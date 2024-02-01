Город тунца: экскурсия по порту Мисаки на полуострове Миура

Путеводительпо Японии

Порт Мисаки на полуострове Миура известен своими живописными видами и большими уловами тунца. Порт, до которого легко добраться на поезде, является идеальным местом для однодневной экскурсии из Токио и окрестностей.

Порт Мисаки на юго-западе полуострова Миура в префектуре Канагава уже давно известен как место для глубоководной рыбалки. Он является одной из 13 якорных стоянок в Японии, отнесенных к рыболовным портам класса 3, который принимает рыболовные суда со всей страны, многие из которых заходят в богатые прибрежные воды для ловли тунца. В городе Миура, расположен порт, который издавна ассоциируется со столь желанной рыбой, за что получил название магуро-но-мати, или «город тунца».

До порта легко добраться на поезде из Токио и окрестностей по линиям Кейкю-Майн и Курихама. От станции Синагава дорога до станции Мисакигути занимает 90 минут, затем пассажиры могут пересесть на автобус, следующий до Мисакико, до которого 15 минут езды. Посетители обнаружат, что территория вокруг порта изобилует туристами, которые приехали, чтобы попробовать рестораны, специализирующиеся на блюдах из тунца, а также посетить живописный Дзёгасима и морской парк Кейкю Абурацубо.



Вывеска станции Мисакигути содержит красные буквы, написанные фонетическим шрифтом хирагана, которые меняют чтение на «Станция Мисаки Магуро» (Станция тунца Мисаки), юмористический намёк на славу порта как базы для ловли тунца (фото автора)



Автобусная остановка Мисакико, расположенная перед небольшим зданием слева, окружена ресторанами, специализирующимися на тунце

Рынок тунца, конкурирующий с Тоёсу

Рядом с портом Мисаки находится крупный объект, который местные жители называют рыбным рынком Мисаки. Это первый в Японии оптовый рынок замороженного тунца, построенный весной 2018 года. В некоторые дни на рынке можно увидеть до 900 видов замороженных тунцов, благодаря чему, он является конкурентом огромному рыбному рынку Тоёсу в районе Кото в Токио.



Рыбный рынок Мисаки находится в 5 минутах ходьбы от автобусной остановки Мисакико. Крайнее справа здание – это холодильное помещение, где проходят аукционы по продаже тунца

Аукцион тунца на рынке начинается в восемь утра. Мне удалось посетить аукцион в субботу, когда объем продаж обычно невелик. Тем не менее, там было 190 большеглазых тунцов и 10 южных голубых тунцов, многие из которых имели этикетки, указывающие, что они были с тайваньского судна. Покупатели ходили, тщательно проверяя качество красного мяса, выставленного в задней части рынка.

В отличие от оживленного аукционного стиля токийского рынка Тоёсу, здесь покупатели записывают цену за килограмм на листке бумаги и кладут его в коробку. Результаты аукциона отображаются на электронной доске объявлений, расположенной на стене аукционного зала. Большеглазый тунец обычно продается по цене от 500 до 1800 йен за килограмм. Более дорогая рыба используется для суси и сасими, а тунец по цене 800 йен или меньше за килограмм обычно используется в роллах из тунца и обработанных пищевых продуктах.



Покупатели выстраиваются в очередь, чтобы оценить качество замороженного тунца. Счетчик на заднем плане предназначен для подачи письменных заявок (фото автора)

Посетителям обычно разрешается наблюдать за аукционами тунца из застекленной секции на втором этаже, но оптовый рынок был закрыт для широкой публики во время пандемии коронавируса, и дата его открытия еще не определена. Когда работа данной секции аукциона возобновится, посетители могут попросить, чтобы их сопровождал волонтер, который объяснит работу оптового рынка.



Вид на аукцион тунца с галереи для посетителей на втором этаже. В настоящее время рынок закрыт для посещения (фото автора)

Ешьте досыта

В кафетерии, расположенной на втором этаже рынка, посетители могут насладиться разнообразными блюдами из свежего тунца и другой местной рыбы. Зал открывается в 6:00 утра и быстро заполняется людьми, работающими на рыбном рынке, а также посетителями, которые приходят попробовать разнообразные блюда, такие как сашими, рыба на гриле и во фритюре. Кафетерий является излюбленным местом для групп, путешествующих по всему полуострову Миура.



В кафетерии рыбного рынка представлены особо редкие виды тунца. Он открыт с 6:00 до 15:00 по будням и с 6:00 до 16:00 по выходным и праздникам. Обычно закрыт по средам (фото автора)

В ежедневный специальный завтрак входит рыба на гриле или сасими. В тот день, когда я посетил рынок, мне предложили соленую и жареную скумбрию, рис, суп мисо, натто, небольшой гарнир и соленые огурцы, и все это всего за 610 йен. Сотрудники сказали мне, что билеты на специальные предложения быстро распродаются, и посоветовали посетителям приходить пораньше. Особой популярностью пользуется тарелка с тунцом стоимостью 1400 йен, приготовленная из свежего тунца, выращенного в порту Мисаки.



В миске с тунцом подают щедрую порцию из ломтиков тунца, смоченных пикантным соусом, а также восхитительная начинка из крупных ломтиков тунца торо поверх риса (фото автора)

В верхнем пункте меню – ежедневное рыночное предложение с сасими и рыбой на гриле стоимостью 1500 йен. В день моего визита тарелка сашими состояла из тунца, черной рыбы, садзаэ (ракушки садзаэ) и креветок. К этому прилагалась соленая и жареная кама, мясо тунца, вырезанное из жабр. Второе по популярности блюдо – фирменное блюдо рынка с местной жареной рыбой и сасими. В набор входят жареная ставрида, японский морской окунь, кальмары и японская масляная рыба, а также тарелка нарезанных кусочков тунца. Порции достаточно, чтобы ее могли разделить несколько человек.



Ежедневное фирменное блюдо рынка с сасими и рыбой на гриле (фото автора)

Местная кухня на причале Урари

На восточной стороне рыбного рынка находится рыбная пристань Мисаки Урари, коммерческое помещение, включающее в себя зал для посетителей Миура и морской вокзал Миура Мисаки. Комплекс находится всего в нескольких минутах ходьбы от автобусной остановки Мисакико и служит местом посадки на Ниджииро Саканаго, судно с окнами для наблюдением за морской жизнью, а также для парома до близлежащего острова Дзёгасима. Рядом с пристанью находится пункт проката велосипедов Миура.



Комплекс причала Мисаки Урари Фисярина. Видно, как готовится пристать паром на остров Дзёгасима



У «Нидзииро саканаго» есть окна ниже линии воды, через которые можно любоваться подводным морским пейзажем

Урари-Марше – это оживлённый рынок, где продаётся тунец Мисаки и свежие овощи из Миуры. Первый этаж заполнен продавцами морепродуктов: в общей сложности 12 киосков продают тунца, местную рыбу, морепродукты, готовые закуски из морепродуктов и сувениры. Все предлагаемые товары высочайшего качества, и среди посетителей также есть владельцы местных ресторанов.



В Урари Марше можно приобрести местные продукты питания с полуострова Миура

В ассортимент тунца входят тихоокеанский голубой тунец, большеглазый тунец и желтопёрый тунец, которые продаются большими блоками и небольшими кусками, а также в сочетании с тарелками с сасими с другой местной рыбой. Посетители также могут попробовать кусочки кама, хохо из рыбных щек, рулеты из рубленого тунца и валлийского лука, а также кусочки тунца, консервированные в пикантном соевом соусе. Также доступны закуски, в том числе жареные во фритюре сацума-агэ, крокеты из молотого тунца и шашлычки из жареных кусков тунца.

На втором этаже рынок со свежими овощами. Посетители найдут не только свежие продукты с ферм округи Мисаки, но и особый выбор овощей из города-побратима Мисаки, Судзаки в префектуре Нагано. Также имеется кафе и место для отдыха, где клиенты могут сделать перерыв на кофе или остановиться, чтобы перекусить закусками, купленными в близлежащих киосках.



На рынке раздаются призывы продавцов, продающих свежие продукты из тунца (фото автора)



Одной из достопримечательностей Мисаки являются необычные куски тунца, которые доступны по разумным ценам (фото автора)



Есть множество киосков, предлагающих вкусную еду, которой можно перекусить (фото автора)



Второй этаж рынка Урари отведен под стенды со свежими местными овощами. В баре с напитками представлен широкий выбор свежевыжатых фруктовых соков, а также местное пиво

Билеты со скидкой

Посетители, путешествующие в Мисаки на поезде, могут воспользоваться однодневным билетом на поездку в Мисаки Магуро по линии Кэйкю. Билет включает в себя проезд на поезде и автобусе туда и обратно, купон на еду из тунца и билет для использования в одном из развлекательных заведений или сувенирных магазинах. Стоимость проезда от станции Синагава составляет 3570 йен, но может варьироваться в зависимости от станции, на которой садятся посетители. Купон на питание можно использовать в более чем 30 ресторанах и закусочных, включая кафетерий рыбного рынка Мисаки.



Рестораны с тунцом расположены на улицах Мисаки



Миска свежего морского ежа, икры и тунца на рисе входит в специальное меню ресторана «Кёука», ее можно приобрести вместе с купоном на питание или отдельно за 2100 йен

Посетители могут воспользоваться развлекательным центром и приобрести сувенирный билет, чтобы купить местные деликатесы, покататься на Нидзииро Саканаго, сесть на паром до Дзёгасимы, взять напрокат велосипед или даже насладиться купанием в горячих источниках Абурацубо. Велосипедные прогулки по городу Мисаки, вдоль побережья и по полям — популярный способ насладиться этим районом. Поездка на пароме в Дзёгасиму открывает великолепные виды.



Мисаки Сёвакан, посвященный местному празднику Тяккирако



В ясный день из парка Дзёгасима можно увидеть полуостров Босо через Токийский залив в префектуре Тиба



Вид на порт Мисаки из Дзёгасимы

Фотографии Nippon.com, если не указано иное