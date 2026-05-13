В префектуре Кагосима на острове Кюсю расположено бесчисленное множество островов и действующих вулканов. Это самая южная часть основных островов Японии, и здесь есть немало такого, что стоит увидеть.

Префектура Кагосима расположена на самой южной оконечности острова Кюсю и включает в себя островные группы Токара, Амами и Осуми. На материковой части преобладают невысокие холмы, которые местами сменяются крупными вулканическими вершинами. Наиболее известные – гора Кирисима, гора Каймон и Сакурадзима, самый активный вулкан Японии. Южная часть Кагосимы состоит из полуостровов Сацума и Осуми, разделённых заливом Кагосима. Длинная и изрезанная береговая линия префектуры омывается Тихим океаном с востока и юга и Восточно-Китайским морем с запада.

Общие данные о префектуре Кагосима

Основана в 1871 году (ранее – земли Оосуми и Сацума)

Столица: Кагосима

Население: 1 588 000 человек (по состоянию на октябрь 2020 г.).

Площадь: 9186 км2

Обширные территории префектуры входят в состав различных национальных парков, где посетители могут полюбоваться разнообразными природными пейзажами, от лесистых вулканических высокогорий до изрезанных береговых линий. Особенно популярны среди путешественников природа и культура южных островов Якусима и Амами-Осима. В столице префектуры расположены сад Сэнганъэн, Сирояма и Кагосимский аквариум, а летом в городе проходит большой праздник Охара. Среди других достопримечательностей префектуры – горячие пески термальных источников Ибусуки онсэн, потрясающие природные пейзажи северного района Хокусацу и исторический самурайский квартал в посёлке Тиран.



Крупнейший в Японии космический центр и Музей космической науки и техники расположены на южном острове Танэгасима (© Pixta)

Помимо обычных основных овощей, Кагосима является крупным производителем сладкого картофеля, зелёного чая и солнцелюбивых фруктов, таких как манго и бива (мушмула). Ключевыми секторами экономики также являются животноводство, особенно производство свинины породы куробута и японской говядины вагю из Кагосимы, лесное хозяйство и рыболовство. Промышленность сосредоточена на производстве продуктов питания, а также развиты металлургия, электроника и автомобилестроение. В префектуре производят широкий ассортимент традиционных товаров, наиболее известными из которых являются керамика, изделия из бамбука и олова.



Сацума кирико – популярный стиль стеклянных изделий из Кагосимы (© Pixta)

Знаменитые личности

Окубо Тосимити (1830–1878): государственный деятель и член важной дипломатической миссии Ивакуры. Один из трёх ведущих политиков Реставрации Мэйдзи.

Сайго Такамори (1828–1877): самурай и феодал, который помог свергнуть сёгунат Токугава, сыграв важную роль в создании нового правительства Мэйдзи.

Тангэ Умэко (1873–1955): химик-органик и первая японка, получившая докторскую степень в области естественных наук в американском университете.

