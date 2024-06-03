Префектуры Японии

Путеводительпо Японии

Префектура Аомори расположена на северной оконечности Хонсю, самого большого острова Японии. Известная своими яблоками, морепродуктами и природной красотой, эта отдалённая часть страны богата природными пейзажами, которые обязательно стоит посетить.

Префектура Аомори – самая северная часть региона Тохоку, расположенная на северной оконечности острова Хонсю. Благодаря такому расположению зимы здесь холодные и с большим количеством снега, но побережье Японского моря и Тихого океана делает климат разнообразным. Яблоки Аомори славятся на всю страну, а рыболовецкие порты, такие как Ома, известны тем, что здесь вылавливают одного из самых ценных тунцов на японском рынке.

Общие данные о префектуре Аомори

Основана в: 1871 (бывшая часть провинции Муцу)

Столица: Аомори

Население: 1238 000 (по состоянию на октябрь 2020)

Площадь: 9646 км2

Крупнейший город Аомори – столица префектуры Аомори, за ним следуют города Хатинохэ и Хиросаки. Однако даже в столице проживает всего 280 000 человек, а вся префектура в целом малонаселённая. Два её главных полуострова – полуостров Цугару на западе и изогнутый полуостров Симокита на востоке – окружают залив Муцу. Южная часть Аомори – гористая, здесь находятся такие вершины, как 1625-метровая гора Иваки, с которой открывается вид на Хиросаки и хребет Хаккода и живописное озеро Тавада на границе с префектурой Акита к югу от Аомори.



Озеро Тавада площадью 61 кв. км является двенадцатым по величине озером в Японии, его максимальная глубина достигает 327 метров (© Pixta)

Удалённость Аомори от Токио долгое время делала её труднодоступной для деловых и других поездок, но продление линии синкансэн Тохоку в 2002 году до Хатинохэ и в 2010 году до столичного города Син-Аомори сделало возможным путешествие из Токио в Аомори всего за 3 часа 10 минут. В 2016 году линию вновь удлинили, и она соединила Син-Аомори со станцией Син-Хакодатэ-Хокуто на Хоккайдо, маршрут проходит под проливом Цугару по тоннелю Сэйкан – самому длинному в мире тоннелю под водой.

Основными отраслями промышленности Аомори являются сельское хозяйство, рыболовство и лесная промышленность. По количеству производимых продуктов питания в пересчёте на калории она занимает четвёртое место в стране, производя 123% от своих потребностей по состоянию на 2019 финансовый год. Префектура лидирует в Японии по производству яблок, чеснока и корня лопуха (гобо). В море, в частности в северном порту Ома, рыболовецкий флот Аомори ежегодно добывает одного из самых ценных тунцов в стране. Аомори занимает одно из первых мест в Японии по вылову тунца, акаика (летающего кальмара), морских гребешков и водорослей комбу, а также других морских продуктов.



Яблоневый сад на фоне горы Иваки (© Pixta)

Дикая природа Аомори привлекает большое количество туристов, которые приезжают полюбоваться такими достопримечательностями, как Сираками-Санти – регион дикой природы со старинным буковым лесом, включенным в 1993 году в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, и ущелье Оирасэ. Парк Хиросаки в городе Хиросаки – известное место для наблюдения за цветением сакуры, а активные вулканы префектуры привлекают постоянный поток туристов к горячим источникам Фурофуси онсэн и Сукаю онсэн, а также к устрашающим пейзажам Осорэдзан – священного места, где, по поверьям, можно общаться с мёртвыми.

В городе Аомори ежегодный праздник Нэбута является главным событием в праздничном календаре, собирая в лучшие годы более миллиона зрителей.



Танцоры в красочных одеждах принимают участие в празднике Нэбута (© Pixta)

Знаменитые личности

Дадзай Осаму (1909-1948): Писатель. Настоящее имя Цусима Сюдзи, в течение своей короткой и бурной жизни он в предвоенные годы увлекался коммунизмом, одновременно оттачивая свое мастерство в написании автобиографических романов и рассказов. После войны он достиг пика своей карьеры, написав такие знаменитые произведения, как «Закатное солнце» (Сяё) и «Исповедь неполноценного человека» (Нингэн сиккаку). Вместе с возлюбленной в 1948 году он утопился в западной части Токио.

Яно Акико (1955-): Музыкант. Родилась в Токио (как Судзуки Акико), но выросла в Аомори, после чего начала свою музыкальную карьеру с альбома 1976 года Japanese Girl. В дальнейшем она сотрудничала и гастролировала с такими группами, как Yellow Magic Orchestra, а также записывала треки и озвучивала короткометражные и полнометражные фильмы Studio Ghibli.

Фотография к заголовку: Замок Хиросаки с горой Иваки на заднем плане (© Pixta)

Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»