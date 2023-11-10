Синдзюку: история развития крупнейшего в Токио коммерческого района

Синдзюку – один из наиболее известных коммерческих районов Токио. Статья посвящена истории развития этого района начиная с открытия одноименной железнодорожной станции в 1885 году.

Неприметная станция посреди леса

Крупнейший в Токио торговый район Синдзюку находится в окрестностях железнодорожной станции Синдзюку. Станция зарегистрирована в Книге рекордов Гиннеса за рекордный пассажиропоток – ежедневно через Синдзюку проходит более 3,5 миллионов пассажиров. Станция Синдзюку появилась в 1885 году на линии Синагава (в настоящее время – линия Яманотэ) железнодорожной компании «Ниппон Тэцудо». В то время многие сообщества выступали против строительства новых станций, опасаясь, что местные жители будут ездить за покупками в другие районы и они потеряют клиентов. Протесты обитателей Найто-Синдзюку – центра многолюдного квартала, развивавшегося вокруг почтовой станции на дороге Косю Кайдо, привели к тому, что станцию Синдзюку построили в некотором удалении от этого района, в лесном массиве. Пассажиропоток линии Синагава не превышал 50 человек в сутки, а в дождливые дни случалось, что пассажиров не было вообще.

В 1889 году состоялся запуск в эксплуатацию линии Тюо, соединяющей Синдзюку с Татикавой. Теперь станция Синдзюку обслуживала уже две железнодорожные линии, однако она по-прежнему находилась в лесу и имела только один выход в восточной части здания. Опоздавшим пассажирам приходилось ждать следующего поезда по 2-3 часа. Они коротали время в окрестных кафе с лавочками, покрытыми красным ковром, за чашкой чая и сладостями. В хорошую погоду некоторые не упускали возможности вздремнуть. Рядом со станцией было два кафе, в одном из них хозяева держали енотовидную собаку тануки, в другом лисицу (кицунэ), поэтому посетители прозвали кафе «Тануки» и «Кицунэ». Эта пасторальная атмосфера прошлого, к сожалению, недоступна современным пассажирам.

В 1885 году, одновременно с открытием станции Синдзюку, неподалёку появился магазин «Такано». Сейчас этот магазин славится фруктовыми десертами, однако раньше он специализировался на покупке коконов шелкопряда и подержанных инструментов, а фруктовые десерты считались побочным направлением. «Такано» тесно связан с парком Синдзюку Гёэн. В эпоху Эдо парк принадлежал клану Найто, по имени которого был назван район Найто-Синдзюку. В 1872 году парк превратили в полигон для аграрных экспериментов. В 1887 году здесь успешно вырастили дыни. В 1920 году магазин «Такано» приступил к продаже дынь. Это стало поворотным моментом на пути превращения компании в магазин элитных фруктов.



Лошадиная повозка на Синдзюку в эпоху Тайсё (1912–1926) (фото предоставлено Музеем истории Синдзюку)

Новый центр столицы

В 1923 году произошло Великое землетрясение Канто, нанесшее столице огромный ущерб. Однако находившийся в западной части Токио район Синдзюку более-менее уцелел и после землетрясения стал развиваться в качестве торгового района. В 1926 году «Такано» сменил дизайн интерьера на европейский стиль и открыл магазин фруктовых десертов. В начале ХХ века на Синдзюку переехала пекарня «Накамурая». Её владельцы супруги Сома поддерживали деятелей искусства и индийских революционеров. Беглый революционер Раш Бехари Бозе женился на дочери Сома Тосико и предоставил семье рецепт индийского карри. Этот рецепт использовался в меню открывшегося в 1927 году кафе. В том же году на Синдзюку появился книжный магазин «Кинокуния», основанный известным писателем Танабэ Моити, выходцем из семьи торговцев древесным углем. На втором этаже «Кинокунии» имелась галерея, ставшая культурным центром столицы.

В 1933 году на Синдзюку открылся универмаг «Исэтан». В 1935 году владелец «Исэтана» приобрёл соседнее здание и объединил здания, установив между ними эскалаторы, превратившиеся в аттракцион для привлечения публики. В то время в «Исэтане» был каток, популярный среди молодежи и семей с детьми. Кинотеатр «Мусасинокан» стал флагманом иностранных фильмов, а театр «Мулен Руж Синдзюку» привлекал офисных работников и студентов, готовых тратить лишние деньги на развлечения.

Чёрный рынок и стриптиз-шоу

Вторая мировая война превратила многолюдный торговый квартал в руины. Уцелел только железнодорожный вокзал, универмаг «Исэтан» и ещё несколько зданий. Однако район быстро восстал из пепла. 20 августа 1945 года, всего через пять дней после объявления о капитуляции Японии, под лозунгом «Свет идёт из Синдзюку» возле восточного выхода станции Синдзюку появился первый в стране чёрный рынок. Здесь продавали продукты, одежду и повседневные товары, здесь открывались рестораны и развлекательные учреждения. Чёрный рынок помогал людям выжить.

В 1947 году в здании кинотеатра «Тэйтодза» напротив «Исэтана» открылось первое в Японии стриптиз-шоу. Во время этих шоу под названием «Рамки от картин» полуобнажённые участницы изображали сюжеты известных европейских полотен. В послевоенное время квартал Синдзюку 2 тёмэ считался районом красных фонарей, однако после 1965 года превратился в самый известный в Японии район для геев, способный удовлетворить любые человеческие желания.

Квартал Кабукитё тоже появился после войны. Он был основан в 1948 году на базе концепции председателя местного комитета Судзуки Кихэй. По изначальному замыслу здесь должен был появиться оживлённый, но респектабельный торговый квартал с театром Кабуки, которому квартал обязан своим названием. Театр Кабуки так и не был открыт, однако театр «Синдзюку Кома» и кинотеатр «Тикюдза», основанный тайваньским бизнесменом и политиком Лин И-Веном, стали основой для развития Кабукитё в качестве квартала развлечений. Ввод в эксплуатацию станции Сэйбу-Синдзюку в 1952 году благоприятствовал дальнейшему развитию квартала.



Кабукитё в 1950-е годы (фото Музея истории Синдзюку)

В 1957 году после введения в действие Закона о борьбе с проституцией окрестные бордели переместились в Кабукитё. Район утратил свою респектабельность и приобрёл репутацию опасного места. В путеводителе Lonely Planet Кабукитё характеризуется как «самый отъявленный в Токио район красных фонарей», при этом «в целом безопасный». Строительство новых зданий на месте бывшего кинотеатра «Миланодза», ведущееся при участии группы компании «Токю», позволяет надеяться, что Кабукитё восстановит репутацию приличного места в соответствии с замыслом его основателя Судзуки Кихэй.



Современный Кабукитё (© Pixta)

У восточной оконечности Кабукитё расположен пешеходный переулок Сики-но мити (Четыре времени года). Раньше здесь пролегал маршрут городского трамвая. В восточной части переулка находится Голден Гай, основанный переехавшими сюда торговцами чёрного рынка. До принятия закона о запрете проституции здесь размещалось множество нелегальных борделей. Впоследствии Голден Гай прославился работающими до утра барами, где собираются артисты и другие деятели культуры. В наши дни Голден Гай – это место с питейными заведениями на любой вкус.

Центр субкультуры

Впоследствии магазины «Такано» и «Накамурая» переехали в новые, современные здания. В 1964 году было построено новое здание магазина «Кинокуния», превратившегося к тому времени в широко известную сеть книжных магазинов по всей стране. В здании «Кинокуния» был холл для театральных спектаклей. Неподалёку от синтоистского храма Ханадзоно располагалась красная палатка, где шли спектакли в стиле андеграунд для молодёжи.



Восточный выход станции Синдзюку в 1950-е годы (фото предоставлено Музеем истории Синдзюку)

В 60-е годы молодёжь и деятели искусства собирались в джаз-кафе и кафе классической музыки. Здесь велись горячие споры об эстетике и политике. Известное кафе «Фугэцудо» стало приютом для американских солдат, дезертировавших с войны во Вьетнаме и стремящихся попасть в Швецию в поисках убежища. По словам руководителя кинотеатра Кудзуи Кинсиро, «на этих улицах постоянно случались драмы, которые не увидишь в фильмах». Мне кажется, что эта характеристика подходит и для современного Синдзюку.

Непрекращающееся развитие

На западе от станции Синдзюку находилась водоочистная станция Ёдобаси. Она обеспечивала жителей Токио чистой питьевой водой, однако препятствовала развитию района. В 1965 году станцию перенесли на 20 с лишним километров в пригород Хигаси-Мураяма, а на месте станции выросли небоскрёбы, в том числе здание Токийского муниципалитета, спроектированное известным архитектором Тангэ Кэнзо. На западном выходе станции появились новые универмаги, закрепившие за Синдзюку репутацию крупнейшего в Японии торгового квартала. Затем стал развиваться район к югу от станции, где быстро вырос лес небоскребов.



Водоочистная станция Ёдобаси к западу от станции Синдзюку (фото предоставлено Музеем истории Синдзюку)



Небоскрёбы в окрестностях западного выхода станции Синдзюку (© Pixta)

Крохотная станция в лесу превратилась в многолюдный район, где есть всё – от небоскрёбов до улочек, напоминающих об эпохе существования чёрных рынков. Синдзюку непрерывно обновляется, и за непрекращающееся строительство его сравнивают с церковью Саграда Фамилия в Барселоне. Меняющийся Синдзюку будет оставаться одним из самых оживлённых районов в Азии, способным удовлетворить любые желания.



Аэрофотоснимок местности вокруг станции Синдзюку, 13 ноября 2019 г. (© Jiji)

Фотография к заголовку: проспект Синдзюку в 1932 г. (предоставлено Музеем истории Синдзюку)

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