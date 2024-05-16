Префектуры Японии

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Префектура Фукусима, третья по величине в Японии, расположена примерно в 200 километрах к северу от Токио, на главном японском острове Хонсю.

Фукусима – самая южная префектура японского региона Тохоку. Эта обширная префектура может многое предложить посетителям: от Айдзувакамацу, исторического города-замка в западной части Айдзу, до района Хамадори на тихоокеанском побережье.

Общие данные о префектуре Фукусима

Основана в 1876 году (ранее была частью провинции Муцу)

Столица: Фукусима

Население: 1 833 000 человек (по состоянию на октябрь 2020 г.)

Площадь: 13 784 км2

Фукусима – третья по величине префектура Японии и вторая по величине в Тохоку после Иватэ. Занимая большую часть ширины острова Хонсю, от границы с префектурой Ниигата на западе до Тихого океана на востоке, Фукусима имеет разнообразный рельеф и климатические условия, от диких гор в далекой западной части Айдзу до более тёплого прибрежного района Хамадори на востоке и района Накадори между ними.

К северу от Фукусимы находятся префектуры Мияги и Ямагата; на юге она граничит с префектурами Гумма, Тотиги и Ибараки. Хиутигатакэ, самая высокая гора префектуры (2356 метров), находится в национальном парке Одзэ, который расположен на границе с префектурами Гумма, Тотиги и Ниигата. Однако более известной является гора Бандай (1816 метров), расположенная к северу от озера Инавасиро в центре префектуры.



Гора Бандай зимой, отражение в озере Инавасиро (© Pixta)

Префектура Фукусима имеет полностью модернизированную экономику: химическая промышленность, ИТ-оборудование и транспортное оборудование возглавляют список производственных отраслей. Широкие равнины и богатые лесные ресурсы префектуры также сделали её центром выращивания таких культур, как персики (второе место в Японии) и рис (шестое место).

Великое восточно-японское землетрясение 11 марта 2011 года нанесло Фукусиме тройной удар: за землетрясением последовало мощное цунами, а затем авария на атомной электростанции «Фукусима-1» на северном побережье префектуры. Из-за проблем с радиацией части нескольких муниципалитетов вблизи станции останутся закрытыми для проживания на неопределённый срок, а работы по демонтажу и безопасной утилизации повреждённых реакторов и защитных зданий, предположительно, будут продолжаться в течение десятилетий.



Вид на АЭС «Фукусима-1» (© Pixta)

Серьёзный удар также испытала рыбная промышленность Фукусимы. Общенациональные и международные опасения по поводу утечки радиации в море заставили потребителей избегать морепродуктов Фукусимы, несмотря на строгие проверки безопасности. Объём производства рыбной промышленности префектуры по-прежнему составляет менее половины уровня 2010 года, до катастрофы. Отраслью, в которой Фукусима рассчитывает на рост, остается туризм. Посетителей привлекают горнолыжные курорты вокруг горы Бандай, горячие источники вдоль побережья и в горных районах, замок Цуругадзё и другие исторические достопримечательности в западном городе Айдзувакамацу, а также удивительный Spa Resort Hawaiians, гостиничный комплекс в городе Иваки, оформленный в стиле тихоокеанских островов. Расположенная всего в паре часов езды на скоростной железной дороге к северу от Токио, Фукусима также проводит ежегодные мероприятия, такие как Сома Номаой, праздник верховой езды с тысячелетней историей.



Цуругадзё Айдзувакамацу среди великолепия весенней вишни (© Pixta)

Знаменитые личности

Ногути Хидэё (1876-1928): бактериолог. Несмотря на то, что в детстве в результате несчастного случая он получил сильный ожог руки, ему удалось стать знаменитым медиком-исследователем. Работал в США, Европе, Южной Америке и Африке, помог определить причины таких заболеваний, как сифилис и жёлтая лихорадка. Заболел в Гане во время исследовательской поездки; по сей день считается героической фигурой. Его портрет изображен на банкноте в 1000 йен.

Цубурая Эйдзи (1901-1970): кинорежиссёр. Известен как «отец практических спецэффектов токусацу», создатель кинофраншиз «Годзилла» и «Ультраман»; в течение своей плодотворной карьеры работал примерно над 250 фильмами.

Нисида Тосиюки (1947–): актёр. Найболее известен в Японии благодаря роли в многолетнем комедийном сериале «Дневник помешанного на рыбной ловле» (Цурибака нисси). Получил две премии Японской киноакадемии как лучший актёр.

Фотография к заголовку: Такидзакура, 1000-летнее дерево в городе Михару, Фукусима (© Pixta)

Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»