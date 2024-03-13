Префектуры Японии

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Префектура Айти, расположенная практически в самом центре Японии, имеет богатую историю и является мощным современным промышленным центром, где находится Toyota Motor и множество других подобных компаний.

Префектура Айти расположена у тихоокеанского побережья в регионе Токай, практически в центре Японии. Большую часть префектуры занимает обширная равнина Ноби, вторая по величине в Японии, которую образовали реки Кисо, Иби и Нагара, и включает в себя столицу префектуры, город Нагоя. На востоке простираются холмы Овари, изрезанная береговая линия Айти проходит от полуострова Тита вдоль залива Исэ на западе до полуострова Ацуми на востоке, а два мыса образуют залив Микава.

Общие данные о префектуре Айти

Основана в 1872 году (ранее провинции Микава и Овари)

Столица: Нагоя

Население: 7 542 000 (по состоянию на октябрь 2020 года)

Площадь: 5173 км2

В Айти находится ряд важных исторических мест, в том числе национальное достояние – замок Инуяма, один из старейших деревянных замков Японии. Недалеко от Инуямы находится Мэйдзи-мура – архитектурный музей под открытым небом, где представлены здания японского и западного дизайна, в частности, вход в отель «Империал», спроектированный Фрэнком Ллойдом Райтом, и бывшая резиденция писателей Мори Огай и Нацумэ Сосэки, а также другие примечательные здания. В Нагое есть собственный реконструированный замок, несколько известных художественных и исторических музеев, а также важное святилище Ацута тайся, где, по преданию, хранится священный меч Кусанаги, одна из трёх императорских регалий. Тематические парки «Legoland Japan», также расположенный в Нагое, и парк Гибли в Нагакутэ привлекают посетителей из Японии и из-за рубежа.



Артисты демонстрируют свою силу, держа в руках пылающие фейерверки тэдзуцу, в одном из главных аттракционов праздника Тоёхаси Гион (© Pixta)

Автомобильная промышленность, в которой основное место занимает Toyota Motor Corp., играет главную роль в экономике Айти. Нагоя и близлежащие муниципалитеты образуют промышленную зону Тюкё, один из трёх основных промышленных регионов Японии, где расположены базы производителей транспортного оборудования, электроники и стали, а также передовых отраслей, таких как аэрокосмическая промышленность и робототехника. Префектура является крупным производителем основных овощей, таких как капуста, помидоры и брокколи, а также цветов, в частности хризантем и роз.



Гигантская керамическая плита сансугавара с лицом людоеда. Район Микава в Айти был центром традиционного производства черепицы еще во времена феодализма (© Pixta)



Талисман Айти, Айтита, впервые появился для рекламы двух мероприятий, проходивших одновременно в префектуре в 2014 году: Абилимпиады, конкурса профессиональных навыков для людей с ограниченными возможностями, и Национального конкурса профессионального мастерства (© Aichi Prefecture)

Знаменитые личности

Ода Нобунага (1534-1582), Тоётоми Хидэёси (1537-1598) и Токугава Иэясу (1543-1616): три военачальника, объединившие Японию в конце XVI – начале XVII веков.

Тоёда Киитиро (1894–1952): основатель автомобильной компании Toyota Motor.

Фотография к заголовку: Замок Инуяма в Айти (© Pixta)

Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»