Префектуры Японии

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Префектура Сага, расположенная на северо-западе Кюсю, знаменита своими морепродуктами, в числе которых рыба высшего сорта и продукты из морских водорослей.

Префектура Сага расположена на северо-западе Кюсю, по соседству с префектурами Фукуока и Нагасаки. На севере она омывается морем Гэнкай, а на юге – морем Ариакэ. Северная и западная части префектуры холмистые, включая горы Сефури и Тара, а на юго-востоке преобладают равнины Сага и Сироиси. Основными населенными пунктами являются столица Сага, Карацу и Тосу.

Общие данные о префектуре Сага

Основана в 1871 (бывшая провинция Хидзэн)

Столица: Сага

Население: 811 000 (по состоянию на октябрь 2020)

Площадь: 2441 км2

Сага нередко занимает низкие места в рейтингах туристической привлекательности, несмотря на природную красоту и исторические достопримечательности префектуры. Изрезанная северная береговая линия отмечена скалами, пещерами и живописными видами, а обширные приливные болота моря Ариакэ на юге являются пристанищем для водоплавающих птиц и уникальной водной фауны. В Саге также находится множество древних руин, одна из самых больших – доисторическое поселение Яёи в парке Ёсиногари в Кандзаки. В Касиме находится ярко расцвеченное святилище Ютоку Инари, одно из самых известных святилищ Инари в Японии, а купальщики приезжают в Урэсино онсэн и Такэо онсэн, чтобы насладиться термальными водами курортов с горячими источниками.



Руины замка Нагоя в Карацу. Военачальник Тоётоми Хидэёси построил замок как базу для своего вторжения на Корейский полуостров в конце XVI века (© Pixta)

Основные отрасли промышленности Сага включают производство продуктов питания, электронного оборудования и станков. Префектура является центром изготовления керамики, в частности изделий имари и арита. Водоросли нори выращивают в водах моря Ариакэ, дающего обильные уловы рыбы и моллюсков. Море Гэнкай также богато рыбой, в том числе морским лещом, кальмарами и желтохвостом.



Фарфоровая посуда арита, выставленная в магазине керамики (© Pixta)

Знаменитые личности

Окума Сигэнобу (1838-1922): Политик и дважды премьер-министр Японии. Основатель Университета Васэда.

Сон Масаёси (1957–): Предприниматель и инвестор в сфере технологий. Основатель компании SoftBank.

Фотография к заголовку: Воздушные шары на берегу реки Касэ поднимаются в воздух во время ежегодного Международного праздника воздушных шаров в Саге (© Pixta)

Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»