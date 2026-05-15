Префектура Канагава, расположенная к югу от Токио, является крупным промышленным центром, а также она известна своим скалистым побережьем, горами и горячими источниками.

Префектура Канагава расположена к югу от Токио, в южной части региона Канто. Она имеет обширную береговую линию, простирающуюся на 435 километров вдоль Токийского залива на востоке и Тихого океана на юге. Это вторая по численности населения префектура, в которой находится Йокогама, самый густонаселённый город страны.

Общие данные о префектуре Канагава

Основана в 1868 году (ранее – земли Мусаси и Сагами)

Столица: Йокогама

Население: 9 237 000 человек (по состоянию на октябрь 2020 г.).

Площадь: 2416 км2

Северо-восточная часть префектуры входит в состав Большого Токио и включает столицу, Йокогаму, и город Кавасаки, известный как крупный промышленный центр. Полуостров Миура на юго-востоке известен изрезанной береговой линией и живописными пляжами, а на западе дугой простирается побережье залива Сагами. На материковой части префектуры есть как густо застроенные районы, так и сельскохозяйственные угодья, а в западной части префектуры расположены туристические районы – Хаконэ и предгорья горы Фудзи.



Сумерки над промышленной зоной Кавасаки вдоль побережья Токийского залива (© Pixta)

В префектуре Канагава развит мощный промышленный сектор, центром которого является промышленная зона Кэйхин у Токийского залива, она также известна научными исследованиями в таких областях, как информационные технологии и медицина. Среди компаний с мировой известностью, базирующихся в этой префектуре, можно назвать Fujitsu, Nissan, Sony и Takeda Pharmaceutical. Сельскохозяйственное производство в префектуре скромное, в то время как на протяжённой береговой линии Канагавы развита рыболовная отрасль, особо следует отметить порт Мисаки на полуострове Миура, являющийся крупным центром промысла тунца.



Великий Будда Камакуры. Город Камакура был резиденцией Камакурского сёгуната с 1192 по 1333 год (© Pixta)

Длинная береговая линия префектуры Канагава привлекает любителей пляжного отдыха и тех, кто хочет отдохнуть среди обилия солнечного света и морского воздуха. Район Сёнан, популярное место отдыха жителей Токио, включает остров Эносима, город Камакура, бывший административный центр страны в период Камакура (1192-1333), и центр сёрфинга Тигасаки. На западе префектуры расположены призамковый город Одавара, а также горы, озера и горячие источники Хаконэ.

Знаменитые личности

Коидзуми Дзюнъитиро (1942–): Политик и премьер-министр Японии, 2001–2006 гг.

Антонио Иноки (1943–2022): Легендарный профессиональный рестлер и промоутер, прославившийся своим поединком против чемпиона мира по боксу Мухаммеда Али в 1976 году.

Ямада Вака (1879–1957): Активистка феминизма и социальный реформатор.

