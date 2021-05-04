Таинственные острова Токара: вулканы, коралловые рифы и ритуалы, вошедшие в список мирового наследия ЮНЕСКО

С полуночи 9 апреля 2021 года в море у островов Токара продолжаются землетрясения. Японское метеорологическое агентство предупреждает, что сотрясения могут повторяться и в будущем. Услышав эту новость, многие люди могут задаться вопросом – а где же находятся острова Токара? На самом деле острова изобилуют природными и культурными достопримечательностями, и их стоит посетить, когда закончится кризис и вновь появится возможность путешествовать.

Острова Токара как административная единица – это деревня Тосима в префектуре Кагосима. В неё входят семь обитаемых и пять необитаемых островов, которые разбросаны почти по прямой линии примерно на 160 км с севера на юг по линии, соединяющей Якусиму и Амами Осима. Существуют разные версии происхождения названия островов – от слова тохара, что означает «океан» у жителей региона Окинавы и Амами, от токапу, что означает «грудь» у айнов, или такара, «сокровище» в японском языке.

Местная культура испытала влияние как культуры Рюкю, так и культуры Ямато. Говорят также, что часть рода Тайра, потерпевшего поражение в решающей битве при Данноура в 1185 году, бежала на острова Токара, и здесь есть наблюдательные пункты и пещеры, которые якобы использовались на случай погони войск рода Минамото.

Кутиносима

Самый северный из островов Токара, первая остановка «Парома Тосима», выходящего из порта Кагосима. Хотя это та же префектура Кагосима, от порта Кагосима до Кутиносима судно идёт 6 часов 15 минут – настолько далеко деревня Тосима находится от других островов Японии.

На пространстве от первозданных лесов у подножья возвышающейся в центральной части острова горы Маэдаке до термальных источников Сэрамма-онсэн обитают чистокровные дикие японские коровы.



Горячие источники Кутиносимы (PIXTA)

Наканосима

Самый большой остров деревни Тосима по площади и населению. Гора Онтакэ (979 м), самая высокая вершина островов Токара, возвышается в центральной и северной части острова, её называют «Токара Фудзи» из-за красивых и пропорциональных очертаний.



Наканосима (PIXTA)

Суваносэдзима

Вулкан Митакэ (799 м) неоднократно извергался в прошлом и до сих пор активно извергается. После большого извержения 1813 года Суваносэдзима стала необитаемым островом, но в эпоху Мэйдзи поселенцы из Амами Осима занялись благоустройством, и там снова стали жить люди.



Суваносэдзима (PIXTA)

Тайрадзима

Согласно легенде, это первый из островов, куда приплыли потерпевшие поражение Тайра. Существует также «пещера Тайра» Хэйкэ-но ана, связанная с легендой о роде Тайра, и руины, которые якобы являются остатками сторожевой башни, с которой высматривали погоню.

Акусэкидзима

Широко известен как остров, где, по легенде, собираются боги. Ритуалы явления богов в масках бодзэ в последний день Бон-одори (16 день седьмого лунного месяца) в числе других вошли в список Всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в 2018 году. В ходе ритуалов над людьми совершают ритуальное очищение апри помощи палки, расписанной красной глиной.



Акусэкидзима (PIXTA)



Ритуал явления божеств бодзэ в масках, внесенный в список Всемирного нематериального культурного наследия, можно увидеть только на Акусэкидзиме (Jiji Press)

Кодакарадзима

Небольшой остров, состоящий из возвышающихся коралловых рифов, окружность составляет около 4 километров, здесь царит субтропическая атмосфера. Вдоль береговой линии возвышается множество скал необычной формы, называемых татэгами, «стоящие боги».



Унэгами, символ Кодакарадзимы (PIXTA)

«Паром Тосима» и Кодакарадзима (PIXTA)

Такарадзима, «Остров сокровищ»

Самый южный обитаемый остров островов Токара, имеет форму сердца и образован из возвышающихся коралловых рифов. Как следует из названия, существует легенда о том, что британские пираты в старину прятали здесь свои сокровища. Пейзажу придаёт особую прелесть контраст между синим морем и белыми песками острова, окруженного коралловыми рифами.

Фотография к заголовку: Гора Имакирадакэ на острове Такарадзима (PIXTA)

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