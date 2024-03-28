Префектура Сага
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Префектура Сага расположена на северо-западе Кюсю, по соседству с префектурами Фукуока и Нагасаки. На севере она омывается морем Гэнкай, а на юге – морем Ариакэ. Северная и западная части префектуры холмистые, включая горы Сефури и Тара, а на юго-востоке преобладают равнины Сага и Сироиси. Основными населенными пунктами являются столица Сага, Карацу и Тосу.
Общие данные о префектуре Сага
- Основана в 1871 (бывшая провинция Хидзэн)
- Столица: Сага
- Население: 811 000 (по состоянию на октябрь 2020)
- Площадь: 2441 км2
Сага нередко занимает низкие места в рейтингах туристической привлекательности, несмотря на природную красоту и исторические достопримечательности префектуры. Изрезанная северная береговая линия отмечена скалами, пещерами и живописными видами, а обширные приливные болота моря Ариакэ на юге являются пристанищем для водоплавающих птиц и уникальной водной фауны. В Саге также находится множество древних руин, одна из самых больших – доисторическое поселение Яёи в парке Ёсиногари в Кандзаки. В Касиме находится ярко расцвеченное святилище Ютоку Инари, одно из самых известных святилищ Инари в Японии, а купальщики приезжают в Урэсино онсэн и Такэо онсэн, чтобы насладиться термальными водами курортов с горячими источниками.
Основные отрасли промышленности Сага включают производство продуктов питания, электронного оборудования и станков. Префектура является центром изготовления керамики, в частности изделий имари и арита. Водоросли нори выращивают в водах моря Ариакэ, дающего обильные уловы рыбы и моллюсков. Море Гэнкай также богато рыбой, в том числе морским лещом, кальмарами и желтохвостом.
Знаменитые личности
- Окума Сигэнобу (1838-1922): Политик и дважды премьер-министр Японии. Основатель Университета Васэда.
- Сон Масаёси (1957–): Предприниматель и инвестор в сфере технологий. Основатель компании SoftBank.
Фотография к заголовку: Воздушные шары на берегу реки Касэ поднимаются в воздух во время ежегодного Международного праздника воздушных шаров в Саге (© Pixta)
Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»