Префектуры Японии

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Город Нара в префектуре Нара был столицей государства в восьмом веке и известен буддийскими достопримечательностями, включая храм Тодайдзи, знаменитый бронзовым Великим Буддой (Дайбуцу), а также дикими оленями, блуждающими в округе.

Префектура Нара, расположенная в регионе Кансай, не имеет выхода к морю и в основном обладает гористым рельефом, за исключением бассейна Нары на севере. Большинство людей проживает в равнинном северном районе, где находится столица префектуры Нара, где влажно летом и очень холодно зимой. Горы Кии занимают южную половину префектуры, включая гору Хаккё, самую высокую вершину в регионе Кансай – 1914 метров.

Общие данные о префектуре Нара

Основана в 1887 году (бывшая провинция Ямато)

Столица: Нара

Население: 1 324 000 (по состоянию на октябрь 2020 года)

Площадь: 3691 км2

Город Нара был столицей Японии на протяжении большей части периода Нара (710-794), когда на страну оказала большое влияние культура, привезенная из Китая, в том числе буддизм. Среди основных буддийских достопримечательностей города – монастырь Тодайдзи, знаменитый своим бронзовым Большим Буддой (Дайбуцу), и монастырь Хорюдзи, где находятся одни из старейших в мире сохранившихся деревянных зданий. Нара также известна своими дикими оленями, блуждающими в округе. Дальше к югу находится гора Ёсино – самое знаменитое место любования цветущей сакурой в Японии.



Олени возле цветущей сакуры в парке Нара (© Pixta)

Префектура Нара с её многовековой историей является лидером в области традиционных ремёсел, таких как производство туши суми и чайных венчиков. Эта префектура производит больше всего носков и бейсбольных перчаток в Японии, а также первая по разведению золотых рыбок. Из отходов криптомерии суги делают одноразовые палочки для еды – ещё один важный местный продукт.



Город Яматокоорияма на протяжении веков был центром разведения золотых рыбок (© Pixta)



Один из самых известных талисманов префектуры Нара – Сэнто-кун, напоминает Будду с оленьими рогами, сочетая в себе два известных местных образа (© Jiji; префектура Нара)

Знаменитые личности

Такаити Санаэ (1961–): политик от Либерально-демократической партии, занимала посты министра внутренних дел и коммуникаций и министра экономической безопасности.

Кавасэ Наоми (1969–): режиссер, известная по таким картинам, как «Сладкая фасоль» и «Лес скорби», получившая Гран-при на Каннском международном кинофестивале 2007 года.

Мурата Рёта (1986–): боксер, завоевавший золотую медаль в среднем весе на летних Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году.

Фотография к заголовку: Большой Будда в монастыре Тодайдзи в Наре, префектура Нара (© Pixta)

Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»