«Cиса»: божества-хранители Окинавы

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Окинавских сиса легко отличить по внешности – эти звери чем-то напоминают льва. Их свирепые фигуры можно увидеть на крышах по всей префектуре, а очаровательные сувенирные статуэтки с большими, круглыми глазами и хищно зияющей пастью пользуются огромной популярностью у туристов. В этой статье вы узнаете об истории происхождения и особенностях фигур сиса, а также о различных возложенных на них функциях.

Домашние сиса: современное явление

На Окинаве сиса повсюду. Фигуры, напоминающие экзотических львов, украшают входы в здания и стоят на страже на карнизах крыш. Несмотря на то, что фигуры давно являются частью уникальной культуры островов Рюкю, впервые сиса начали использоваться в качестве украшения для домов лишь в конце девятнадцатого века и их восприятие как объектов народного искусства сформировалось относительно недавно.



Керамическая фигурка сиса на крыше защищает от зла

У домов, построенных в традиционном окинавском стиле, характерные красные черепичные крыши. Однако, по словам Сакаи Вакабы, куратора Культурного центра Окинавы, правители Королевства Рюкю на протяжении многих поколений фактически запрещали делать черепичные крыши. Стиль стал популярным только после отмены властями этого постановления в 1889 году. Строители использовали остатки плитки и штукатурки для изготовления сиса для крыш, что привело к их распространению и в обычных домах.

Культурный центр Окинавы является частью города-замка Королевства Рюкю в туристическом тематическом парке «Мир Окинавы» в Нандзё. В центре выставлены сиса, сделанные известными ремесленниками, а также статуи львов, привезенные из-за рубежа. Они являются предками популярных фигур. Центр представляет собой крытый красной черепицей дом, построенный более 100 лет назад, что делает его идеальным местом для изучения истории сиса.



Культурный центр Окинавы и тематический парк «Мир Окинавы». Три сиса приветствуют посетителей



В городе-замке Королевства Рюкю можно увидеть перенесенные сюда традиционные дома, которые зарегистрированы как материальное культурное достояние Японии



Керамическая сиса. Каждая фигура обладает своим характером и шармом

Древние связи сиса

«Предками» сиса считаются древние китайские статуи львов. В древние времена в Египте и на Ближнем Востоке львы считались священными животными: их сила и ярость символизировали власть правителей. Изображения львов украшают дворцы и храмы. Самый известный в мире лев – Большой сфинкс в Гизе, существо с телом льва и головой человека.

По мере того, как статуи львов продвигались на восток по Шелковому пути, их образ претерпевал постепенную трансформацию. Когда фигуры появлялись в местах, где львы были неизвестны, они становились мифическими зверями, священными созданиями или божествами, призванными отгонять зло. По словам Сакаи, некоторые жители Окинавы до сих пор не уверены, принадлежат ли сиса к кошачьим или же больше похожи на своих двоюродных братьев комаину – сторожевых собак с чертами львов, обнаруженных в синтоистских святынях в основной части Японии. Хотя оба образа зародились в Китае, комаину прибыл в Японию через Корейский полуостров.

На севере Окинавы и на островах Яэяма сиса известны как сиси. Это слово часто описывается как искажение старого японского термина, означающего «лев», сиси. Однако название животных было привезено на Окинаву непосредственно из Китая, где оно произносится как шизи, и более вероятно, что именно от этого произношения появилась современная сиса. Либо китайские иероглифы просто читались таким образом.

Сакаи далее объясняет, что, хотя многие люди делают ударение на первый слог, на Окинаве сиса произносится без сильного ударения. Туристы часто произносят название как сиза (Caesar), вероятно, подразумевая древнеримского полководца Цезаря, что очень печалит местных жителей.



Экспозиция в культурном центре Окинавы



У некоторых сиса вполне человекоподобные выражения лиц

Три типа львов

Традиция использования декоративных статуй львов появилась при дворе Рюкю, курировавшем морскую торговлю. Резной каменный лев украшает западное крыло Урасоэ Ёдорэ, гробницы древнего правителя Эйсо (1229-99). Мавзолей Тамаудун, построенный в 1501 году для второй династии Сё (1469-1879), признан объектом всемирного культурного наследия и может похвастаться тремя львами, известными как миядзиси, или «священные львы». Таких львов использовали исключительно для королевских гробниц, храмов и замков.

Вторая категория – мурадзиси, или «городские львы». Их возводят на въезде в деревни и на вершинах холмов для защиты от зла и пожаров. Самый старый зарегистрированный мурадзиси находится в Томори в городе Яэсэ на главном острове Окинава. Легенда гласит, что Томори сильно страдал от пожаров. Устав от такого положения вещей, жители деревни обратились за руководством к гадателю, который обозначил в качестве источника пожаров близлежащую гору Яэсэ и приказал жителям воздвигнуть каменного льва, обращенного к горе. Считается, что после этого пожары прекратились.

Эта южная часть Окинавы во время Второй мировой войны была ареной самых ожесточенных сражений. В культурном центре Окинавы есть фотография, сделанная во время Битвы за Окинаву: американские солдаты прячутся за каменным львом Томори и наблюдают за окрестностями через бинокль. Это каменное божество, защищавшее деревню от бедствий, также обеспечивало захватчикам защиту от стрельбы. Статуя пронизана пулевыми отверстиями, что является свидетельством не только древней культуры Окинавы, но и жестокости войны.



В музейной витрине можно увидеть миядзиси (слева) и мурадзиси



Каменный лев Томори находится рядом с руинами замка Дзиригусуку



Пулевые отверстия свидетельствуют об ожесточенной битве, которая произошла здесь во время Второй мировой войны

С появлением деревенских фигурок львов вера в сиса распространилась среди населения, что привело к популяризации иэсиси, или «домашних львов», в эпоху Мэйдзи (1868–1912). Их обычно помещают на крышах, столбах ворот или рядом со входом в дом; считается, что их мрачные образы отгоняют зло. Однако в наши дни, когда все больше людей живут в многоквартирных домах, популярность приобрели небольшие интерьерные сиса.

По словам Сакаи, туристический бум на Окинаве привел к тому, что сиса стала талисманом острова. Традиционно сердитое выражение сиса теперь часто заменяется улыбкой. Фигурки являются популярными сувенирами и поставляются в различных цветах и дизайнах.



На Окинаве предлагается широкий выбор сувениров-сиса



Тематический парк предлагает мастер-класс по гончарному искусству, во время которого посетители могут сделать свою собственную сиса

Бесполые сиса

Часто пару сиса помещают по обе стороны от входа: одна фигура с открытой пастью, вторая с закрытой. Как и в случае с комаину, зверь с открытой пастью считается самцом, а закрытая пасть указывает на самку. Кроме того, открытая пасть произносит первую букву санскритского алфавита «а», а закрытая - последнюю букву «ун», что в совокупности представляет собой начало и конец всего.

Однако Сакаи объясняет, что сиса бывают как парными, так и нет, и они не обязательно делятся по признаку пола. Статуи львов в Китае часто ставят попарно, при этом у обеих, как правило, пасть открыта. Даже если у какой-то фигуры пасть будет закрыта, в Китае самец определяется тем, что держит драгоценный камень, означающий сокровище, а самка держит своего детёныша.



Пара львиных фигурок из Китая, оба с открытой пастью. Фигурка слева мужского пола, на что указывает драгоценность, которую она держит, а справа самка, которая держит своего детёныша

Рюкюские сиса происходят из Китая, и у непарных фигур пасть обычно открыта. Попытка различить самца и самку часто является бесплодной задачей. Так в природе только у самцов львов растет грива, однако похвастаться этой особенностью, характерной также для древних людей с Окинавы, которые никогда не видели настоящего льва, могут все сиса. Сакаи объясняет, что для божеств-хранителей вполне естественно не ограничиваться рамками одного пола.



У современных пар сиса часто встречается открытая и закрытая пасть в сочетании с мотивом драгоценность-детёныш



Гигантская сиса Цубоя-варэ возле станции Макиси станции монорельсовой дороги Юи на Окинаве в Нахе держит драгоценный камень

Посетители Окинавы могут устроить себе квест по поиску уникальных и необычных сиса – их на Окинаве предостаточно! Одним из мест обитания необычных сиса является Сисику-но-То, памятник с пятью большими статуями львов на входе в тематический парк «Мир Окинавы».

Еще одна известная сиса – гигантская статуя льва в Дзампа, примерно в 35 километрах к северу от Нахи. Это самая большая сиса на Окинаве; ее высота составляет 8,75 метра, а длина - 7,8 метра. Дзампа также известна своим пляжем и маяком Кейп Дзампа, так что сюда будет интересно прокатиться даже из столицы.



Памятник Сисику-но-То. Средняя сиса была изготовлена известным в Цубоя-варэ гончаром Аракаки Мицуо



Женщина на переднем плане дает представление о размере сиса в Дзампа

Репортаж, текст и фотографии: nippon.com

Фотография к заголовку: Гипсовая сиса украшает крышу традиционного дома в городе-замке Рюкю