Префектура Нагано
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Не имеющую выхода к морю префектуру Нагано в регионе Тюбу в центральной части Хонсю иногда называют «крышей Японии», так как над ней возвышаются горы Японских Альп. Большая высота над уровнем моря позволяет не быть подверженым влиянию тайфунов и сезонных дождей. В Нагано, которая граничит с наибольшим количеством других префектур – восемью – расположена самая удалённая от моря точка страны, которая находится на расстоянии около 115 километров.
Общие данные о префектуре Нагано
- Основана в 1871 году (изначально провинция Синано)
- Столица: Нагано
- Население: 2 048 000 (по состоянию на октябрь 2020 года)
- Площадь: 13 562 км2
Высокогорное плато Камикоти в Национальном парке Тюбу-Сангаку – популярное место для пешего туризма, как по тропам, так и по окрестным горам. Осенние листья в октябре особенно привлекательны. Макаки в парке обезьян Дзигокудани известны тем, что принимают ванны в горячих источниках, особенно в снежные месяцы, и посетители могут понаблюдать, как они отмокают. Цумаго, бывший почтовый город на шоссе Накасэндо, воссоздает атмосферу эпохи Эдо (1603-1868).
Префектура Нагано принимала зимние Олимпийские игры в 1998 году, соревнования проходили в столице Нагано и близлежащих горнолыжных районах, а также во всемирно известном горнолыжном регионе Хакуба в Северных Альпах. Популярность префектуры как места для занятия зимними видами спорта значительно возросла, когда в октябре 1997 года открылась линия скоростных поездов Нагано синкансэн, как раз накануне игр.
В префектуре Нагано больше фермеров, чем в любой другой, она ведущий производитель салата-латука, сельдерея, хакусаи (китайской капусты) и яблок. Соба (гречневая лапша) синсю, которая носит имя еще одного названия префектуры, хорошо известна, а рестораны, предлагающие гречневую лапшу, широко распространены. Нагано также крупный производитель микроскопов, манометров и другого оборудования.
Знаменитые личности
- Мацуи Сумако (1886 – 1919): актриса-новатор в новом театре сингэки, известная, в частности, по роли Норы в «Кукольном доме» по Ибсену.
- Хисаиси Дзё (1950 – ): композитор, знаменитый тем, что написал партитуры ко многим фильмам Миядзаки Хаяо и Китано Такэси.
- Синкай Макото (1973 – ): аниматор и режиссер, написал сценарий и снял международный хит «Твое имя» (Кими-но на ва).
Фотография к заголовку: Каппабаси (мост Каппы) и окружающий его пейзаж в Камикоти, префектура Нагано (© Pixta)
Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»