В Японии за десятилетний период произошло около 2000 банкротств в связи с Великим восточно-японским землетрясением 2011 года

В Японии за десятилетний период произошло около 2000 банкротств в связи с Великим восточно-японским землетрясением 2011 годаЭкономика Общество
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Согласно данным Агентства кредитных исследований Teikoku Databank, в течение 10 лет после Великого восточно-японского землетрясения, с марта 2011 года по февраль 2021 года, произошло 2061 связанное с ним банкротство, общая сумма долгов составила 1 трлн 714,3 млрд йен.
С шестого года после землетрясения в условиях широкомасштабных восстановительных работ, нормализации жизни в зоне бедствия и возрождения местной экономики количество банкротств с каждым годом сокращается, и за последний год с марта 2020 до февраля 2021 года случилось 40 связанных с землетрясением банкротств, что является самым низким показателем.
Наибольшее количество банкротств по отраслевым категориям за весь период составило 134 для гостиниц и рёканов. Считают, что даже при получении финансовой поддержки – например, отсрочки погашения займа, это не приводит к быстрому улучшению условий получения прибыли и предприятие часто становится банкротом. За гостиницами следуют общие грузовые автоперевозки, 51 случай, они пострадали от снижения количества грузов и уменьшения числа деловых партнёров, 50 случаев банкротства компаний, строящих деревянные сооружения, и 38 случаев оптовой торговли свежими морепродуктами.
Государственный проект реконструкции будет значительно сокращён начиная с 11-го года после бедствия. При этом эпидемия нового коронавируса в 2020 году ударила по индустрии туризма в регионе Тохоку и привела к ухудшению деловой среды. Согласно Teikoku Databank, вполне возможен рост числа банкротств в пострадавших регионах и через 10 лет после землетрясения – компании могут просто исчерпать все ресурсы.
Фотография к заголовку: Центр города Минамисанрику в ходе восстановления после землетрясения (Jiji Press)
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