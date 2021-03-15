Система санкин котай: дороги, по которым шли процессии даймё в период Эдо

Система обязательного прибытия на службу (санкин котай) в Японии в период Эдо: правда и вымысел

Токугава Иэясу, прибыв в Эдо в 1590 году, вероятно, уже имел план по расширению общенациональной транспортной инфраструктуры в преддверии наступающей эры сёгуната Токугава. После установления владычества сёгуната стали строить трассы кайдо, по которым шли процессии даймё для посменного пребывания в Эдо.

Пять трактов кайдо: дороги на случай войны

Часто думают, что магистральный тракт Токайдо, самый известный из всех японских дорог, построил Токугава Иэясу, но на самом деле он существует как важнейшая транспортная артерия, соединяющая запад и восток страны, ещё с эпохи «правового государства» рицурё-кокка (VII-X вв), Иэясу её только расширил и оборудовал.

В 8 году Кэйтё (1603) Иэясу получил титул сёгуна и верховное господство над военным сословием, а строительные работы на тракте Токайдо он начал за два года до этого.

Первоначальная цель Иэясу заключалась в строительстве нескольких военных дорог, берущих начало в Эдо, для отправки войск на усмирение даймё в случае мятежа, и тракт Токайдо был началом этих работ.

В быстром темпе шла прокладка и обустройство других дорог. Судя по тому, что постоялая станция Митакэ, расположенная на территории современного уезда Кани префектуры Гифу, на тракте Накасэндо была учреждена постановлением Иэясу в 7 году Кэйтё (1602), работы велись практически одновременно. В том же году началось обустройство тракта Косю-кайдо.

На рисунке перед заголовком мы видим изображения трактов Накасэндо, Косю-кайдо и Токайдо, расположенные одно под другим. На одном рисунке уместились Одакара, Хаконэ и Идзу на тракте Токайдо, Уэнохара, Кацунума и Кофу на Косю-кайдо и Такасаки, Сакамото и перевал Усуи на Накасэндо.

Все эти места находятся недалеко от Эдо и являются важными для сёгуната пунктами, и проходящие через них пути очень похожи на военные дороги.

Действительно, в Кацунуме на Косю-кайдо (правее и выше горы Фудзи на рисунке) в конце правления сёгуната сформированная Кондо Исами армия Синсэнгуми дала бой войскам нового правительства под руководством Итагаки Тайсукэ, которые шли на Эдо.

Кроме того, станция Уцуномия на Никко-кайдо была учреждена в 7 году Кэйтё (1602), а после смерти Иэясу был открыт путь паломничества из Уцуномии в посвящённое ему святилище Никко Тосёгу. Обустраивали и тракт Осю-кайдо, отходящий от Уцуномии и доходивший до Сиракавы. Следуя плану Иэясу, сёгунат быстро расширял дорожную сеть.

В конце концов были построены тракты Гокайдо, «Пять трактов-кайдо», и то, что отправная точка дорог находилась в Эдо, усиливало впечатление, что именно Эдо является центром Японии.

К слову, название кайдо, как говорят, появилось в эпоху Мэйдзи, а в те времена эти тракты назывались Косю-дотю, Никко-дотю и Осю-дотю. Исэ-кайдо, о которой будет сказано ниже, назывался Исэдзи, но здесь мы для удобства будем называть эти дороги широко распространённым в наши дни названием кайдо.

Пять трактов Гокайдо

Название

(количество станций) Протяжённость (км) Общие характеристики Токайдо (53) 492 Идёт от Нихомбаси в Эдо до моста Сандзё-оохаси в Киото. Заставы в Хаконэ и Араи, есть сложные места – например, переправа на реке Оои. Накасэндо (69) 526 Другой маршрут из Эдо в Киото, много гор и перевалов, и он длиннее, чем Токайдо. Косю-кайдо (45) 209 Идёт в Кофу, от Симосува объединяется с Накасэндо. Устройство тракта начали в 7 году Кэйтё (1602). Никко-кайдо (21) 147 Дорога паломничества, идущая от Уцуномия до Никко Тосёгу, где похоронен Иэясу, единственная в своём роде дорога Пяти трактов. Осю-кайдо (27) 192 Идёт от Нихонбаси до Уцуномия и ответвляется в сторону Сиракава, дорога служила для перевозки продуктов из земли Муцу и Эдзо (Хоккайдо) в Эдо.

Процессии даймё должны были идти по дорогам со строгой системой наблюдения

Дороги Гокайдо были достаточно широкими, от четырёх кэн (1 кэн составляет около 1,8 м, то есть ширина в 7,2 м) до семи-восьми кэн (от 12,6 до 14,4 м) в некоторых местах. Поскольку им предназначалось служить в военных целях, то, само собой разумеется, им следовало иметь достаточную ширину.

Во 2 году Мандзи (1659) для управления дорогами была учреждена должность дотю бугё, ответственного за проезжие тракты. На эту должность назначали служащего Омэцукэ – службы, отвечающей за наблюдение над даймё и их инспекцией, а Омэцукэ находилось в прямом подчинении высшим государственным чиновникам родзю. Таким образом, дороги находились под неусыпным контролем сёгуната. В 11 году Гэнроку (1698) добавили должность кандзё бугё, и надзор над дорогами стали осуществлять два чиновника.

Когда посменное пребывание даймё в Эдо по системе санкин котай стало обязательным (см. первую статью о системе санкин котай), процессии даймё, идущие в Эдо или назад, были по сути военным парадом различных княжеств, поэтому им приходилось идти по широким дорогам Гокайдо. В то же время они находились под постоянным управлением и контролем сёгуната, чтобы предотвратить вероятный мятеж. Обычно движение по дорогам запрещалось примерно с 8 часов вечера до 4 часов утра. Даймё не могли двигаться ночью, даже если опаздывали с прибытием к дате начала пребывания в Эдо. У них постепенно отнимали возможность противостоять сёгунату.

«Объездные дороги» вакиокан и становление транспортной сети, охватывающей всю Японию

«Пять трактов» Гокайдо связывали Эдо с Киото на западе и Сиракавой в Осю на севере страны, но они всё же не позволяли даймё легко перемещаться из своих отдалённых княжеств в Эдо и обратно, из-за чего по всей стране построили «объездные дороги» вакиокан, которые повысили эффективность системы санкин котай. В приведённой ниже таблице показаны некоторые известные дороги вакиокан.

Известные дороги вакиокан

Название

(количество станций) Протяжённость (км) Общие характеристики Сэндай-Мацумаэдо (около 86) 530 Шла от Сиракавы к Миммая (самая северная точка Цугару) через Сэндай, Мориоку и Аомори Мито-кайдо (20) 116 Нынешняя национальная автотрасса №6. Шла от Сэндзю в Эо до Мито, одна из дорог, равных по значимости трактам Гокайдо. Микуни-кайдо (35) 198 Отходит от тракта Накасэндо и идёт к Тэрадомари в земле Этиго на берегу Японского моря. Хоккоку-вакиокан (19) 130 Дорога от Оивакэ на тракте Накасэндо до Наоэцу (или Такада) в Хокурику. Также известна как Дзэнкодзи-мити. Хокурикудо (около 50) 480 От Наоэцу в Хокурику до Ториимото в Оми. Сливается с трактом Накасэндо и дальше ведёт в Киото. Исэ-кайдо (7-9) 74 Отходит от Хинага-но-Оивакэ на тракте Токайдо и ведёт в Исэ. По ней простой народ ходил на паломничества в Исэ. Санъёдо (50) 550 Дорога от Киото до Симоносэки, также известна как Сэйгоку-кайдо. По ней шло интенсивное движение вдоль побережья внутреннего моря Сэтонайкай. Санъиндо (около 31) 610 Дорога из Киото в Симоносэки вдоль берега Японского моря. Шла через Ивами в земле Тамба в землю Суо.

Примечание: количество постоялых станций на дорогах вакиокан не всегда в точности известно, в таких случаях указано «около». Показана приблизительная протяжённость дорог.

Возьмём в качестве примера Исэ-кайдо. По ней до 13 года Гэнроку (1700) в Эдо для посменного пребывания при сёгуне добирались даймё княжества Кисю, представители одного из трёх семейств Токугава, особенно близких родственников сёгуна. Было несколько возможных маршрутов из Кисю (нынешняя преф. Вакаяма) через Исэ (нынешняя преф. Миэ) к тракту Токайдо, и даймё Кисю использовали один из них, по Исэ-кайдо до Хинага-но оивакэ (оивакэ – «разъезд») до тракта Токайдо, по которому дальше двигались на восток в Эдо.

В книге «Картины знаменитых мест при паломничестве в Исэ» (Исэ сангу мэйсё дзуэ) есть изображение процессии даймё, проходящей через Сэкидзюку на тракте Токайдо. На Исэ-кайдо можно попасть с Токайдо через боковую дорогу от Сэкидзюку, и тут, вероятно, показана идущая по этому маршруту процессия. Примечаний нет, поэтому нельзя с уверенностью сказать, что это процессия даймё Кисю, но понятно, что правитель какого-то княжества направляется к тракту Исэ-кайдо. В «Подробных картинах Токайдо» (Токайдо хосоми дзу, изображения призамковых городов и постоялых станций между Эдо и мостом Сандзё-оохаси в Киото) рядом с замком Камэяма показана постоялая станция с заставой, от которой на юг к Исэ идёт дорога.



«Картины знаменитых мест при паломничестве в Исэ» (Исэ сангу мэйсё дзуэ), Т.2. Процессия даймё проходит через постоялую станцию с заставой, где пересекаются дороги, ведущие к трактам Токайдо и Исэ-кайдо (коллекция Национальной парламентской библиотеки)



«Подробные картины Токайдо» (Токайдо хосоми дзу). Здесь можно увидеть детали дорог и постоялых городов, а также разницу в высотах перевалов. На этом рисунке изображена территория вокруг станции с заставой из «Картин знаменитых мест при паломничестве в Исэ». Справа замок Камэяма, в центре станция с заставой, и справа внизу – дорога, ведущая к Исэ (Национальный архив Японии)

Масштабами и загруженностью Хокурикудо и Санъёдо не уступали трактам Гокайдо. Если бы Киото оставался центром жизни страны, Хокурикудо была бы главной дорогой, соединяющей Киото с Канадзавой и землёй Этиго, а дорога Санъё была бы основным путём между Киото и западными провинциями. Однако бакуфу уделяло особое внимание трактам, которые начинались в Эдо, а эти дороги по определению приравнивались к «объездным».

Процессии даймё всё активнее стали перемещаться в Эдо и обратно по «объездным» дорогам вакиокан, и интенсивность движения на дорогах кайдо по всей стране резко возросла, транспортировка товаров активизировала торговлю, увеличивался поток простых людей, проходящих по дорогам.

Так дороги, построенные для военных целей, стали популярными благодаря системе санкин котай, когда даймё были обязаны посменно пребывать в Эдо, и изначально военные тракты стали торговыми, промышленными и туристическими путями.

Система санкин котай сильно повлияла на роль дорог кайдо.

Где же можно было остановиться на ночлег в пути?

В следующей статье я хотел бы коснуться постоялых городов и таких объектов инфраструктуры путешествий, как «командные пункты» хондзин и постоялые дворы хатаго.

Фотография к заголовку: «Картина дорог Кисодзи, Накасэндо и Токайдо от Эдо до Фусими» (Эдо ёри фусими мадэ кисодзи накасэндо токайдо эдзу), здесь показаны три дороги – сверху вниз расположены Накасэндо, Косю-кайдо и Токайдо (вторая из них не упомянута в заглавии картины, но также присутствует на изображении). Неизвестный художник создал картину в 8 году Камбун (1668). Можно предположить, что картина создана при поддержке сёгуната, поскольку изображения замков вдоль дорог с высоты птичьего полёта могли иметь отношение к военным секретам, хотя подробной информации о картине нет (коллекция Национальной парламентской библиотеки)