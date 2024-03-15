Префектуры Японии

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Святилище Исэ в префектуре Миэ – самый важный центр синто в Японии. Префектура также известна своими ниндзя и ловцами жемчуга.

Префектура Миэ в Токае находится на восточной стороне полуострова Кии на побережье Тихого океана в Японии. Несколько её городов, включая столицу Цу, расположены на равнине Исэ на севере префектуры. Гора Одайгахара на юго-западе известна как одно из самых дождливых мест в Японии.

Общие данные о префектуре Миэ

Основана в 1876 году (бывшие провинции Исэ Сима, Кии и Ига)

Столица: Цу

Население: 1 770 000 (по состоянию на октябрь 2020 года)

Площадь: 5774 км2

Святилище Исэ, включая его главные Внутреннее и Внешнее святилища, является самым важным центром синто в Японии. Два главных святилища полностью перестраиваются каждые 20 лет, последняя реконструкция была проведена в 2013 году. Паломники приходят сюда на протяжении многих веков. Город Ига славится своей давней связью с ниндзя, и гости города могут посетить Музей ниндзя, знакомящий с некоторыми скрытыми шпионскими уловками и ловушками.



Музей ниндзя в Ига (© Pixta)

В префектуре Миэ развита обрабатывающая промышленность, специализирующаяся на производстве таких товаров, как ЖК-панели и торговые автоматы. Она известна своей индустрией культивированного жемчуга, которую первоначально развил местный предприниматель Микимото Кокити (1858 – 1954). Еще одна связь с морем: традиционные для префектуры женщины-фридайверы ама погружаются под воду в поисках моллюсков и других морепродуктов.



Ныряльщица ама (© Pixta)

Знаменитые личности

Мацуо Басё (1644–1694): поэт и писатель-путешественник, сыгравший важную роль в развитии хайку.

Эдогава Рампо (1894–1965): писатель в жанре таинственная фантастика, известный своими жуткими и гротескными темами.

Ёсида Саори (1982–): женщина-борец в вольном стиле, завоевавшая золотые медали на трёх Олимпиадах подряд и ставшая знаменосцем Японии в 2012 году.

Фотография к заголовку: Утреннее солнце на мосту Удзи, который ведёт во Внутреннее святилище храма Исэ в префектуре Миэ (© Pixta)

Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»