Префектура Айти
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Префектура Айти расположена у тихоокеанского побережья в регионе Токай, практически в центре Японии. Большую часть префектуры занимает обширная равнина Ноби, вторая по величине в Японии, которую образовали реки Кисо, Иби и Нагара, и включает в себя столицу префектуры, город Нагоя. На востоке простираются холмы Овари, изрезанная береговая линия Айти проходит от полуострова Тита вдоль залива Исэ на западе до полуострова Ацуми на востоке, а два мыса образуют залив Микава.
Общие данные о префектуре Айти
- Основана в 1872 году (ранее провинции Микава и Овари)
- Столица: Нагоя
- Население: 7 542 000 (по состоянию на октябрь 2020 года)
- Площадь: 5173 км2
В Айти находится ряд важных исторических мест, в том числе национальное достояние – замок Инуяма, один из старейших деревянных замков Японии. Недалеко от Инуямы находится Мэйдзи-мура – архитектурный музей под открытым небом, где представлены здания японского и западного дизайна, в частности, вход в отель «Империал», спроектированный Фрэнком Ллойдом Райтом, и бывшая резиденция писателей Мори Огай и Нацумэ Сосэки, а также другие примечательные здания. В Нагое есть собственный реконструированный замок, несколько известных художественных и исторических музеев, а также важное святилище Ацута тайся, где, по преданию, хранится священный меч Кусанаги, одна из трёх императорских регалий. Тематические парки «Legoland Japan», также расположенный в Нагое, и парк Гибли в Нагакутэ привлекают посетителей из Японии и из-за рубежа.
Автомобильная промышленность, в которой основное место занимает Toyota Motor Corp., играет главную роль в экономике Айти. Нагоя и близлежащие муниципалитеты образуют промышленную зону Тюкё, один из трёх основных промышленных регионов Японии, где расположены базы производителей транспортного оборудования, электроники и стали, а также передовых отраслей, таких как аэрокосмическая промышленность и робототехника. Префектура является крупным производителем основных овощей, таких как капуста, помидоры и брокколи, а также цветов, в частности хризантем и роз.
Знаменитые личности
- Ода Нобунага (1534-1582), Тоётоми Хидэёси (1537-1598) и Токугава Иэясу (1543-1616): три военачальника, объединившие Японию в конце XVI – начале XVII веков.
- Тоёда Киитиро (1894–1952): основатель автомобильной компании Toyota Motor.
Фотография к заголовку: Замок Инуяма в Айти (© Pixta)
Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»