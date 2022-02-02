В ноябре 2022 года откроется «Парк Гибли» в Айти: миры Лапуты и Тоторо

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1 ноября 2022 года в мемориальном парке Айти Экспо в городе Нагакутэ преф. Айти откроется тематический парк «Гибли». Это совместный проект префектуры Айти и Studio Ghibli, и при объявлении плана проекта часть строительной площадки была открыта для публики.

Строительство трёх участков парка, к осени 2023 года будут построены все пять участков парка

«Парк Гибли», где можно окунуться в мир анимации Studio Ghibli, решено открыть 1 ноября 2022 года. Он будет расположен в Мемориальном парке Айти Экспо, где проходила выставка Экспо 2005 года, занимая площадь в 7,1 га. Разработчиком проекта стал режиссёр Миядзаки Горо. Всего в нём будет пять зон – вначале откроются «Молодёжный холм» (Сэйсюн-но ока), «Большой склад Гибли» и «Лес Дондоко», а осенью 2023 года планируется торжественное открытие зон «Деревня Мононокэ» и «Долина ведьм».

Парк Гибли был разработан как предприятие префектуры Айти с инвестициями в размере около 34 миллиардов йен. Он управляется совместным предприятием Studio Ghibli и «Тюнити симбун».

Судзуки Тосио, генеральный директор Studio Ghibli, говорит: «Дух Музея Гибли (Митака-но мори) жив и развернётся здесь. Ждите, он оправдает ваши надежды». Посещение парка будет по предварительному бронированию с указанием дня и часа, цена билетов пока не определена, но губернатор префектуры Айти Омура Хидэаки сказал, что, поскольку этот парковый проект управляется префектурой, билеты будут дешевле, чем в обычные тематические парки.



Карта строящегося парка Гибли. Он будет находиться всего в нескольких минутах ходьбы от станции Ай-тикю хаку кинэн коэн линии Тобукю высокоскоростного транспорта Айти (Ринимо) (© Studio Ghibli)



Губернатор Омура (слева) и продюсер Судзуки, родом из Нагои (справа) (© 2022 Studio Ghibli)

Живое воплощение мира «Гибли»

По предложению директора Миядзаки были открыты для публики строительные площадки в двух зонах. В районе «Молодёжного холма», где встречают посетителей, воспроизведена лавка «Тикюя» (магазин «Земля») и Ротари-сквер, которые появляются в фильме «Шёпот сердца» (Мими о сумасэба), углу сквера строится миниатюрная «Кошачья контора» из фильма «Возвращение кота» (Нэко-но онгаэси). Кроме того, интерьер и внешний дизайн существующего подъёмника будет переделан в стиле фильмов «Лапута: Небесный замок» и «Ходячий замок Хаула» (на фотографии к заголовку здание слева).



Белое здание позади директора Миядзаки Горо, руководящего строительством, – «Кошачья контора»; строящееся здание с лесами – лавка «Тикюя» (© 2022 Studio Ghibli)



Сцена, в которой главная героиня Сидзуку посещает антикварную лавку «Тикюя» в фильме «Шёпот сердца» (© 1995 Aoi Hiiragi Shueisha, Studio Ghibli, NH)



Говорят, что дизайн здания подъёмника будет включать элемены научной фантастики конца XIX века (© 2022 Studio Ghibli)

В «Большом складе Гибли» хранятся и демонстрируются плакаты, товары и предметы времён выхода фильмов. Для него будет использовано здание, где раньше располагался бассейн, оно примерно в четыре раза больше, чем аналогичный «Музей Гибли Митака-но мори». Здесь будут элементы различных работ «Гибли» – разрушенный сад Лапуты, подземный дом «Ариэтти из страны лилипутов» (Каригураси-но ариэтти) и сад лилипутов, пространство напоминает лабиринт, путешествие по которому напоминает поиски сокровищ, вы не знаете, какие персонажи вас ждут за следующим поворотом.



Строительная площадка «Большого склада Гибли», это будет пространство отдыха с естественным освещением (© 2022 Studio Ghibli) Эскиз «Большого склада Гибли», там будет также элегантное летнее кафе (© Studio Ghibli)



Эскиз «Большого склада Гибли», там будет также элегантное летнее кафе (© Studio Ghibli)



Эскиз площади, на которой стоит имитация «кошачьего автобуса» (нэкобасу) из фильма «Мой сосед Тоторо» (© Studio Ghibli)

Две площадки пока закрыты для посещений. В «Лесу Дондоко» сельские пейзажи эпохи Сёва будут окружать построенный к выставке Айти Экспо 2005 «Дом Сацуки и Мэй» из фильма «Мой сосед Тоторо». Спроектированы пешеходные дорожки, предоставляющие максимальный доступ к богатой природе парка, а изюминкой зоны является огромный деревянный игровой комплекс «Дондокодо» в форме Тоторо, глаза которого находятся на высоте 5,2 метра от земли.

«Деревня Мононокэ», открытие которой запланировано на 2022 год, воспроизводит пейзаж горной деревни племён эмиси и железоплавильные печи татара, которые появляются в «Принцессе Мононокэ». В зоне «Долина ведьм» будет создано пространство в европейском стиле с домом Окино из «Службы доставки Кики», замком Хаула и Пустошью.



В огромном игровом сооружении Дондокодо могут играть 5-6 детей (© Studio Ghibli)



«Дом Сацуки и Мэй», построенный во время выставки Айти Экспо 2005 (© Studio Ghibli)

Первое экскурсионное видео «Гибли»

Отношения между префектурой Айти и Studio Ghibli начались с создания «Дома Сацуки и Мэй» к выставке Айти Экспо 2005. В 2015 году в ознаменование 10-летия выставки в Мемориальном парке Айти Экспо прошла выставка «Гибли». Губернатор Омура, говоря о пути к созданию Парка Гибли, сказал: «Дом Сацуки и Мэй по-прежнему любят многие люди, он стал наследием выставки. К нам много раз поступали просьбы создать постоянный объект».

Префектура Айти обратилась к Studio Ghibli с просьбой создать видео для популяризации идеи парка «Гибли» в Айти, и студия сделала фильм «Стань ветром и играй». В нём показаны знаменитые места, такие как замок Инуяма, национальное достояние, а также улицы Аримацу, внесённые в список наследия Японии, и автомобильный музей «Тойота». Studio Ghibli сделала фильм с обзором туристических достопримечательностей впервые, но продюсер Судзуки без излишней скромности говорит, что он удался и они могут гордиться фильмом. Видео можно посмотреть в специальном разделе официального туристического сайта Айти «Айти сейчас».

По оценкам префектуры Айти, число посетителей парка Гибли составит 1 миллион в первый год после открытия и 1,8 миллиона после того, как осенью 2023 года он откроется полностью. Ожидается, парк будут активно посещать и иностранные посетители после того, как завершится кризис коронавируса, а экономический эффект для префектуры составит 48 миллиардов йен в год.



Обзорное видео «Стань ветром и играй» (© 2022 Studio Ghibli)



Мемориальный парк Айти Экспо, где идёт строительство парка Гибли

Интервью, текст, съёмка: редакционный отдел Nippon.com

Фотография к заголовку: Эскиз вида проекта на Сэйсюн-но ока (C) Studio Ghibli

Материал, текст и фотографии Nippon.com

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