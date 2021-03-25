Цветные чайники «намбу тэкки» из Иватэ: инновации в сфере народного промысла

Путеводительпо Японии

Город Мориока в префектуре Иватэ – центр производства традиционных чугунных изделий намбу тэкки. Одна из ведущих мастерских города, «Иватю», выпускает не только обычную чёрную посуду, но и разноцветные чайники и предметы интерьера, покорившие рынки западных стран и Китая.

Название намбу тэкки ассоциируется у японцев с тяжёлыми чёрными чугунными чайниками. Однако за рубежом намбу тэкки – это прежде всего разноцветные чайники кюсу, известные во многих европейских бутиках под названием «Иватю».

Литейная мастерская «Иватю» была основана в 1902 году в городе Мориока (префектура Иватэ) мастером по имени Ивасимидзу Суэкити. Мастерская существует уже 120 лет, однако по сравнению с 400-летним литьём намбу тэкки выглядит совсем юной. Возможно, именно поэтому «Иватю» не боится экспериментов и успешно сочетает традиции с инновациями.

В 1967 году мастерская «Иватю» впервые в Японии внедрила автоматизацию на чугунолитейном производстве. Примерно в это же время на заводе «Иватю» начали проводить экскурсии. Посещение мастерской стали включать в экскурсионные маршруты, это повысило узнаваемость бренда и обеспечило прирост продаж. В 1990 году «Иватю» приступила к разработке цветной посуды. Продукцию стали экспортировать на зарубежные рынки, и сейчас яркие чайники кюсу очень популярны в Европе.



Яркие разноцветные чайники намбу тэкки популярны на западных рынках. В ассортименте имеются разноцветные курильницы и другие аксессуары (© Iwachū)

Приверженность традициям и тяга к инновациям

Современный дизайн изделий и гибкие стратегии менеджмента нетипичны для традиционной сферы народного промысла, однако президент компании Ивасимидзу Яёи подчёркивает приверженность традициям: «Главное наследие «Иватю» – это богатство традиций, сформировавшихся на благоприятной почве местной истории».

В «Иватю» работает 6 мастеров, один из которых является сертифицированным специалистом народного промысла. В музее «Иватю тэккикан» в пригороде Мориоки проводятся выставки, посвящённые истории и технологиям производства намбу тэкки, а также местной культуре и обычаям. В коллекции музея представлены традиционные инструменты чугунолитейного производства и гигантский чайник. На мастер-классах можно своими глазами увидеть процесс изготовления изделий опытными мастерами.



«Иватю тэккикан» – завод и тематический парк для туристов со всего мира (© Iwachū)

Литьё намбу появилось в начале периода Эдо (1603-1867), когда местный феодал пригласил в Мориоку литейных мастеров из Киото и Косю (современная префектура Яманаси). В XVIII веке чай сэнтя стал очень популярным, поэтому спрос на маленькие металлические чайники с ручкой тоже повысился. Эти чайники стали прообразом современной посуды Иватю.



Бесчисленные точки на поверхности чайника – узор «арарэ». Эта древняя технология увеличивает толщину стенок, благодаря чему чайник дольше удерживает тепло (© Iwachū)

Чайники «Намбу Тэкки» – удобный в быту предмет, таящий в себе множество секретов профессионалов. Например,технология обжига на высокотемпературных углях камаяки формирует на внутренней поверхности чайника оксидную плёнку, предотвращающую появление ржавчины. Изделия выглядят громоздкими, но на самом деле они на 30% легче, чем продукция массового производства. В мастерской имеется более сотни подобных секретов, превращающих каждое изделие в практичный и красивый предмет, которым можно пользоваться всю жизнь.



Традиционная технология литья. В форму, сделанную из мелкого речного песка и глины, заливают расплавленное железо (1500°C) (© Iwachū)

Чайник вынимают из формы, затем лакируют и раскрашивают в нагретом состоянии. Из одной формы можно сделать всего 5 чайников. (© Iwachū)

Освоение европейского рынка

В магазине «Тэккикан» представлены инновационные изделия мастерской «Иватю» – изящные разноцветные чайники и курильницы. В структуре выручки от продаж эти яркие изделия занимают около 70%. А 40% оборота приходится на экспорт в западные и азиатские страны, что крайне нетипично для традиционных промыслов.



Магазин в Мориоке открылся после ремонта в ноябре 2019 года (© Iwachū)

Цветные чайники стали выпускать по просьбе французского чайного магазина, сообщившего, что для соответствия местным вкусам необходим цветной ассортимент. Это шло вразрез с традиционными канонами красоты литья «Намбу». Однако тогдашний президент компании прислушался к просьбе из Франции, отметив, что «Иватю» должна удовлетворять потребности клиентов и создавать продукцию, идущую в ногу со временем. На разработку новой технологии ушло два года, однако в конце концов мастерская сумела наладить выпуск цветных чайников, раскрашиваемых вручную в нагретом состоянии.



В Японии цена на разноцветные эмалированные изнутри чайники кюсу начинается от 7000 иен. За рубежом они стоят в 2,5 раза дороже, однако цена не останавливает зарубежных любителей (© Iwachū)

Сильный внутренний рынок не способствовал активному выходу японских компаний за рубеж, однако в 1991 году мыльный пузырь японской экономики лопнул. Пока остальные традиционные промыслы переживали упадок, «Иватю» в 1995 году увеличила экспортные продажи с помощью разноцветной продукции. Имя компании стало настолько известным, что спросив продавца в европейском или американском магазине об «Иватю», вы немедленно получите чайник «Намбу тэкки».

Мастерская постепенно расширяла ассортимент продукции, включая в него кастрюли, сковородки и прочую кухонную утварь. Сейчас «Иватю» превратилась в крупнейшего производителя намбу тэкки в Японии, выпускающего около миллиона изделий в год.



Этот кофейник настолько популярен, что иногда отсутствует на складе (© Iwachū)

Сковородка для индукционной плитки (© Iwachū)

Чёрные чайники – хит китайского рынка

«Иватю» адаптирует технику производства и стратегии продаж к региональным особенностям. Например, во Франции и США любят яркие цвета, а в Германии и северной Европе предпочитают более тёмные.



Раскрашивание чайника в мастерской. При лакировке изделие нагревают до 250ºC (© Iwachū)

В западных странах популярны цветные чайники, однако китайский рынок предпочитает традиционное чёрное литьё. В 2010 году «Иватю» приняла участие в Шанхайской ЭКСПО, и чайники стали настоящей сенсацией, когда посетители во время дегустации оценили мягкий вкус заваренного в них чая пуэр. А тот факт, что чайники обогащают воду железом, оказался ещё одной изюминкой для заботящихся о здоровье китайских потребителей.

Традиционные чайники изготовляются вручную, поэтому месячный объём производства не превышает 160 штук. Компания не успевает за спросом, однако качество продукции остаётся в приоритете. Данная стратегия помогла усилить имидж бренда в Китае.

Сейчас выручка от продаж традиционных изделий составляет всего около трети показателя на пике оборотов в 1990 году. Компания испытывает нелёгкие времена, однако продолжает наращивать присутствие на внутреннем и внешних рынках, сохраняя баланс между строгим следованием традициям, инновациями и стратегическим управлением. Приходите в музей «Тэккикан», чтобы из первых рук узнать о секретах продукции «Иватю».



Узор «арарэ» – это 3000 точек на одном изделии. Обязательно понаблюдайте за работой мастера в «Тэккикане» (© Iwachū)

Музей «Иватю Тэккикан»

Адрес: Япония, префектура Иватэ, город Мориока, Минамисамбоку, 2-23-9

Как добраться: 15 минут на такси от станции JR Мориока

Телефон: (+81) 19-635-2505

Часы работы: 8:30 -17:30

Выходной: вторник

Стоимость билета: бесплатно

Текст: Shoepress.

Фотография к заголовку: удобные чайники кюсу, эмалированные изнутри. Широкий выбор цветов и вариаций дизайна (© Iwachū)

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