мысли приходили на острова по торговым путям и сплетались здесь в новые формы, принимая новый уникальный облик.

Правящий класс, покровительствовавший искусству

Начиная с конца XVII века культуре на Рюкю была отведена новая роль в управлении страной. Согласно «Ханэдзи сиоки», сборнику постановлений, изданных во времена Ханэдзи Тёсю (1617-1676), исполнявшего должность регента сэссё, правящий класс Рюкю должен был изучать каллиграфию и поэзию, Путь чая, искусство цветочных композиций, музыку и кулинарное искусство. Таки образом, в отличие от японских самураев, для элиты королевства Рюкю достижения в культуре были важнее военного искусства.

Правящий класс, основным центром которого был замок Сюри в столице королевства (сейчас – часть г. Наха), способствовал развитию драмы, музыки и прикладного искусства. Эти виды искусства развивались не столько в соответствии с предпочтениями и вкусами отдельных художников и меценатов, сколько под наблюдением и руководством королевского правительства. Местная элита отвечала за практику традиционных исполнительских искусств, и все танцоры были мужчинами. В 1719 году в замке Сюри было проведено представление, в котором принимал участие важный посол из Китая, который прибыл, чтобы засвидетельствовать и признать вступление на престол нового короля. Это было первое представление кумиодори, традиционного окинавского музыкального театра, который сейчас включён в список Всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.



Сцена из «Нидо тэкиути», одного из самых известных кумиодори. Драма основана на истории Амавари, поднявшему мятеж в XV веке, которому отомстили осиротевшие сыновья его противника, верного вассала Госамару (предоставлено Национальным театром Окинавы)

Сцена из спектакля «Нидо тэкиути». Горя желанием захватить контроль над королевством, Амавари (справа) уничтожает своего соперника Госамару, за которого отомстили два его сына (слева) (предоставлено Национальным театром Окинавы)

В правительстве Рюкю даже был чиновник танца одори бугё, контролировавший организацию развлечений, которые устраивали для китайских посланников по инвестициям и других почётных гостей. Одной из самых известных фигур, занимавших эту должность, был Тамагусуку Тёкун (1684-1734), которому приписывают создание кумиодори. Танцевальная драма продолжала развиваться и в конце концов стала тем, что мы знаем как традиционную форму драматического искусства Окинавы. Кумиодори состоит из музыки, драмы, слов и танца. Сюжеты основаны на древних легендах Японии, Китая и народных сказках Рюкю, а также включает элементы традиций соседних культур, в том числе театров Но, Кёгэн и Кабуки, а также китайской оперы времён династии Мин. В драматическом искусстве Рюкю представлено богатое разнообразие элементов из различных культурных традиций региона.

Использование «мягкой силы» в международных отношениях

Представители Рюкю присоединялись к феодалам княжества Сацума во время их визитов в Эдо, чтобы продемонстрировать лояльность сёгуну. Среди делегаций, приезжавших в Эдо с островов, были официальные лица, специализирующиеся на драматургии и музыке, которые исполняли традиционные танцы Рюкю перед сёгуном и феодалами-даймё. Привлекательные молодые люди из аристократии Сюри удивляли и очаровывали людей в Эдо и других местах, через которые они проходили в своём долгом путешествии на север, и везде их чествовали как знаменитостей.

Эти официальные вассальные миссии помогали интеллектуальному и культурному обмену между Рюкю и Японией. Во время своего пребывания в Японии Тэй Дзюнсоку (1663-1735), известный как «мудрец Наго», наладил отношения с такими людьми, как Араи Хакусэки (1657-1725) и регент Коноэ Иэхиро (1667-1739). Поэма «Буцугай роки», которую Тэй написал, когда Коноэ пригласил его на свою виллу, сегодня является частью архива Ёмэй бунко в Киото. Тэй Дзюнсоку также сыграл важную роль, подарив сёгуну копию «Шести курсов морали» (Рику юэнги), которую он привёз после учёбы в Китае. Эта книга моральных наставлений позже широко использовалась в храмовых школах тэракоя по всей стране в период Эдо (1603-1867). Таким образом, Рюкю оказало глубокое влияние на формирование японской этики того периода.

Дипломатическая роль искусства не ограничивалась музыкой и драматургией, не менее важную роль сыграло и прикладное искусство. Возможно, наиболее представительным примером окинавского декоративно-прикладного искусства является лакированная посуда, особенно инкрустированные перламутром изделия кайдзури. Лаковые изделия производились под контролем правительства и использовались в качестве официальных подарков в дипломатических миссиях. Сегодня образцы лака, которые использовались в дипломатических целях в этот период, можно найти в коллекциях Художественного музея Токугава в Нагое и Запретного города в Пекине. При создании этих шедевров художники не имели полной свободы самовыражения, дизайн и стиль изделий определяли официальные лица в учреждении кайдзури бугёсё, затем их производили частные мастера и представляли правительству. Климат Окинавы прекрасно подходит для производства лаковой посуды, и в королевстве Рюкю создали множество выдающихся образцов лаковой посуды.



Большой поднос с перламутровыми драконами в облаках (унрю) на чёрном лаке. Это произведение датируется концом XVIII или началом XIX века. Благопожелательный дизайн изображает пару драконов, вылетающих из облаков с драгоценностями, исполняющими желания (собрание Художественного музея Урасоэ)

Фэншуй и традиционные сельские пейзажи Окинавы

Парадоксально, но в период правления японского княжества Сацума культура островов претерпела значительные изменения под усилившимся более, чем когда-либо прежде, влиянием китайской культуры. Конфуцианство стало государственной идеологией, распространялись фэншуй и другие аспекты китайской философии. В течение XVIII века деревни были реорганизованы в соответствии с принципами фэншуй, в результате чего появилась квадратная планировка и линии деревьев фукуги, которые сегодня являются такой важной частью пейзажа Окинавы. Под влиянием южного Китая в этот период получили широкое распространение и другие знакомые аспекты окинавской культуры, в том числе сиса (львы-хранители), исиганто – камни, размещённые на перекрёстках с Т- образным перекрёстком, чтобы отогнать злых духов, и гробницы камэко-бака, напоминающие панцирь черепахи.



Аллеи фукуги вдоль прямых дорог, выстроенных по квадратной планировке в соответствии с принципами фэншуй, стали обычным явлением в деревнях на всех островах Рюкю в XVIII-XIX веках. Эти деревья также служили защитой от частых тайфунов (фото автора)

Божества-хранители сиса получили широкое распространение в деревнях в Новое время, а начиная с эпохи Мэйдзи (1868-1912) они стали появляться и на черепице (фото автора)

Каменные обереги исиганто изначально возникли в Китае; их размещают на Т- и Y-образных перекрёстках, чтобы отогнать злых духов (фото автора)

Камэко-бака, «черепаховая могила». Их начали строить на островах во второй половине XVII века. Считается, что они возникли в провинции Фуцзянь. Это не отдельные могилы, а семейные склепы (фото автора)

Положение замка Сюри при постройке вокруг него города также интерпретировалось в соответствии с принципами фэншуй. Центральным элементом практики фэншуй в Рюкю была идея хогу, «обрамления». На Окинаве деревья высаживали, чтобы создать барьер вокруг домов и обеспечить приток положительной энергии ци. Деревья в большом количестве сажали на холмах вокруг замка Сюри, чтобы удерживать ци в замке и окружающем городе.

Аннексия и переход от придворной культуры к массовым преследованиям

После того, как королевство Рюкю прекратило своё существование в 1879 году, придворная культура, которая процветала в Сюри и вокруг него, рассеялась из столицы и распространилась в сельской местности, укоренившись в жизни простых людей. Члены правящей элиты, потерявшие свои должности в правительстве, устроились на частную работу в качестве артистов и писали окинавские драмы и народные песни, которые стали частью популярных развлечений среди жителей островов. Представления кумиодори распространились от первоначального места проведения в столице до других частей новой префектуры, включая внешние острова, и сохранились до наших дней как особая местная форма театрального искусства. Окинаву иногда называют «островом драматического искусства». Уникальный исторический фон островов – одна из главных причин такого развития этой богатой традиции. Мастера лаковых изделий, потерявшие главного покровителя в лице королевского двора, были вынуждены удовлетворять потребности и вкусы простых людей, чтобы зарабатывать на жизнь.

Битва за Окинаву в 1945 году стала для островов катастрофой. Унёсший тысячи жизней пожар войны уничтожил и культурные ценности, накопленные веками. Замок Сюри и многие другие исторические здания превратились в камни и пепел, и после войны окинавскую культуру пришлось воссоздавать заново.

Музыканты мастерили импровизированные сансины (традиционные трёхструнные инструменты) из консервных банок, выбрасываемых армией США, и выступления начались снова. Мастера вновь начали делать бингата, традиционный крашеный текстиль, восстанавливая технологию и используя узоры, которые избежали разрушения, сохранившись за пределами префектуры, они использовали пустые гильзы от снарядов в качестве наконечников трубок для конических мешков, содержащих крахмал, используемый в процессе окрашивания ткани. Благодаря усилиям выживших окинавская культура смогла возродиться из пепла, и сегодня она снова процветает. Знакомясь с культурой Окинавы и островов Рюкю, мы никогда не должны забывать, что она не пребывала в покое на протяжении веков, и её выживание сегодня стало возможным благодаря жертвам жителей островов, которые хотели, чтобы их культура сохранилась вопреки всем трагедиям и невзгодам.



Кимоно бингата на подкладке из шёлкового крепа с рисунком фениксов и пионов на жёлтом фоне. Такие кимоно носили мальчики правящего класса до церемонии совершеннолетия. Ярко-жёлтый цвет получали с помощью арипимента, токсичного сульфидного минерала, используемого в качестве красителя (коллекция Исторического музея города Наха)

Фотография к заголовку: Сайдэн, главный павильон замка Сюри, символ культуры Рюкю. Выполнен в характерном для островов Рюкю архитектурном стиле, включающем элементы традиционных китайского и японского стилей. Восстановление по образцу постройки 1715 года завершилось в 1992 году, здание сгорело в пожаре 31 октября 2019 г. (© Jiji)

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