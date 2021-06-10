[Видео] «Тайный горячий источник» японских охотников-матаги: посёлок Ани в префектуре Акита

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Матаги – это люди, хранившие традиции загонной охоты на крупную дичь – оленей и медведей. В районах Сэмбоку и Ани префектуры Акита было много деревень матаги.

Аниутто на территории города Китаакита – это в прошлом деревня матаги с известным горячим источником, где охотники могли снять усталость и вылечить полученные на охоте раны. В гостинице «Матаги-но ю», где можно искупаться в природном термальном источнике, вы можете также попробовать блюда матаги, такие как жаркое из медведя куманабэ.

В «Музее матаги» при гостинице вы можете узнать о знаниях и культуре жизни матаги, который жили среди глубоких снегов, соблюдая строгую дисциплину общества матаги и законы гор.

Видео кабельного телевидения CNA Akita

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