100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Хиросаки (преф. Аомори)
Путеводительпо ЯпонииОбщество Культура Туризм
В парке Хиросаки растет пятьдесят различных видов сакуры, в основном сомэй ёсино , сидарадзакура и яэдзакура . Всего насчитывается 2600 деревьев, чьи опавшие лепестки собираются вместе и текут вдоль рва замка Хиросаки, как икада ( плот); после того, как цветы достигают своего пика, ров может быть настолько усыпан лепестками, что напоминает ковер сияющего розового цвета.
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Продолжительность жизни сомэй ёсино обычно составляет от 60 до 80 лет, но в парке Хиросаки насчитывается более 400 деревьев, которым более века. Дерево, которое было подарено бывшим владением Хиросаки в 1882 году, считается старейшим из ныне живущих сомэй ёсино в Японии. Долговечность этих деревьев объясняется мастерством смотрителей парка.
Парк Хиросаки (преф. Аомори)
- Сорта: сомэй-ёсино, сидарэдзакура, яэдзакура и др.
- Количество деревьев: 2600
- Период цветения: с конца апреля до начала мая
- Время работы: 24 часа (некоторые участки парка открыты с 9:30 до 17:00)
- Вход: районы Хоммару и Кита-но курува – 320 йен; ботанический сад 320 йен. Комбинированный билет 520 йен для взрослых (включая посещение районов Хоммару и Кита-но-Курува, ботанического сада и Мемориального сада Фудзита)
- Праздник сакуры в Хиросаки: с 21 апреля по 5 мая 2023 г., подробную информацию см. на официальном вебсайте Праздника сакуры Бюро туризма и конвенций Хиросаки
- Адрес: 1 Shimoshirogane-chō, Hirosaki, Aomori
- Вебсайт Бюро туризма и конвенций Хиросаки (на английском языке)
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Фотография к заголовку: © Бюро туризма и конвенций Хиросаки