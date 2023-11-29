«Золотой маршрут» Хаконэ: передвижение по земле, воздуху и воде

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Железная дорога Хаконэ тодзан полностью возобновила работу 23 июля 2020 года после того, как её часть была разрушена тайфуном в октябре 2019 года. Местные предприятия надеются, что возобновление работы, которое совпало с шестидесятой годовщиной знаменитого туристического «Золотого маршрута» Хаконэ, оживит туризм после периода спада.

Железная дорога Хаконэ тодзан вновь заработала после восстановления, которое заняло более девяти месяцев. В середине октября 2019 года проливной дождь во время тайфуна «Хагибис» вызвал оползни, которые заблокировали несколько участков пути и полностью смыли некоторые участки. Больше всего пострадал участок между станциями Хаконэ юмото и Гора, и железная дорога остановилась на всей протяжённости. Масштабы разрушений заставили некоторых местных жителей задуматься, не закроют ли дорогу вообще.



Оползни смыли большую часть пути между станциями Мияносита и Ковакидани, как видно на этой фотографии, сделанной 13 октября 2019 года (предоставлено железной дорогой Хаконэ Тодзан; © Jiji)

Первоначально железнодорожный оператор надеялся восстановить движение к осени 2020 года, что само по себе было непростой задачей, но круглосуточные работы по реконструкции позволили вновь открыть линию даже раньше, к летним каникулам. На каждом участке постепенно проводились тестовые пробеги, а испытания на всём маршруте проходили с 9 июля. Сотрудник станции Гора выразил радость по поводу возобновления работы: «Поезд проходит через некоторые участки впервые за столь долгое время – сами машинисты нервничают и взволнованы. Они всегда стремились обеспечить безопасное вождение, а теперь ещё более осторожны, поскольку рады видеть вернувшихся на линию пассажиров».

Работа возобновилась на всей железнодорожной линии Хаконэ тодзан 23 июля, в национальный праздник, День моря, ровно за год до открытия перенесённых на 2021 год Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.



Поезд во время испытаний прибывает на станцию ​​Гора, 16 июля 2020 года

Виды из поезда – одна из достопримечательностей Хаконэ

Компания-оператор управляет 15-километровой железной дорогой Хаконэ тодзан от станции Одавара до станции Гора и канатной дорогой Хаконэ тодзан, ведущей до станции Соундзан. С 2006 года поезда электрической железной дороги Одакю, в том числе ограниченный экспресс Romancecar, курсируют по участку от Одавары до станций Хаконэ юмото, а поезда железной дороги Хаконэ тодзан теперь курсируют только между станциями Хаконэ юмото и Гора. Поезд является ключевым видом транспорта для знакомства с районом Хаконэ, обеспечивая доступ к туристическим объектам, таким как художественные галереи, а также к отелям, горячим источникам и традиционным гостиницам рёкан.

Железная дорога поднимается по крутым горам Хаконэ и круглый год привлекает посетителей потрясающими видами на окружающий пейзаж. Маршрут проходит через густой лес, популярный во время осенней листвы и знаменитый зимними снежными пейзажами. В сезон дождей с середины июня по июль вдоль путей цветут высаженные здесь гортензии. В этот период курсирует так называемый «поезд гортензий», откуда можно полюбоваться этими прекрасными цветами, за которыми с любовью ухаживают сотрудники железной дороги. В течение этого сезона маршрут освещается в ночное время.



Железная дорога Хаконэ тодзан проезжает мимо цветущих гортензий в июле 2017 г. (© Kodera Kei)

Шестидесятилетие «Золотого маршрута» Хаконэ

В 2020 году отмечали шестидесятилетие туристического «Золотого маршрута» Хаконэ, проходящего по территории этого района и включающего передвижение на автобусах, поездах, канатной дороге и на кораблях. Он начинается от станции Хаконэ юмото, откуда посетители добираются по железной дороге и канатной дороге Тодзан до станции Соундзан, а затем пересаживаются на канатную дорогу Хаконэ и отправляются в Овакудани, а затем в Тогэндай на берегу озера Асиноко. На туристических судах, оформленных в виде пиратских кораблей, пассажиры по озеру добираются до Хаконэ-мати, где пересаживаются на автобусы Хаконэ тодзан, откуда едут обратно в Хаконэ юмото.

Пока не работала железная дорога Хаконэ тодзан, её заменили автобусы, но местные жители и туристы очень скучали по поездам. Неприятности усугубила пандемия COVID-19, когда Хаконэ практически обезлюдел.



Канатная дорога Хаконэ, проходящая над Овакудани, является популярной достопримечательностью среди посетителей этого района (предоставлено агентством Одакю)

Операторы экскурсионных круизов по Хаконэ надеются, что открытие железной дороги привлечёт в этот район больше туристов. На озере Асиноко появилось новое судно Queen Ashinoko – «пиратский корабль», над дизайном которого работал промышленный дизайнер Митоока Эйдзи, и такие корабли перевозили множество туристов через озеро, но количество пассажиров резко сократилось.



Queen Ashinoko с фигурой богини Ники на носу приближается к причалу



Каюта первого класса Queen Ashinoko с плюшевыми диванами и декоративными украшениями из дерева, пол украшен традиционным мозаичным узором Хаконэ ёсеги дзаику, потолки также декорированы замысловатым узором

В мае 2019 года, сразу после того, как судно было введено в эксплуатацию, в Овакудани наблюдалось усиление вулканической активности и были введены ограничения на посещение Овакудани, из-за чего с середины мая до конца октября остановилась канатная дорога Хаконэ. Затем, сразу после того, как в октябре уровень вулканической опасности был снижен, на Японию обрушился тайфун Хагибис. Из-за дождя поднялся уровень воды в озере Асиноко, повредив причал Хаконэ-мати, что вынудило на неделю приостановить работу круизных судов. Более того, тайфун вывел из строя железную дорогу Хаконэ тодзан. Поскольку около половины пассажиров круизных кораблей путешествуют по «Золотому маршруту», используя экскурсионный билет со скидкой Hakone Freepass, это стало тяжёлым ударом по функционированию маршрута.

Hakone Freepass обеспечивает неограниченное количество поездок на различных видах транспорта по окрестностям, а также скидки на посещение множества туристических объектов, включая художественные галереи и горячие источники. Проездной можно комбинировать со скидкой на билет туда и обратно по линии Одакю от Синдзюку и других станций, благодаря чему железная дорога стала недорогим и удобным способом посетить Хаконэ.

В апреле и мае 2020 года из-за COVID-19 продажи круизов упали на 80% по сравнению с обычными годами. Несмотря на это, поклонники дизайна Митооки всё равно пришли, чтобы увидеть Queen Ashinoko, и были вознаграждены за свои усилия. Сибаяма Нанако, ответственная за планирование продаж экскурсионного круиза по Хаконэ, надеется, что возобновление работы железной дороги оживит туризм в Хаконэ и привлечет больше внимания к Queen Ashinoko.



Сибаяма Нанако, сотрудница экскурсионного круиза по Хаконэ



Queen Ashinoko скользит по поверхности озера. Вдалеке видны популярные «Ворота мира» в святилище Хаконэ

Новейшая достопримечательность Хаконэ

9 июля на станции Соунзан открылся новый туристический объект Cu-mo Hakone, который с возобновлением движения поездов станет новой популярной достопримечательностью. В названии используется слово кумо, что по-японски означает «облако», а иероглиф с таким значением входит в название Соундзан.

Соундзан – место пересадки с фуникулёра на канатную дорогу. На этой станции была проведена капитальная реконструкция, в результате которой было создано гостеприимное пространство, оформленное в цветах разных оттенков дерева, с улучшенным безбарьерным доступом, многофункциональными туалетами и комнатой для престарелых. На случай извержения вулкана в районе Овакудани объект также может служить временным убежищем для примерно 300 человек.

В Cu-mo Hakone есть термальная ванна для ног на смотровой площадке второго этажа и сувенирный магазин. С террасы открывается панорамный вид на гору Мёдзёгатакэ, известную тем, что летом на ней зажигают огни в форме иероглифа дай, «большой». В ясный день посетители могут увидеть залив Сагами.



Cu-mo Hakone на втором этаже станции Соундзан. Смотровая площадка находится за сувенирным отделом



Иероглиф дай (大) можно увидеть возле вершины Мёдзёгатакэ напротив смотровой площадки Cu-mo Hakone (предоставлено агентством Одакю)



Посетители могут окунуть ноги в воду из горячего источника и полюбоваться видом (предоставлено агентством Одакю)

Менеджер магазина Танака Рина отметила, что магазин открылся в сезон дождей, и поначалу покупателей было мало, но первые солнечные выходные принесли постоянный поток посетителей. Она ожидает восстановления числа туристов после возобновления железнодорожного сообщения.

В магазине Cu-mo продаётся множество эксклюзивных товаров, но Танака особенно рекомендует фруктовый смузи Nuvel, покрытый сахарной ватой, напоминающей облака.



Танака Рина ждёт клиентов в Cu-mo Hakone



Посетители могут отправить открытки о своем путешествии через огромный почтовый ящик



Смузи Nuvel со вкусом банана пользуется успехом, привлекая внимание при публикации в социальных сетях

До 30 сентября 2020 года проводилась совместная инициатива Evangelion × Hakone 2020, приуроченная к последнему выпуску серии фильмов «Евангелион». Вдоль «Золотого маршрута» были устроены инсталляции, погружающие поклонников серии в мир «Евангелиона».



Фигура персонажа «Евангелиона» Сикинами Аски Лэнгли в натуральную величину на станции Овакудани, рядом с местом, где можно поставить штамп на память

Репортаж, текст и фотографии: Nippon.com

Фотография к заголовку: Поезд железной дороги Хаконэ тодзан пересекает мост Дэяма во время пробного запуска, 11 мая 2020 г. (Jiji Press)