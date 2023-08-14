Верный пёс Хатико: символ преданности на станции Сибуя

Японский калейдоскоп

Станция Сибуя – это гигантский терминал, который ежедневно пропускает более 2 миллионов пассажиров. На площади перед вокзалом находится статуя верного пса Хатико, известная как «место встреч №1 в Японии». История собаки, которая ждала своего хозяина перед станцией Сибуя после его смерти, до сих пор трогает сердца людей во всем мире. В 2023 году исполняется 100 лет со дня рождения Хатико.

Родина собаки Хатико породы акита – город Одатэ в префектуре Акита

Хатико родом из района Осинай в городе Одатэ, префектура Акита, примерно в 600 км к северо-востоку от станции Сибуя. В ноябре 1923 года в хозяйстве фермера Сайто Ёсикадзу родилось несколько собак породы акита, отцом которых был кобель Осинай-ямаго, а мать звали Гомаго.

Как раз в это время некий житель Токио искал чистокровную японскую собаку. Это был доктор Уэно Хидэсабуро, профессор сельского хозяйства Токийского императорского университета (в настоящее время – Токийский университет). Один из учеников доктора Уэно работал в префектуре Акита, и по знакомству фермер Сайто решил подарить ему щенка.

Порода акита (акита-ину) происходит из префектуры Акита и объявлена национальным памятником природы. Эти крупные собаки имеют восторженных поклонников по всему миру благодаря их лобродушному виду, пушистой шерсти и особой преданности хозяевам.

История породы акита восходит к началу периода Эдо (1603-1868), к 1630-м годам, когда глава семейства Оба, управлявшего замком Одатэ и являвшегося ветвью рода Сатакэ, правившего княжеством Акита, для повышения боевого духа своих вассалов поощрял собачьи бои, чтобы взращивать боевой дух своих вассалов, и начал скрещивать собак охотников матаги (в северо-восточном регионе Тохоку сохранялась древняя традиция охоты на медведя) и местных собак.

Как пёс получил своё имя?

В январе 1924 года, во время снегопада, 50-дневного щенка завернули в соломенный мешок для риса, чтобы уберечь от простуды, и после 20-часовой поездки на экспрессе он прибыл на станцию ​​Уэно. Оттуда его сразу же отправили в усадьбу профессора Уэно, жившего возле станции Сибуя.

У доктора не было собственных детей, и он окружил заботой щенка с хрупким здоровьем, устроив ему место у своей кровати и разделяя с ним трапезу. Есть разные версии относительно того, почему доктор назвал его «Хатико», и одна из них говорит, что из-за того, что когда щенок стоял, передние лапы напоминали иероглиф «восемь» (八, хати).

Таким образом, получавший заботу и ласку от доктора и его жены Яэ пёс превратился в великолепную собаку породы акита. Между Хати и профессором образовалась крепкая связь, он стал провожать профессора до турникета станции Сибуя, когда тот шёл на работу, и встречать его.



Статуя Хатико и доктора Уэно на территории сельскохозяйственного факультета Токийского университета в токийском районе Бункё (Jiji Press)

Внезапная разлука с любимым доктором Уэно

Однако в 1925 году, через 16 месяцев после того, как доктор Уэно начал заботиться о Хатико, они разлучились навечно. 21 мая, после того как Хати, как обычно, проводил его на работу, после собрания преподавателей в университете профессор внезапно потерял сознание от кровоизлияния в мозг и умер. Ему было 53 года.



Верный пёс Хатико (Jiji Press)

Вечером Хати пошёл встречать его на станцию ​​Сибуя, но вернулся в резиденцию Уэно, так и не дождавшись его. Он спрятался в шкафу, где хранилась одежда доктора Уэно, которую тот надевал в последний раз. Возможно, почувствовав несчастье, которое случилось с хозяином, он так ослаб, что не мог есть предлагаемую ему пищу, и так провёл три дня.

Вдова профессора Яэ по каким-то причинам не могла унаследовать дом в Сибуя и ей пришлось переехать в небольшой арендованный дом, а Хати взял к себе знакомый, оптовый торговец кимоно в Нихомбаси. Вскоре Хатико часто можно было увидеть бегущим к станции Сибуя, расположенной в восьми километрах.

Впоследствии Хати жил в доме родственников в Асакусе, а затем в доме вдовы Яэ в Сэтагая, но он не переставал ходить в Сибуя. Сжалившись над ним, его поселил у себя садовник Кобаяси Кикусабуро, который часто посещал усадьбу доктора Уэно и жил неподалёку.

Каждый день утром и вечером Хати шёл на станцию ​​Сибуя и садился перед турникетом. В жаркие, дождливые и снежные дни он продолжал неподвижно сидеть, глядя туда, откуда обычно появлялся доктор. Он как будто верил, что если будет ждать доктора здесь, тот однажды вернётся...

Мировая известность Хатико

Сайто Хирокити, основатель Общества охраны японских пород собак, был поражён такой преданностью Хатико. В 1932 году он опубликовал статью в газете «Токио асахи симбун» (сейчас – «Асахи симбун») под названием «История печального старого пса». Рассказ о собаке, которая с нетерпением ждёт возвращения своего покойного хозяина в течение семи лет, сразу же принёс Хатико известность как в Японии, так и за рубежом.

Многие люди выражали своё сочувствие и заботились о Хати, который стал ослабевать с годами, и даже сотрудники станции Сибуя начали помогать ему. О собаке рассказывали газеты, радио и другие средства массовой информации, и по мере роста известности местные жители начали говорить о том, чтобы установить бронзовую статую Хатико.

В 1934 году волонтёры начали кампанию по сбору средств, и перед турникетом станции Сибуя установили великолепную бронзовую статую Хатико высотой 162 сантиметра на пьедестале высотой 180 сантиметров. На церемонии открытия статуи 21 апреля присутствовал и сам Хатико.

Однако в следующем, 1935 году, Хатико заболел дирофиляриозом, и 8 марта его жизнь оборвалась. Он прожил 13 лет, что соответствует примерно 90 годам для человека, и около десяти лет он провёл в ожидании на станции.

Похороны Хатико состоялись 12 марта у могилы покойного доктора Уэно на кладбище Аояма. На похоронах присутствовали как те, кто был близко с ним знаком, и среди них вдова доктора Яэ и начальник станции Сибуя, так и обычные люди, в том числе ученики начальной школы. Они оплакивали смерть Хати и возжигали благовония.

Из тела умершего Хатико сделали чучело, которое хранится в Национальном музее природы и науки в парке Уэно в Токио. Кроме того, рядом с могилой доктора Уэно, которая находится на кладбище Аояма, установлена ​​надгробная плита в честь Хатико.

В октябре 1944 года, перед концом Тихоокеанской войны, статую Хатико реквизировали по приказу национального правительства о сборе металла и переплавили на запчасти для локомотивов, но через три года после окончания войны статую вновь установили на прежнем месте перед станцией Сибуя.

Мировая известность верного пса

Историю Хатико знали во всём мире еще до войны: когда известная писательница и политическая активистка Хелен Келлер впервые приехала в Японию в 1937 году, она посетила статую Хатико на станции Сибуя, и в городе Акита, где она читала лекцию, упомянула о том, что хочет собаку той же породы, после чего администрация префектуры Акита преподнесла ей щенка в дар.

В 2009 году вышел фильм «Хатико : самый верный друг» с актёром Ричардом Гиром в главной роли, это была голливудская версия японского фильма 1987 года «Повесть о Хатико» (Хатико моногатари). Ричард Гир, который также являлся продюсером фильма, прокомментировал: «Когда я впервые читал сценарий, я плакал».



Фильм «Хатико: самый верный друг» был показан на Римском кинофестивале. Американский актёр Ричард Гир и собака, игравшая Хатико, 16 октября 2009 г. (фотография AFP / Андреас СОЛАРО (AFP = Jiji))

Сайто Хирокити, сделавший Хатико известным всему миру и посвятивший свою жизнь защите и исследованию японских собак, однажды сказал:

«Если воспринимать Хати, которого до самой смерти тянуло к станции Сибуя и он ходил туда каждый день, с человеческой точки зрения, то можно интерпретировать это как красивую историю о том, что он никогда не забывал о благодеяниях. Не думаю, что с точки зрения Хати там хоть в малейшей степени присутствовало чувство благодарности или стремление отблагодарить. Скорее это была просто чистое беспримесное чувство любви к хозяину, который о нём заботился. Это свойственно не только Хатико, это черта, присущая собакам вообще. Безусловная и абсолютная любовь».

Район станции Сибуя продолжает кардинально меняться, и в ходе масштабной реконструкции, начавшейся в 1990-х годах, там один за другим вырастают новые небоскрёбы, но посреди городской суеты верный пёс Хатико по-прежнему встречает приезжающих на станцию.



Памятник Хатико в Сибуя, Токио (Jiji Press)

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