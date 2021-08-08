Археологические памятники периода Дзёмон на Хоккайдо и в регионе Тохоку внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Культура

Археологические памятники периода Дзёмон, расположенные в префектурах Хоккайдо, Аомори, Иватэ и Акита, были зарегистрированы Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) как объект всемирного культурного наследия. 26 августа Амами Осима, Токуносима, северную часть основного острова Окинава и остров Ириомотэ было решено зарегистрировать как объекты природного наследия, так что в этом году в списке ЮНЕСКО зарегистрировано сразу два комплекса объектов.
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Памятники оседлого общества и культуры до-сельскохозяйственных времён

27 июля 2021 года на проводившемся онлайн заседании Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО было решено зарегистрировать памятники периода Дзёмон на Хоккайдо и в регионе Тохоку, рекомендованные Японией, в качестве объекта Всемирного культурного наследия. Комплекс состоит из 17 памятников на Хоккайдо и в префектурах Аомори, Иватэ и Акита, включая раскопки крупнейшего поселения периода Дзёмон Саннай-Маруяма (город Аомори), кромлех Оою («Каменный круг Акиты», г. Кадзуно) и другие объекты.

Период Дзёмон продолжался более 10 000 лет, с 13 000 лет до н. э. и до начала периода Яёи (III век до н.э. – III век н.э.), когда распространилось культивирование риса. В то время за пределами Японии люди устраивали оседлые поселения, занимаясь земледелием и скотоводством, а для культуры Дзёмон характерны охота, собирательство и рыбная ловля, люди создавали поселения из полуземлянок, у них были общие кладбища и ритуальные места. Поскольку памятники культуры с общими характеристиками, такими как строительство каменных кругов, сконцентрированы вокруг пролива Цугару, предполагается, что между поселениями были и торговые связи. Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), консультативный орган ЮНЕСКО, заявил, что памятники показывают быт до-сельскохозяйственных поселений и сложную духовную культуру, а также демонстрируют определённый этап развития оседлого общества и его адаптацию к различным изменениям окружающей среды, рекомендовав их к регистрации.

26 июля зарегистрированы как объекты природного наследия острова Амами Осима и Токуносима в префектуре Кагосима, северная часть главного острова префектуры Окинава и остров Ириомотэ в преф. Окинава, их регистрация ранее была запланирована на 2020 год. Всего в Японии 25 объектов всемирного наследия и 20 объектов культурного наследия.

Особый исторический памятник национального значения «Каменные круги Оою» (фотография предоставлена Федерацией туризма Акита)
Особый исторический памятник национального значения «Каменные круги Оою» (фотография предоставлена Федерацией туризма Акита)

Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Японии

Объект Дата регистрации
1 Буддийские памятники в районе Хорюдзи (преф. Нара) Декабрь1993
2 Замок Химэдзи (преф. Хёго)
· [Фото] Замки Японии		 Декабрь1993
3 Остров Якусима (преф. Кагосима) * Декабрь 1993
4 Сираками-Санти (преф. Аомори, Акита) * Декабрь 1993
5 Историческое наследие древней столицы Киото (Киото, преф. Сига)
· [Панорама 360°] Храм Киёмидзу-дэра ночью и днём		 Декабрь 1994
6 Исторические деревни Сиракава-го и Гокаяма (преф. Гифу, Тояма)
· [Панорама 360°] Япония во Всемирном наследии: историческая деревня Сиракава-го		 Декабрь 1995
7 Мемориал мира в Хиросиме (преф. Хиросима)
· [Панорама 360˚] Всемирное наследие и Мемориальный комплекс мира в Хиросиме: Купол Гэмбаку
· Хиросима как памятник жизни
· Мемориальный парк мира в Хиросиме как символ борьбы за безъядерный мир
· Роль Хиросимы в борьбе с ядерной угрозой в современном мире		 Декабрь 1996
8 Святилище Ицукусима (преф. Хиросима)
· [Видео] Всемирное наследие — святилище Ицукусима (замедленная видеосъёмка)		 Декабрь 1996
9 Историческое наследие древней столицы Нара (преф. Нара)
· [Фото] Удивительные встречи с оленями в древней столице
· Святилище Касуга в древней столице: город Нара, божества и олени
· Нара и Камакура: Великие будды		 Декабрь 1998
10 Буддийские и синтоистские храмы Никко (преф. Тотиги)
· Ворота Ёмэймон в знаменитом святилище Никко Тосёгу открылись после реставрации		 Декабрь 1999
11 Средневековые феодальные замки гусуку и другие памятники архитектуры королевства Рюкю (преф. Окинава) Декабрь 2000
12 Священные места и пути паломников в горах Кии (преф. Нара, Вакаяма, Миэ) Июль 2004
13 Полуостров Сирэтоко (о. Хоккайдо) * Июль 2005
14 Серебряные рудники Ивами и культурный ландшафт (преф. Симанэ) Июнь 2007
15 Хираидзуми – храмы, сады и места археологических раскопок, представляющих буддизм Чистой Земли (преф. Иватэ)
· Всемирное наследие Японии: Золотой храм Тюсондзи в Хираидзуми
· [Видео] Всемирное наследие: Хираидзуми		 Июнь 2011
16 Острова Огасавара (округ Токио) * Июнь 2011
17 Гора Фудзи – объект поклонения и источник артистического вдохновения (преф. Яманаси, Сидзуока)
· Гора Фудзи
· Самое высокогорное святилище в Японии: Фудзисан Хонгу Сэнгэн-тайся
· [Фото] Гора Фудзи и Новогодние пожелания!
· Миниатюрные горы Фудзи в Токио
· Сон о Фудзи приносит счастье: японская традиция «первого сна в новом году»
· Гора Фудзи в истории японской культуры (1): Фудзи и искусство		 Июнь 2013
18 Шелкопрядильная фабрика Томиока и объекты, связанные с производством шёлка (преф. Гумма)
· Шелкопрядильная фабрика Томиока стала объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО		 Июнь 2014
19 Памятники промышленной революции Мэйдзи в Японии: металлургия и металлообработка, судостроительство, угледобывающая промышленность (преф. Фукуока, Сага, Нагасаки, Кумамото, Кагосима, Ямагути, Иватэ и Сидзуока)
· [Панорама 360°] Остров-призрак Гункандзима – руины, где ещё недавно бурлила жизнь		 Июль 2015
20 Архитектурное наследие Ле Корбюзье: выдающийся вклад в модернизм (Национальный музей западного искусства в Токио) Июль 2016
21 Остров Окиносима в Мунаката и связанные с ним места поклонения Июль 2016
22 Памятники «скрытого христианства» в Нагасаки и Амакуса
· Архипелаг Гото в Нагасаки и история «тайных христиан»
· Природная красота и старинные церкви островов Гото (видео)		 Июль 2018
23 Группа курганов Модзу-Фуруити: могильные холмы древней Японии Июль 2019
24 Амами Осима, Токуносима, остров Северная Окинава и остров Ириомотэ (префектура Кагосима, префектура Окинава) * Июль 2021 г.
25 Археологические памятники Дзёмон на северо-востоке Хоккайдо (Хоккайдо, префектура Аомори, префектура Иватэ, префектура Акита) Июль 2021 г.

(* – природное наследие)

Фотография к заголовку: Поселение Саннай-Маруяма, особый исторический памятник национального значения, здесь находилось крупное поселение, существовавшее с середины до конца периода Дзёмон (Источник: JOMON JAPAN)

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