Горячие блюда с холодного севера: три домашних рагу из Акиты

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Набэ, сытное японское рагу, является любимым зимним блюдом, особенно в холодной и заснеженной префектуре Акита. Мы рассмотрим несколько вариантов, популярных в этом северном регионе.

Наваристое куриное рагу киритампо-набэ



Поезд Комати-Акита пробирается сквозь снег, который является неотъемлемой частью суровой зимы Акиты. (Фото предоставлено Федерацией туризма Акиты)

Киритампо-набэ – это первое и главное местное тушёное блюдо Акиты. Киритампо готовят из толчёного отварного риса, который оборачивают вокруг палочек и поджаривают. В результате получают вкусный обжаренный рис в виде цилиндра, и его замачивают в бульоне из хинаи-дзидори (разновидность курицы, выращиваемой в Аките), и добавляют такие ингредиенты, как грибы маитакэ и петрушка сэри. Рекомендуемый вариант – мисо-тампо, когда мисо добавляется в киритампо перед поджариванием.



Киритампо поджаривают на огне, прежде чем переложить в котёл для тушения

Ресторан «Куидокоро-Хокусю» в городе Акита славится тем, что киритампо готовят только после того, как клиенты сделают заказ. Каждое киритампо готовится из двух мисок отварного риса, тщательно поджаренного на открытом огне и потом залитого насыщенным пикантным бульоном. Он остаётся твёрдым, а затем тает во рту, создавая изысканное, захватывающее ощущение во рту.

Хинаи-дзидори – это порода хинаи-дори, охраняемого основного поголовья домашней птицы, которую выращивают с целью получения вкусного мяса. Эта порода кур считается одной из трёх лучших пород местной японской домашней птицы, наряду с сацума-дзидори из Кагосимы и нагоя-котин из Айти. Её мясо идеально подходит для киритампо-набэ, имеет идеальную текстуру, при которой её приятно жевать, и насыщенный, пикантный, слегка жирный вкус. Блюда из курицы – то, что стоит порекомендовать при посещении Акиты.



Клиенты могут заказать киритампо-набэ порциями для одного или нескольких человек

«Куидокоро-Хокусю»

Адрес: 4-1-1 Ōmachi, Akita-shi, Akita Prefecture

Как добраться: 15 минут пешком от станции JR Акита.

Тел.: 018-863-1316

Часы работы: 17:30–23:00, пн-сб (вход до 22:00)

Вкуснейшие рисовые шарики дамакко-набэ



Рисовые шарики дамакко размером с шарик для пинг-понга можно проглотить за раз

Дамакко-набэ, почти такое же популярное блюдо, как киритампо-набэ, готовится практически по тому же рецепту. Ключевое отличие состоит в том, что дамакко из толчёного риса скатывают в шарики, а не поджаривают на палочке. Акита известна своими сортами риса Акита-комати и Хитомэборэ, и эти два вида набэ дают возможность оценить качество этих сортов риса.

Блюдо дамакко-набэ в ресторане «Тяван-я» особенно примечательно тем, что в дамакко добавляют фарш из креветок. Аромат креветок очень хорошо сочетается с бульоном хинаи-дзидори, их вкусы дополняют друг друга. Разнообразные грибы придают бульону лёгкую консистенцию, согревая организм изнутри. Заведение предлагает широкий выбор дзидзакэ (сакэ местного производства), и любое из них станет восхитительным дополнением к этому блюду.

«Тяван-я»

Адрес: 4-2-7 Ōmachi, Akita-shi, Akita Prefecture

Как добраться: 15 минут пешком от станции JR Акита

Тел.: 018-864-5202

Часы работы: 17:00–23:00, вт-вс

Сётцуру-набэ, рагу для любителей рыбы



Это блюдо дает полное ощущение вкуса рыбы хатахата (японский волосозуб) (фотография предоставлена «Акита кавабата исария сакаба»)

Сётцуру-набэ – это классическое рагу из Акиты с сётцуру, соусом из соленой и ферментированной хатахаты (рыбы японский волосозуб). Мягкая консистенция этого привычного вкуса является отличным дополнением к простому бульону блюда. Типичные ингредиенты включают такие растения, как хакусай (китайская капуста) и сюнгику (златоцвет увенчанный), а также саму рыбу хатахата, целиком с икрой, известной как бурико.

Хатахата, официальная рыба префектуры Акита, наиболее вкусна в ноябре и декабре. Ее ловят у побережья Акиты в Японском море, что делает ее типичным зимним блюдом в этом регионе. В ресторане «Akita Kawabata Isariya Sakaba» хатахата, пойманная на пике формы, хранится на льду, что позволяет клиентам есть сётцуру-набэ круглый год. Блюдо представляет собой восхитительное сочетание нежного мяса хатахата и хрустящей текстуры бурико. Намахагэ, пугающие духи, которые обычно посещают детей в Новый год, каждый вечер около 21:00 устраивают представление для посетителей.

«Акита кавабата исария сакаба»

Адрес: 4-2-35 Ōmachi, Akita-shi, Akita Prefecture

Как добраться: 15 минут пешком от станции JR Акита.

Тел.: 018-865-8888

Часы работы: 17:00-24:00, круглый год.

Достопримечательности неподалёку: «Сакэ-наби», Великое царство сакэ Акиты



Ассортимент отличного местного сакэ, которым славятся производители Акиты

В «Сакэ-наби», Великом Королевстве сакэ Акиты, посетителям предлагается, не выходя из бара, попробовать более 120 видов джизаке от 36 производителей префектуры Акита. Помимо обширной линейки выдающихся брендов, еще одна причина популярности бара заключается в том, что цены начинаются с доступных 250 иен за стакан. Рекомендуемым предложением является окономи-кики-дзакэ-сэтто, в котором можно попробовать три вида дзидзаке на выбор всего за 500 йен. Покупатели могут приобрести бутылки с этикетками, которые им больше всего нравятся, и наслаждаться ими дома. В баре также периодически проводятся такие мероприятия, как Кура-но-хи (складские дни) и Кики-дзаке-но-хи (дни дегустации сакэ). Посетите сайт магазина для получения дополнительной информации на японском языке.

Сакэ-наби», Великое королевство сакэ Акиты

Адрес: 5-2-1 Ōmachi, Akita-shi, Akita Prefecture

Доступ: 20 минут пешком от станции JR Акита.

Тел.: 018-893-6405

Веб-сайт: http://www.osake.or.jp.

Часы работы: 16:00–21:00, пн–сб. (вход до 20:45)

Репортаж, текст и фотографии: Shoepress

Фотография к заголовку: Киритампо-набэ, самое известное из горячих блюд Акиты

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