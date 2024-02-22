Префектуры Японии

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Префектура Нагано, которую иногда называют «крышей Японии» за её высокогорья, славится зимними видами спорта и купанием обезьян.

Не имеющую выхода к морю префектуру Нагано в регионе Тюбу в центральной части Хонсю иногда называют «крышей Японии», так как над ней возвышаются горы Японских Альп. Большая высота над уровнем моря позволяет не быть подверженым влиянию тайфунов и сезонных дождей. В Нагано, которая граничит с наибольшим количеством других префектур – восемью – расположена самая удалённая от моря точка страны, которая находится на расстоянии около 115 километров.

Общие данные о префектуре Нагано

Основана в 1871 году (изначально провинция Синано)

Столица: Нагано

Население: 2 048 000 (по состоянию на октябрь 2020 года)

Площадь: 13 562 км2

Высокогорное плато Камикоти в Национальном парке Тюбу-Сангаку – популярное место для пешего туризма, как по тропам, так и по окрестным горам. Осенние листья в октябре особенно привлекательны. Макаки в парке обезьян Дзигокудани известны тем, что принимают ванны в горячих источниках, особенно в снежные месяцы, и посетители могут понаблюдать, как они отмокают. Цумаго, бывший почтовый город на шоссе Накасэндо, воссоздает атмосферу эпохи Эдо (1603-1868).

Префектура Нагано принимала зимние Олимпийские игры в 1998 году, соревнования проходили в столице Нагано и близлежащих горнолыжных районах, а также во всемирно известном горнолыжном регионе Хакуба в Северных Альпах. Популярность префектуры как места для занятия зимними видами спорта значительно возросла, когда в октябре 1997 года открылась линия скоростных поездов Нагано синкансэн, как раз накануне игр.



Купания «снежных обезьян» в парке обезьян Дзигокудани (© Pixta)

В префектуре Нагано больше фермеров, чем в любой другой, она ведущий производитель салата-латука, сельдерея, хакусаи (китайской капусты) и яблок. Соба (гречневая лапша) синсю, которая носит имя еще одного названия префектуры, хорошо известна, а рестораны, предлагающие гречневую лапшу, широко распространены. Нагано также крупный производитель микроскопов, манометров и другого оборудования.



Гречневая лапша синсю (© Pixta)



Официальный талисман Нагано Арукума выиграл гран-при среди талисманов юру-кяра на конкурсе 2019 года. Зелёного медведя чаще всего можно увидеть с яблоком, но он надевает и другие головные уборы, связанные с местной символикой (префектура Нагано, рекламный персонаж Арукума © Nagano Pref.)

Знаменитые личности

Мацуи Сумако (1886 – 1919): актриса-новатор в новом театре сингэки, известная, в частности, по роли Норы в «Кукольном доме» по Ибсену.

Хисаиси Дзё (1950 – ): композитор, знаменитый тем, что написал партитуры ко многим фильмам Миядзаки Хаяо и Китано Такэси.

Синкай Макото (1973 – ): аниматор и режиссер, написал сценарий и снял международный хит «Твое имя» (Кими-но на ва).

Фотография к заголовку: Каппабаси (мост Каппы) и окружающий его пейзаж в Камикоти, префектура Нагано (© Pixta)

Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»