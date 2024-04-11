Префектуры Японии

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Префектура Осака, расположенная в центре второй по величине городской конгломерации Японии, славится оживлённой жизнью своего главного города, популярным замком и комедийными номерами двух артистов мандзай.

Как высокоурбанизированное «сердце» региона Кансай префектура Осака является коммерческим и культурным центром на западе Японии. Это одна из двух городских префектур (фу); на референдуме о её реорганизации в мегаполис (то), подобно Токио, предложение было отклонено в 2020 году. Подавляющая часть населения проживает на равнине Осака. Международный аэропорт Кансай расположен на искусственном острове в заливе Осака, на западе префектуры.

Общие данные о префектуре Осака

Основана в 1871 году (бывшие провинции Сэтцу, Кавати и Идзуми)

Столица: Осака

Население: 8 838 000 (по состоянию на октябрь 2020 года)

Площадь: 1905 км2

Исторически город Осака был экономическим центром Японии. Как город, где жил Тоётоми Хидэёси, которому удалось объединить Японию в XVI веке, он также был политическим центром в течение нескольких лет. Реконструированный Осакский замок, изначально построенный Хидэёси, привлекает миллионы посетителей каждый год. Район Минами, и особенно его оживлённая улица Дотомбори с гигантскими рекламными щитами и множеством развлечений и магазинов, стал символом современного города.



Замок Осаки (© Pixta)

Среди популярных блюд Осаки – такояки (кусочки осьминога, обжаренные в кляре) и окономияки (блюдо, похожее на блинчик, с начинкой из мяса или морепродуктов и овощей). В районе Осакского залива расположены такие развлекательные центры, как тематический парк Universal Studios Japan и Осакский аквариум. В окрестностях Сакаи находится первый в префектуре объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – группа великих гробниц Модзу-Фуруити кофун, и в том числе, как принято считать, курган императора Нинтоку, который, по преданию, правил в четвёртом веке.



Гробница в форме замочной скважины в Сакаи, префектура Осака, где, по преданию, похоронен император Нинтоку (©Kyodo)

В префектуре Осака расположены центральные офисы таких крупных компаний по производству электроники, как Sharp и Panasonic, но этот район также известен множеством малых и средних предприятий, производящих детали машин и другую продукцию. В культурном плане Осака ассоциируется с традицией кукольного театра бунраку, который процветал в городе в период Эдо (1603–1868), а также с мандзай – парными комедийными представлениями.



Талисман префектуры Осака Модзуян олицетворяет японского сорокопута модзу – птицу, которая является официальным символом префектуры. Суффикс ян – это осакская вариация стандартного японского янай, обычно используемого, чтобы предложить согласие (Модзуян © 2014 префектура Осака)

Знаменитые личности

Кавабата Ясунари (1899-1972): автор романа «Снежная страна» (Юкигуни), первый японский лауреат Нобелевской премии по литературе.

Тэдзука Осаму (1928-1989): художник манга и аниматор, который создал Астро Боя и многих других известных персонажей.

Осака Наоми (1997–): теннисистка, первая японка, которая выиграла турнир Большого шлема в одиночном разряде.

Фотография к заголовку: Район Дотонбори в Осаке (© Pixta)

Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»