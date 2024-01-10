Префектуры Японии

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Самая северная префектура Японии Хоккайдо – самая большая и самая холодная. Она известна холодной погодой, а её столица Саппоро принимала зимние Олимпийские игры 1972 года; эта префектура также является важным сельскохозяйственным и животноводческим центром страны.

Префектура Хоккайдо занимает полностью самый северный из четырёх основных островов Японии. Саппоро, её столица и крупнейший город, стал вторым в Японии местом проведения Олимпийских игр, которые состоялись в 1972 году. Горнолыжные курорты по всей префектуре, особенно вокруг Нисэко на юге, привлекают любителей зимних видов спорта со всего мира. Эта префектура также является «хлебной корзиной» Японии.

Общие данные о префектуре Хоккайдо

Основана в 1869 году (территория Эдзо)

Столица: Саппоро

Население: 5 225 000 человек (по состоянию на октябрь 2020 г.)

Площадь: 83 424 км2

Протянувшись от мыса Сираками на юге, на 41,2º северной широты, до мыса Соя на севере, на 45,3º северной широты, Хоккайдо находится на крайнем севере Японии. Благодаря этому здесь бывают и лютые холода зимой (19 из 20 случаев самых низких температур, когда-либо зафиксированных в Японии, были зафиксированы на измерительных станциях этого острова, включая рекордный для страны минимум -41,0ºC в Асахикаве), и приятная, умеренная погода летом, без сезона дождей, который на большей части территории страны наступает в конце весны.

Хоккайдо – единственная префектура, которая в японском языке называется термином до, а не кэн, как другие префектуры, или то, как «столичный округ» Токио и фу, как «округа» Осака и Киото. Этот термин восходит к предшествовавшей современности эпохе, когда им обозначали обширные регионы, более крупные, чем феодальные княжества или земли, составлявшие в то время структуру государства. Благодаря своим обширным территориям эта префектура является ведущим сельскохозяйственным производителем Японии, выращивая по состоянию на 2021 год более 66 % пшеницы, 78 % картофеля и 43 % соевых бобов. В молочном животноводстве и скотоводстве префектура также лидирует в стране – Хоккайдо обеспечивает более 56 % молока и 20 % говядины в Японии.



Молочная ферма в городе Накасибэцу (© Pixta)

На Хоккайдо нет таких высоких горных хребтов, какие можно увидеть на Хонсю: самая высокая вершина здесь, Асахидакэ, находится на высоте всего 2291 метра над уровнем моря. Однако зимние ветры, дующие со стороны Сибири, приносят влагу с Японского моря и сбрасывают ее в виде лёгкого глубокого порошкообразного снега, благодаря которому горнолыжные курорты префектуры стали одними из самых популярных и в Японии, и среди лыжников и сноубордистов со всего мира. Район Нисэко, расположенный к юго-западу от Саппоро, пережил огромный бум туризма из-за рубежа до пандемии COVID-19, и сейчас, по мере снятия ограничений на поездки, число туристов вновь растёт. Саппоро принимал Зимние Олимпийские игры 1972 года и остаётся постоянным местом проведения международных соревнований по прыжкам с трамплина.

Воды, окружающие остров, отличаются высокой продуктивностью, поэтому Хоккайдо также известен своей рыбной промышленностью. Береговая линия протяжённостью 4402 км выходит к Японскому, Охотскому морям и Тихому океану, а рыболовный флот, имеющий самое большое количество судов среди всех префектур, обеспечивает примерно четвёртую часть рыбной продукции Японии, в том числе большую долю лосося, морских гребешков, скумбрии хоккэ и морских водорослей комбу.



В 2005 году мыс Сирэтоко с его изрезанной береговой линией и дикими лесами был включён в список объектов Всемирного наследия (© Pixta)

Хоккайдо богат нетронутой природой, а его шесть национальных парков предлагают посетителям прекрасные виды на горы, озера, болота и дикие берега, населенные медведями, лисами, оленями Эдзо и другими видами, которые встречаются в основном на самом северном острове Японии.

Северо-восточный полуостров Сирэтоко в 2005 году был объявлен памятником Всемирного природного наследия. Ряд территорий был назван Рамсарскими территориями за сохранение водно-болотных экосистем, включая болота Кусиро – первая в Японии Рамсарская территория, созданная в 1980 году. Города префектуры также имеют свои достопримечательности. Каждую зиму проходит Снежный фестиваль в Саппоро, а в портовом городе Отару можно увидеть многочисленные кирпичные склады эпохи модернизации Японии, которые привлекают туристов.



Фантастически вырезанные и подсвеченные снежные и ледяные скульптуры привлекают толпы людей на ежегодный фестиваль снега в Саппоро. На фото фестиваль, который проходит в феврале 2020 года (© Pixta)

Знаменитые личности

Судзуки Акира (1930-). Химик. Совместный лауреат Нобелевской премии по химии в 2010 году. Получил степень бакалавра и доктора наук в Университете Хоккайдо, где и проработал более трех десятилетий, сосредоточившись на работах по органическому синтезу, которые привели к открытию реакции Судзуки, о котором он объявил в 1979 году.

Касаи Нориаки (1972-). Прыгун с трамплина. Дебютировал на Кубке мира в 1988 году в возрасте 16 лет и продолжал выступать на высшем уровне вплоть до Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, получив за это прозвище «Легенда». В Сочи в 2014 году он стал самым возрастным прыгуном с трамплина, завоевавшим олимпийскую медаль, взяв серебро в индивидуальных соревнованиях на большом склоне и бронзу в командных соревнованиях на большом склоне.

Фотография к заголовку: Лыжник любуется горой Ётэй, прежде чем отправиться на склоны Нисэко (© Pixta)

Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»