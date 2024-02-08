Столичный округ Токио

Префектуры Японии

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Крупнейший населённый пункт Японии и главный двигатель экономики, а также столица страны, Токио известен во всём мире.

Токио, известный как один из лучших городов мира и столица Японии, на самом деле является мегаполисом, особым видом префектуры и состоит из многочисленных муниципалитетов. Основные части мегаполиса находятся в регионе Канто. Центральный Токио состоит из 23 муниципалитетов на востоке, где расположено большее количество городов, тогда как западная часть Токио менее заселена; восточнее Токио находится Токийский залив. Мегаполис также управляет рядом отдаленных островов, включая острова Идзу и Огасавара. Его население составляет 14 миллионов человек и на сегодняшний день это крупнейшая среди префектур Японии.

Общие данные о префектуре Токио

Основана в 1871 году (бывшая провинция Мусаси)

Столица: район Синдзюку (резиденция администрации столицы)

Население: 14 048 000 человек (по состоянию на октябрь 2020 г.)

Площадь: 2194 км2

Токио был политическим центром Японии с тех пор, как Токугава Иэясу основал в городе Эдо свой сёгунат в 1603 году. После падения сёгуната в 1868 году город был переименован в Токио и официально стал столицей страны. В бывшем замке Эдо сейчас расположен императорский дворец. Он является резиденцией императорской семьи Японии, и для посетителей открыты лишь несколько секций. Многие туристы ходят в общественные сады Хигаси-Гёэн на территории дворца. Район Асакуса и его храм Сэнсодзи, известный своими «Вратами грома» Каминаримон, также являются важными туристическими достопримечательностями Токио.



«Врата грома» Каминаримон в Сэнсодзи, Асакуса (© Pixta)

Токийская башня – старый символ города; в двадцать первом веке к нему присоединилось еще одно высокое сооружение – Токийская телебашня Tokyo Skytree. Некоторые районы Токио также получили международными именами. Как пример, расположенный на западе Синдзюку – это процветающий развлекательный и деловой район, где находится Токийское столичное правительственное здание, а оживлённый переход Сибуя стал символом городской суеты. Соседний район Харадзюку – это место встречи поклонников моды, а также место расположения святилища Мэйдзи дзингу и священного леса. На восточной стороне железнодорожной линии Яманотэ, проходящей через центр Токио, находится Акихабара, известная электроникой и домашними товарами, в то время как район Гиндза ассоциируется с элитным шоппингом.



Элегантность здания станции Токио из красного кирпича привлекает посетителей со всех уголков мира (© Pixta)

Токио – крупный мировой финансовый центр, а Токийская фондовая биржа – одна из ведущих бирж мира. В префектуре расположен главный офис Банка Японии, а также штаб-квартиры трёх крупнейших банков страны. Здесь расположено множество национальных правительственных и административных офисов, а также головные офисы крупных корпораций. В мегаполисе сосредоточены японские средства массовой информации, издательская и полиграфическая промышленность, а также множество университетов и других академических учреждений. Рынок Тоёсу – один из крупнейших рыбных рынков в мире, известный своими знаменитыми аукционами тунца. Хрустальное стекло Эдо кирико – давнее традиционное ремесло.



В отличие от большинства префектур, у Токио нет одного общего талисмана. Мирайтова (слева) и Сомэйти были запоминающимися персонажами Олимпиады в Токио-2020. Название олимпийского талисмана «Мирайтова» происходит от японских слов, означающих «будущее» (мирай) и «вечность» (това), тогда как название паралимпийского талисмана «Сомэйти» происходит от разновидности сакуры сомэй ёсино, а также напоминает английское «so mighty» – «такой могучий». Оба дизайна созданы под влиянием логотипов 2020 года с клетчатым узором итимацу моё: (© Jiji)

Знаменитые личности

Оно Ёко (1933–): художница-авангардистка, певица и борец за мир.

Миядзаки Хаяо (1941–): аниматор и режиссер фильмов, получивших признание критиков, таких как, «Мой сосед Тоторо» и «Унесённые призраками», получивших премию «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм.

Фотография к заголовку: Знаменитый пешеходный переход на Сибуя (© Pixta)

Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»