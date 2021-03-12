После Великого восточно-японского землетрясения всё больше японских компаний расширяют деятельность на регион Тохоку

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Токио, 11 марта (Jiji Press). Число компаний из других частей страны, которые расширили свою деятельность на шесть префектур в регионе Тохоку на северо-востоке Японии, увеличилось примерно на 26% за десять лет после катастрофы в марте 2011 года, как показывает исследование компании Tokyo Shoko Research.

В строительной отрасли их число выросло в 1,8 раза в условиях строительства дорог, развития инфраструктуры и других проектов по восстановлению региона, разрушенного мощным землетрясением и цунами, а также последующей ядерной аварией на АЭС «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings в префектуре Фукусима.

Однако после завершения многих таких проектов потребности в строительстве в Тохоку начали сокращаться. По словам экспертов, сейчас регион стоит перед проблемой развития новых отраслей, не зависящих от спроса, связанного с восстановлением.

В ходе исследования исследовательская фирма подсчитала количество компаний, штаб-квартиры которых находятся за пределами шести префектур Тохоку – Аомори, Иватэ, Акита, Мияги, Ямагата и Фукусима – и имеют филиалы, офисы продаж или фабрики в этих префектурах.

Количество таких компаний увеличилось с 13 553 в марте 2011 г. на момент катастрофы до 17 046 к февралю 2021 г.

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