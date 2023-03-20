Сакура в Японии

100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Хиросаки (преф. Аомори)

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В парке Хиросаки растет пятьдесят различных видов сакуры, в основном сомэй ёсино , сидарадзакура и яэдзакура . Всего насчитывается 2600 деревьев, чьи опавшие лепестки собираются вместе и текут вдоль рва замка Хиросаки, как икада ( плот); после того, как цветы достигают своего пика, ров может быть настолько усыпан лепестками, что напоминает ковер сияющего розового цвета.