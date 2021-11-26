Замок Одавара: важнейший укреплённый пункт обороны региона Канто и множество исторических достопримечательностей

Путеводительпо Японии

Город Одавара в префектуре Канагава привлекает множество туристов, сюда несложно приехать на день из Токио. Центральный элемент туризма здесь – замок Одавара с его главной башней, одной из лучших замковых башен в регионе Канто, а в парке на месте замка можно полюбоваться разнообразными цветами и посетить различные выставки.

Замок Одавара – крепость рода Ходзё, который правил всем регионом Канто в период Сражающихся провинций (1467-1568). Высота главной башни замка составляет 27,2 метра, она уступает Осакскому замку (41,5 метра) или замку Нагоя (36,1 метра), но является самой высокой в восточной части Японии. В 2016 году были завершены масштабные ремонтные работы, включавшие усиление сейсмоустойчивости, черепица и белые стены сохраняют новый вид, подчёркивая мощь и изящество башни.

Замок Одавара широко известен в том числе из-за того, что в 1590 году (18 год Тэнсё) его захватил Тоётоми Хидэёси, когда объединял Японию. Вероятно, немало людей восхищаются великолепной башней как крепостью рода Ходзё, считавшейся неприступной, но на самом деле нынешняя башня воспроизводит ту, которая была отстроена в конце периода Эдо (1603-1868) под контролем сёгунов Токугава. Если рассмотреть черепицу башни и ворота замка, вы увидите на ней фамильный герб рода Токугава мицуба-аой, «три листа мальвы».



Замковая башня возвышается в дальней части Хоммару, основной площадки замка. Стены по-прежнему сияют белизной после капитального ремонта в годы Хэйсэй



Черепица на воротах Тогива гимон, ведущих на площадку Хоммару, украшена гербами рода Токугава в виде трёх листов мальвы В северной части площадки Хоммару в период Эдо располагалось хранилище риса Гоёмаи курува

Неприступный замок и важнейший пункт обороны Эдо

Точно неизвестно, когда здесь впервые появился замок, но предполагают, что первый замок построил могущественный род Омори из земли Суруга (современная префектура Сидзуока) в середине XV века. Впоследствии около 1500 года Исэ Содзуй (позднее получивший имя Ходзё Соун) разгромил Оомори, после чего совершенствовал и расширил замок и призамковый город, основав род Одавара Ходзё (Го-Ходзё), сильнейший в регионе Канто.

Пять поколений правителей рода Ходзё владели неприступным замком, который не смогли взять даже знаменитые полководцы Уэсуги Кэнсин и Такэда Сингэн. Когда Хидэёси объявил войну Ходзё, были построены «общие укрепления» со-гамаэ, охватившие весь призамковый город рвами и земляными валами. Общая их длина составляла 9 км, они окружали большую часть территории современного города Одавара.

Осада Ходзё длилась три месяца, и замок был сдан после явления «замка Исигакияма, появившегося за ночь». Всего за 80 дней Хидэёси построил замок с каменными стенами на вершине горы Касагакэ, расположенной примерно в 3 км к юго-западу от замка Одавара. Окружавшие постройку деревья вырубили за одну ночь, так что казалось, что замок появился за ночь ниоткуда. Вместо того, чтобы штурмовать замок Одавара, Хидэёси продемонстрировал свою подавляющую мобилизационную и финансовую мощь, что подорвало боевой дух уставших войск Ходзё.



Экспозиция в главной башне замка повествует о прежних правителях замка Одавара

После этого регион Канто получил в управление Токугава Иэясу, и начался период Эдо. Замок Одавара передали роду Окубо, близким вассалам рода Токугава. Они уменьшили размеры замка, но он играл ключевую роль в защите от угроз с запада, отсюда управляли заставой Хаконы – воротами в регион Канто. Второй правитель, Окубо Тадатика, был отстранён от управления за провинность, какое-то время замком управлял род Абэ, а в 1632 году (9 год Канъэй) сюда назначили род Инаба, который модернизировал замок. В конце XVII века реабилитированный род Окубо вновь стал управлять замком, и владел им до конца периода Эдо.

В связи с указом о разрушении замков правительства Мэйдзи в 1870 году замок Одавара был разобран, осталась только каменная стена, которая позже рухнула из-за Великого землетрясения Канто 1923 года. Башня замка была вновь отстроена в 1960 году, в 1971 году – ворота Тогива-гимон, в период Хэйсэй, после 1989 года – ворота Акаганэмон и Умадасимон. В настоящее время большая часть основной площадки замка Хоммару и второго яруса укреплений Ниномару, а также часть структуры замка эпохи правления Ходзё признаны национальными историческими памятниками.



Вид на башню замка через Акаганэмон, «Медные ворота», отстроенные в 1997 г.



На южной стороне Хоммару сохранились остатки каменной стены, обрушившейся в результате Великого землетрясения Канто

Путь к главной башне через тщательно реконструированные ворота

Обычный маршрут восхождения к главной башне начинается от моста Умадасимондо на восточной стороне. На северной стороне виднеется расписанный киноварью мост Гаккё, его нарядный вид гармонирует с водной гладью рва, каменной стеной и угловой башней (сумиягура). Ворота Умадасимон построены под прямым углом к воротам Утикабуки, между ними расположена площадка масугата – такая структура должна была задерживать вторжение врагов. На площадке Умая-курува есть туристическое информационное бюро Ниномару, где можно найти гида-волонтёра, который бесплатно проведёт вас по парку руин замка.



За мостом виднеется вход в замок Одавара – ворота Умадасимон, строительство которых было завершено в 2009 году



Вид на ров и угловую башню от ворот Умадасимон. В замок можно войти и по окрашенному в цвет киновари мосту Гаккё



Площадка масугата, где собирали воинов перед выходом из замка; справа – ворота Утикабуки

После пересечения моста Сумиёси вы увидите Акаганэмон, «Медные ворота» – парадные ворота площадки Ниномару. Название происходит от медных украшений на внутренней стороне створок этих ворот с башней. Каждую субботу и воскресенье внутренняя часть Акаганэмон открыта для публики. Раньше в Ниномару располагалась резиденция владельцев замка, а в 1901 году, уже после разрушения замка в период Мэйдзи, здесь была построена императорская вилла, но она также разрушилась из-за Великого землетрясения Канто.



Пересекая мост Сумиёси, мы выходим к воротам Акаганэмон, за которыми тоже есть площадка масугата



Большие ворота украшены медью, откуда и происходит название Акаганэмон, «Медные ворота»



Модель глиняной стены ворот «Акаганэмон в Ниномару, здесь можно познакомиться техникой строительства периода Эдо

Узнайте об истории замка Одавара в Хоммару

Перейдя по ярко-красному мосту и поднявшись по каменным ступеням, пройдите через деревянные ворота Тогива-гимон, чтобы увидеть главную башню замка вблизи. Говорят, что во времена правления рода Инаба на главной укреплённой площадке замка Хоммару был построен дворец для приёма третьего сёгуна Токугава, Иэмицу. Теперь это площадь, откуда открывается прекрасный вид на величественную трёхъярусную четырёхэтажную башню.



Мост и каменные ступени, ведущие к воротам Тогива-гимон. В настоящее время во рву под мостом нет воды, там посажены ирисы



Главные ворота Хоммару, Тогива-гимон, впечатляют размером и мощью



Вид на замковую башню с восточной стороны; на крыше видны украшения в виде мифических животных сятихоко

Высота главной башни, при которой есть дополнительная и надвратная башни, вместе с каменным цоколем составляет 38,7 метра. Внутри неё размещена экспозиция – панели и модели, демонстрирующие историю замка Одавара, а также ценные исторические материалы – доспехи, мечи, древние документы и рисунки. Верхний этаж расположен на высоте около 60 метров над уровнем моря, и оттуда можете увидеть залив Сагами, а также горы Хаконэ, Тандзава и полуостров Идзу – вид даёт представление о том, почему это была лучшая местность для строительства замка.



Вход в замковую башню; внутри есть билетная касса



Экспозиция внутри башни замка, где вы можете узнать об истории замка Одавара по информационным панелям, моделям и историческим материалам



Вид со смотровой площадки на верхнем этаже башни замка; справа вдали виднеется полуостров Идзу



После подъёма к главной площадке замка можно отдохнуть в чайной «Хоммару тяя», а в магазине по соседству вы можете найти сувениры, специально сделанные для замка Одавара

Обширные выставочные залы, сезонные цветы тоже привлекательны.

На площадке Хоммару есть также «Тогива-гимон SAMURAI-кан» – выставка, специализирующаяся на доспехах и мечах. На первом этаже того же здания можно взять напрокат доспехи, костюмы ниндзя и женские костюмы утикакэ, чтобы сделать памятные фотографии на фоне башни замка (в настоящее время открыта только по субботам, воскресеньям и в праздничные дни). Посетители с детьми могут посетить детский парк развлечений за башней замка, и «NINJA-кан» на площадке Ниномару, где вы сможете узнать о ниндзя рода Фума по видео и экспонатам, которые можно потрогать.

Парк замка Одавара также известен своими цветами, здесь можно любоваться сливами, глициниями, гортензиями, ирисами, и, само собой разумеется, сакурой. Мы рекомендуем выбрать подходящее время, чтобы посетить это историческое место.



Ворота Токива-гимон и SAMURAI-кан – лучшее место для съёмки главной башни замка; здесь можно примерить самурайские доспехи и сфотографироваться на память



В музее SAMURAI-кан вы можете увидеть экспозицию доспехов, а также проекционное шоу о доспехах «Хана-уцу ёрои»



В NINJA-кан вы в игровой форме можете узнать о ниндзя рода Фума, служившего роду Ходзё



Если вы хотите пройти с экскурсией по обширному парку, зайдите в Туристический информационный центр Ниномару в районе укреплений Умая-курува

Замок Одавара (замковая башня)

Адрес: Kanagawa-ken Odawara-shi Jonai 6-1

Kanagawa-ken Odawara-shi Jonai 6-1 Часы работы: с 9:00 до 17:00 (вход за 30 минут до закрытия)

с 9:00 до 17:00 (вход за 30 минут до закрытия) Выходные: 2-я среда декабря, 31 декабря и 1 января.

2-я среда декабря, 31 декабря и 1 января. Плата за вход: 510 йен; ученики начальной и младшей школы 200 йен; есть билеты с возможностью посетить выставку SAMURAI-кан

510 йен; ученики начальной и младшей школы 200 йен; есть билеты с возможностью посетить выставку SAMURAI-кан Доступ: Примерно 10 минут пешком от станции Одавара линий JR и «Одакю»

Материал, текст и фотографии Nippon.com

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