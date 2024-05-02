Префектуры Японии

Путеводительпо Японии

В малонаселённой префектуре Иватэ, расположенной в Тохоку, есть и суровые горы на суше, и обширная береговая линия Тихого океана. Здесь находится город Хираидзуми с богатой историей, буддийские храмы которого в 2011 году были внесены в список Всемирного наследия.

Префектура Иватэ находится в регионе Тохоку и расположена на тихоокеанском побережье Хонсю. Это вторая по величине префектура Японии, уступающая только Хоккайдо, но благодаря небольшой плотности населения здесь много природных красот. Горнолыжные курорты на западе префектуры и захватывающие прибрежные виды на востоке привлекают туристов круглый год.

Общие данные о префектуре Иватэ

Основана в 1871 (бывшая часть провинции Муцу)

Столица: Мориока

Население: 1211 000 (по состоянию на октябрь2020)

Площадь: 15 275 км2

Столица Иватэ, Мориока, является крупнейшим городом префектуры, но в ней проживает менее 300 000 человек. Большая часть населения сосредоточена вдоль реки Китаками, пятой по длине в Японии, на западе префектуры, по которой также проходит линия синкансэн Тохоку. Западная граница префектуры, общая с Акитой, гориста, и зимой здесь выпадает много снега. Такие горнолыжные курорты, как Сидзукуиси, Хатимантай и Аппи, расположенные вблизи самой высокой вершины префектуры – 2 038-метровой горы Иватэ, привлекают любителей зимних видов спорта своими длинными трассами и отсутствием толп туристов.

Тихоокеанское побережье сильно пострадало от цунами после Великого восточно-японского землетрясения 11 марта 2011 года, благодаря чему названия таких городов, как Мияко и Камаиси, стали известны по всей стране и даже в мире. Мыс Тодо, расположенный на центральном побережье префектуры, является самой восточной точкой главного острова Хонсю.



Сверкающий Кондзикидо, Золотой павильон, в монастыре Тюсондзи в Хираидзуми (© Pixta)

Несмотря на удаленность от центров японской культуры, в древности, на севере Иватэ, находился крупный центр буддизма. Хираидзуми, город, построенный в соответствии с буддийскими принципами Чистой земли в XI-XII веках, в 2011 году получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО за свои сады, археологические памятники и храмы, включая Тюсондзи и Моцудзи.

Из-за небольшого населения Иватэ не является промышленным центром, но занимает пятое место в стране по лесозаготовкам, обеспечивая около 5 % от общего объема производства пиломатериалов в стране по состоянию на 2015 год. Изрезанная береговая линия, для которой характерны узкие заливы, разделенные высокими хребтами, делает ее идеальной для производства моллюсков, особенно абалонов, по производству которых она лидирует в Японии. Намбу тэкки, литые железные чайники, изготавливаемые в Мориоке и ее окрестностях на протяжении четырех столетий, не являются основной отраслью промышленности, но ценятся любителями чая.



Изрезанные скалы и прозрачные воды побережья Иватэ (© Pixta)

Иватэ – страна литературы и народных сказок. Фольклорист Янагита Кунио в 1910 году написал «Повести Тоно» (Тоно моногатари), сборник рассказов, собранных в центральном районе Иватэ Тоно, тем самым заложив современные основы японской фольклористики. В начале XX века также началась писательская карьера Миядзавы Кэндзи, чьи истории о стране Ихатов, навеянные Иватэ, любимы до сих пор.



Ванко Кёдай, братья и сестры, созданные по мотивам популярного в Мориоке блюда ванко соба (лапша соба подается в небольших тарелках (обычно размером в один глоток), и добавку подают до тех пор, пока клиенты не скажут, что они закончили), являются официальными талисманами префектуры Иватэ. (® Wanko Kyōdai. Предоставлено Ассоциацией туризма Иватэ)

Знаменитые личности

Миядзава Кэндзи (1896-1933): Писатель. Большую часть своей жизни он страдал от болезней и не получил признания, но после смерти стал известен благодаря своим произведениям, действие которых происходит в Ихатове, вымышленной им стране, созданной на острове Иватэ. Наиболее известен поэмой «Устоять перед дождём» (Амэ-ни мо макэдзу) и такими романами, как «Ночь на галактической железной дороге» (Гинга-но тэцудо-но ёру).

Нитобэ Инадзо (1862-1933): Педагог. Изучал сельскохозяйственную политику в США, а затем вернулся в Японию, где преподавал в университетах Саппоро, Киото и Токио и посвятил себя женскому образованию, став первым президентом Токийского женского христианского университета. Известен также как автор книги «Бусидо: душа Японии».

Фотография к заголовку: Цветущая вишня поздней весной на фоне горы Иватэ (© Pixta)

Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»