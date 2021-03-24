Путешествие по железной дороге Санрику (часть 1)

Путеводительпо Японии

Железнодорожная линия Санрику в префектуре Иватэ проходит вдоль Тихоокеанского побережья, и из окна поезда открывается вид на морские пейзажи изумительной красоты. В марте 2019 года к линии Санрику присоединили участок бывшей ветки JR Ямада от Мияко до Камаиси, и общая протяжённость линии с севера на юг достигла 163 километров. Первая из двух статей посвящена достопримечательностям, расположенным вдоль южной части линии Санрику.

Открытие 163-километровой линии

Раньше железнодорожная компания «Санрику рэйлвэй» управляла двумя линиями – Южной риасовой линией от Сакари до Камаиси и Северной риасовой линией от Мияко до Кудзи. Станции Камаиси и Мияко соединялись с помощью линии JR Ямада. Риасовый берег Тихого океана, фигурирующий в названии железнодорожных линий, изрезан множеством живописных фиордов, отделённых друг от друга высокими скалами.

Цунами, обрушившееся на побережье после мощного землетрясения в марте 2011 года, нанесло огромный ущерб местной инфраструктуре, разрушило станции, рельсы и мосты. Масштаб разрушений вызывал сомнения в целесообразности проведения восстановительных работ, однако всего через 5 дней после катастрофы на наименее пострадавшем участке Северной риасовой линии было возобновлено движение – настолько высока была значимость линии в регионе.

Восстановление линий Санрику завершилось в апреле 2014 года. А 23 марта 2019 года наконец-то возобновилось движение поездов на участке Камаиси-Мияко (бывшая линия JR Ямада), который перешёл в ведение компании «Санрику Рэйлвэй». Общая протяжённость новой Риасовой линии Санрику,соединяющей станции Мориока и Кудзи, составила 163 километра. На данный момент это самая длинная железнодорожная линия так называемого «третьего сектора» (государственно-частная форма собственности).



Мост на перегоне между станциями Мияко и Сокэй (© «Санрику Рэйлвэй»)

Церемония открытия «Риасовой линии Санрику» (© «Санрику Рэйлвэй»)

Проездные билеты – выгодно и удобно

Время в пути по линии Санрику из конца в конец занимает около четырёх с половиной часов. Всё это время можно просто наблюдать из окна за чередой пейзажей, но главное достоинство путешествия по железной дороге – это возможность сойти на любой станции, чтобы посетить исторические достопримечательности и отведать местные деликатесы.

Компания «Санрику Рэйлвэй» предлагает широкий выбор абонементов, включая билеты на один день и билеты в один конец с возможностью многократных остановок. Рекомендуем заранее ознакомиться с информацией о видах проездных билетов, сроке их действия и участках пути на официальном сайте компании Санрику (на японском языке), чтобы выбрать для себя оптимальный вариант.



Цветущая сакура на станции Кирикири (© «Санрику Рэйлвэй»)

Умиротворяющие морские пейзажи в бухте Ямада между станциями Орикаса и Рикутю-Ямада (© «Санрику Рэйлвэй»)

Молитвенные дощечки эма и статуя богини Каннон

Станция Мияко расположена практически посередине новой «Риасовой линии», поэтому сюда удобно добираться из любой оконечности. Южный участок линии пролегает через удивительно живописные места морского побережья. Процесс восстановления прибрежных городов ещё не завершён, и новенькие, с иголочки станции и местные линии заслуживают внимания туристов как один из символов восстановления края.

Станция Коисихама, третья по счёту от южной оконечности Сакари, в 2009 году была переименована. Иероглифы, которыми изначально записывалось словосочетание коиси (小石маленькая скала), заменили на омонимичный иероглиф 恋し «любимый». Кооператив рыболовов решил развивать продажи местного продукта – морского гребешка под брендом «Коисихама-хотатэ» (морской гребешок побережья влюблённых). А переименование станции помогло привлекать туристов – местность приобрела репутацию «места силы», приносящего удачу в любви. Стены зала ожидания станции Коисихама увешаны дощечками эма из ракушек с молитвами о взаимности в любви и пожеланиями успешного восстановления региону. Поезд стоит на станции несколько минут, поэтому можно воспользоваться временем стоянки, чтобы написать своё пожелание на ракушке и повесить её на стенке.



Ракушки с пожеланиями на стене зала ожидания на станции Коисихама. Ракушки бесплатные, доступны по мере наличия (© «Санрику Рэйлвэй»)

На станции Хэйта (остановка перед Камаиси) с восточной стороны открывается вид на бухту Камаиси, а на северо-востоке от станциии виднеется белоснежная 48,5-метровая статуя богини Каннон – Камаиси Дай-Каннон. Чтобы добраться до статуи Каннон, воспользуйтесь автобусом «Иватэ-кэн коцу», отправляющимся от станции Камаиси в направлении Ками-хэйта, и через 10 минут сойдите на остановке «Камаиси Дайканнон Иригути». Рядом со статуей имеется обзорная площадка с панорамным видом на бухту Камаиси.



Статуя Камаиси Дай-Каннон обращена в сторону бухты Камаиси (© Ассоциация туризма Иватэ)

Камаиси – «город стали» и столица регби

Город Камаиси известен сталелитейным производством. Здесь расположена старейшая в Японии шахта Хасино с первой в Японии печью западного образца. В 2015 году шахта была включена в комплекс памятников промышленной революции эпохи Мэйдзи, зарегистрированный в качестве объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Шахта расположена в 50 минутах езды от станции Камаиси, но её стоит посетить, чтобы увидеть руины шахтенной печи, сконструированной с применением технологий для возведения каменных стен вокруг древних замков.



Руины печи №3, работавшей на шахте Хасино дольше всех (© Ассоциация туризма Иватэ)

Местная команда регби, спонсором которой выступает компания «Ниппон Стил», с 1979 года 7 лет подряд побеждала в японском национальном первенстве по регби. За это команда получила прозвище «железные люди с севера», а Камаиси прославился по всей стране в качестве «города рэгби». Часть матчей финала Чемпионата мира по регби, который принимала Япония в 2019 году, проводилась на новом стадионе Камаиси-Усуномаи (на английком языке), построенном в честь восстановления региона и расположенном в 10 минутах ходьбы от станции Усуномаи. Усуномаи сильнее других районов Камаиси пострадал во время стихийного бедствия в 2011 году. Проведение финала Чемпионата – это очередной этап восстановления и возможность выразить благодарность всем странам за оказанную поддержку.



Стадион Камаиси стал ареной для борьбы среди лучших команд на Чемпионате мира по регби (© Секретариат по проведению Чемпионата мира по регби-2019 в Камаиси)

Репортаж и текст статьи: Shoepress

Фотография к заголовку: Поезд Санрику на перегоне между станциями Иватэ-Фунакоси и Орикаса (© «Санрику Рэйлвэй»)

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