Префектуры Японии

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Отдаленная префектура Акита расположена в северном регионе Тохоку главного острова Хонсю, она известна своими холодными снежными зимами и считается регионом, где женщины обладают особой красотой.

Префектура Акита расположена на побережье Японского моря в регионе Тохоку, является шестой по величине префектурой по площади и тридцать восьмой по численности населения. Скалистые горы, суровая зимняя погода и удалённость от крупных населенных пунктов страны делают её местом, позволяющим уединиться; более 10% земель префектуры занимают природные парки.

Общие данные о префектуре Акита

Основана в 1871 году (после объединения частей провинций Дэва и Муцу)

Столица: Акита

Население: 960 000 человек (по состоянию на октябрь 2020 г.)

Площадь: 11 638 км2

Столица префектуры город Акита с населением более 300 000 человек является крупнейшим городом в префектуре. Как и в большинстве прибрежных районов Японского моря, таких как Хонсю и Хоккайдо, зимой сибирские штормы приносят сюда обильные снегопады. Город часто входит в десятку крупнейших городов мира с наибольшим количеством снегопадов в год. Береговая линия в основном прямая и плавная, за исключением полуострова Ога на северо-западе префектуры; в центре и на востоке лежат горные хребты Дэва и Оу.

Акита граничит с префектурами Аомори на севере, Иватэ на западе, Мияги и Ямагата на юге. В 1997 году было завершено строительство скоростной линии Акита синкансэн, соединившей столицу с Мориокой, Иватэ и югом Токио по маршруту Тохоку синкансэн.

Природные ресурсы Акиты долгое время делали её региональную экономику зависимой в значительной степени от сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства. Однако после Второй мировой войны префектура стала производить ряд промышленных товаров, таких как радиоприёмники и объективы для фотоаппаратов, она занимала ведущее место в Японии в этих сферах ещё совсем недавно, в 2008 году.



Акита-ину – порода собак, выведенная в префектуре (© Pixta)

Одним из особенно очаровательных природных ресурсов префектуры является порода собак акита-ину, выбранная в качестве национального памятника природы. Самым известным представителем этой породы был верный Хатико, чья статуя возле токийской станции Сибуя является популярным местом встреч.

Акита до сих пор славится как крупный производитель риса. Один из самых известных вкладов этого региона в японскую кухню – киритампо, представляющее собой толчёный рис, которым облепливают деревянные шампуры и жарят на открытом огне, после чего едят с пастой мисо или в качестве основного ингредиента в горячем блюде киритампо набэ.



Сытное киритампо набэ – излюбленное зимнее блюдо в преф. Акита (© Pixta)

Намахагэ, монстры в жутких костюмах, которые каждый канун Нового года врываются в дома на полуострове Ога и спрашивают, хорошо ли себя ведут дети, – известный аспект местной культуры Акиты. Летом основным туристическим аттракционом является Национальный конкурс фейерверков Омагари, на который собираются лучшие пиротехники страны, чтобы показать свои лучшие работы сотням тысяч наблюдателей.

Акита также известна как место рождения поэтессы девятого века Оно-но Комати, которая прославилась своими стихами и вошла в число Роккасэн – «бессмертных поэтов», а также была известна своей красотой, и её имя в японском языке является нарицательным для обозначения красавицы. Имя Оно-но Комати также было присвоено поезду «Комати», соединяющему Акиту с Токио в сети скоростных поездов синкансэн.



Статуи монстров намахагэ на полуострове Ога. В 2018 году они были внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО как часть «райхо-син, ритуальных посещений божеств в масках и костюмах» – традиций, сохранившихся в восьми префектурах Японии (© Pixta)



Губернатор Акиты Сатакэ Норихиса представляет Ндатчи, талисман префектуры, который представляет собой робота в форме ребенка-намахагэ, пришедшего из будущего, чтобы рассказать о прелестях Акиты (© Jiji)

Знаменитые личности

Суга Ёсихидэ (1948– ) политик. С 2012 по 2020 год занимал должность генерального секретаря в правительстве Абэ Синдзо, а затем сам занял пост премьер-министра с 2020 по 2021 год.

Акаси Ясуси (1931– ) дипломат. После окончания Токийского университета уехал в Соединенные Штаты в качестве стипендиата Фулбрайта, а затем аспиранта Школы права и дипломатии им. Флетчера при Университете Тафтса. В 1957 году он стал первым гражданином Японии, поступившим на работу в Секретариат Организации Объединенных Наций, где продолжил выполнять ряд ключевых ролей, поднявшись до должности заместителя генерального секретаря. Также он был послом Японии в ООН.

Фотография к заголовку: Зимний вид на озеро Тадзава на востоке префектуры Акита (© Pixta)

Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»