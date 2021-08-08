Археологические памятники периода Дзёмон на Хоккайдо и в регионе Тохоку внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Археологические памятники периода Дзёмон, расположенные в префектурах Хоккайдо, Аомори, Иватэ и Акита, были зарегистрированы Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) как объект всемирного культурного наследия. 26 августа Амами Осима, Токуносима, северную часть основного острова Окинава и остров Ириомотэ было решено зарегистрировать как объекты природного наследия, так что в этом году в списке ЮНЕСКО зарегистрировано сразу два комплекса объектов.

Памятники оседлого общества и культуры до-сельскохозяйственных времён

27 июля 2021 года на проводившемся онлайн заседании Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО было решено зарегистрировать памятники периода Дзёмон на Хоккайдо и в регионе Тохоку, рекомендованные Японией, в качестве объекта Всемирного культурного наследия. Комплекс состоит из 17 памятников на Хоккайдо и в префектурах Аомори, Иватэ и Акита, включая раскопки крупнейшего поселения периода Дзёмон Саннай-Маруяма (город Аомори), кромлех Оою («Каменный круг Акиты», г. Кадзуно) и другие объекты.

Период Дзёмон продолжался более 10 000 лет, с 13 000 лет до н. э. и до начала периода Яёи (III век до н.э. – III век н.э.), когда распространилось культивирование риса. В то время за пределами Японии люди устраивали оседлые поселения, занимаясь земледелием и скотоводством, а для культуры Дзёмон характерны охота, собирательство и рыбная ловля, люди создавали поселения из полуземлянок, у них были общие кладбища и ритуальные места. Поскольку памятники культуры с общими характеристиками, такими как строительство каменных кругов, сконцентрированы вокруг пролива Цугару, предполагается, что между поселениями были и торговые связи. Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), консультативный орган ЮНЕСКО, заявил, что памятники показывают быт до-сельскохозяйственных поселений и сложную духовную культуру, а также демонстрируют определённый этап развития оседлого общества и его адаптацию к различным изменениям окружающей среды, рекомендовав их к регистрации.

26 июля зарегистрированы как объекты природного наследия острова Амами Осима и Токуносима в префектуре Кагосима, северная часть главного острова префектуры Окинава и остров Ириомотэ в преф. Окинава, их регистрация ранее была запланирована на 2020 год. Всего в Японии 25 объектов всемирного наследия и 20 объектов культурного наследия.



Особый исторический памятник национального значения «Каменные круги Оою» (фотография предоставлена Федерацией туризма Акита)

Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Японии

(* – природное наследие)

Фотография к заголовку: Поселение Саннай-Маруяма, особый исторический памятник национального значения, здесь находилось крупное поселение, существовавшее с середины до конца периода Дзёмон (Источник: JOMON JAPAN)

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