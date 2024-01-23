Префектуры Японии

Путеводительпо Японии

Префектура Ибараки, расположенная к северу от преф. Тиба на тихоокеанском побережье региона Канто, известна знаменитым садом Кайракуэн, вторым по величине озером в Японии и второй по величине рекой, а также как японская «столица натто».

Префектура Ибараки, расположенная в регионе Канто к северу от префектур Сайтама и Тиба, известна тем, что ассоциируется с натто, которое, как утверждают некоторые, было впервые создано здесь тысячу лет назад. Однако, в префектуре есть не только ферментированные соевые бобы: в Ибараки расположено второе по величине японское озеро Касумигаура и река Тонэ, вторая по длине (а также река с самым большим водосборным бассейном в стране).

Общие данные о префектуре Ибараки

Основана в 1875 году (изначально провинция Хитати)

Столица: Мито

Население: 2 867 000 (по состоянию на октябрь 2020 года)

Площадь: 6098 км2

Префектура находится к северу от Тибы на тихоокеанском побережье. Мито, столица и крупнейший город префектуры, тесно окружён другими, включая Цукубу на юго-западе префектуры Хитати и Хитатинаку на северном побережье. Юг префектуры географически занимает озеро Касумигаура, второй по величине пресноводный водоём Японии после озера Бива в преф. Сига. К северо-западу от озера находится гора Цукуба, самая знаменитая вершина Ибараки, которая представлена в традиционной поэзии начиная с поэтической антологии «Собрание мириад листьев» (Манъёсю) VIII века.

Мито – место расположения сада Кайракуэн, который был открыт в 1840-е годы и считается одним из трёх самых красивых ландшафтных садов Японии. В городе Цукуба в то же время находится множество ведущих научно-исследовательских учреждений. По плану «города науки Цукуба», стартовавшего в 1970-х годах, были открыты десятки национальных и других государственных учебных заведений и исследовательских организаций, а число учреждений частного сектора достигло в общей сложности около ста пятидесяти.



Сад Кайракуэн в том числе известен тысячами своих слив, здесь представлено около 100 сортов (© Pixta)

Этот акцент на исследованиях и разработках в научной и технологической сферах, наряду с близостью Ибараки к Токио и её доступу к океану, дали префектуре мощную промышленную базу. Кластер предприятий сосредоточен, в частности, вокруг города Хитати, название которого носит всемирно известная корпорация, основанная здесь в 1910 году, и портового города Касима, в основном представленного нефтехимической и другими сырьевыми отраслями промышленности.

Широкие плоские равнины и умеренный климат Ибараки позволяют ей также играть огромную роль в сельском хозяйстве. По состоянию на 2020 год она стала краем большего числа фермерских хозяйств, чем любая другая префектура, и занимает третье место после Хоккайдо и Кагосимы в национальном рейтинге стоимости урожая. Ибараки на втором месте по производству корнеплодов и овощей, уступая только Хоккайдо.

Наверное, самым известным сельскохозяйственным продуктом префектуры являются ферментированные соевые бобы, также известные как натто. Одна из историй рассказывает, что это специфическое блюдо было открыто случайно, когда полководец Минамото-но Ёсииэ (1039-1106), разбивший лагерь возле Мито, обнаружил, что варёные соевые бобы, завёрнутые в солому, как их носили его солдаты, приобрели липкость и запах, знакомый любителям этой еды сегодня. В Ибараки восемнадцать производителей – больше, чем в любой из префектур в национальной ассоциации производителей натто.



Натто в своей традиционной соломенной обёртке (© Pixta)

Префектура также претендует на славу официальной родины айкидо. Уэсиба Морихэй, основавший эту дисциплину, переехал в Иваму, Ибараки, в 1940-х, там построил святилище Айкэ и додзё в Ибараки, что послужило базой для превращения айкидо в боевое искусство, которое практикуется по всему миру.



Нэбару-кун, официальный талисман префектуры, чьё имя напоминает о липкости натто Ибараки, появляется (слева) со своей подругой Умэнэба-тян, которая также является отсылкой к сливам, выращиваемым в префектуре (© Jiji)

Знаменитые личности

Мамия Риндзо (1780-1844): путешественник и картограф. Первым из японцев исследовал Карафуто (ныне Сахалин), установив, что это был остров, а не часть Евразийского континента.

Ёкояма Тайкан (1868-1958): художник. Учился у мастеров нескольких японских традиций и много путешествовал за границей на пути к тому, чтобы стать одним из самых известных довоенных японских живописцев. Сооснователь Японской академии изящных искусств.

Ямагути Нацуо (1952 – ): политик. Сейчас – президент младшего партнера правящей коалиции «Комейто», в Палате представителей с 1990 по 1996 год, в Палате советников с 2001 года по настоящее время.

Курияма Тиаки (1984 – ): актриса и модель. Получила известность, появившись в том числе в таких фильмах, как «Королевская битва» Фукасаку Киндзи 2000 года и «Убить Билла: фильм 1» Квентина Тарантино 2003 года.

Фотография к заголовку: гора Цукуба, воспеваемая в стихах на протяжении более 1300 лет (© Pixta)

Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»