Префектура Вакаяма
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Префектура Вакаяма, расположенная на полуострове Кии в регионе Кансай, в основном покрыта горами, за исключением небольшой равнины вокруг столицы, Вакаямы. Мыс Сиономисаки – самая южная точка острова Хонсю, с которой открывается вид на Тихий океан. На западе находится пролив Кии, соединяющий Тихий океан с внутренним морем Сэто. Водопад Нати высотой 133 метра – самый высокий в Японии водопад с одним непрерывным потоком.
Общие данные о префектуре Вакаяма
- Основана в 1871 году (бывшая провинция Кии)
- Столица: Вакаяма
- Население: 923 000 (по состоянию на октябрь 2020 года)
- Площадь: 4725 км2
Территория, на которой сейчас находится префектура Вакаяма, столетиями привлекала паломников. Гора Коя на северо-востоке является центром буддизма, где Кукай, один из первых проповедников этой религии, основал школу Сингон в девятом веке. Многие храмы предлагают посетителям ночлег. При этом Кумано на юго-востоке префектуры известен тремя важными синтоистскими святилищами, которые соединяют пешеходные тропы.
Благодаря тёплому климату Вакаяма является крупнейшим производителем фруктов и занимает первое место в Японии по выращиванию мандаринов, слив умэ и хурмы. Она также занимает первое место по выращиванию цитрусовых хассаку и японского перца сансё. Первая в мире спираль от комаров была изобретена в небольшом городе Арида, который и сегодня остается ведущим производителем этой продукции.
Знаменитые личности
- Минаката Кумагусу (1867-1941): учёный, который внес вклад в биологию, фольклористику и экологию.
- Мацусита Коносукэ (1894-1989): основатель компании Matsushita Electric Industrial Company, известной во всем мире как Panasonic.
- Маэхата Хидэко (1914-1995): первая японка, которая завоевала золотую олимпийскую медаль на дистанции 200 метров брассом в Берлине в 1936 году.
Фотография к заголовку: В храме Окуноин на горе Коя в префектуре Вакаяма находится мавзолей основателя буддийской школы Сингон Кукая (© Pixta)
Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»