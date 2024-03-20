Префектуры Японии

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Префектура Киото – культурный центр Японии, в который входит бывшая столица Киото с множеством храмов и святынь, а также многочисленным населением, которое занимается традиционными ремёслами.

У префектуры Киото, где расположен город Киото, который на протяжении тысячелетия был императорской столицей Японии, богатая история. Это одна из двух городских префектур (фу), основанных вокруг важных городов страны. Город Киото расположен в южной части префектуры и входит в состав центра региона Кансай с высоким уровнем урбанизации, вместе с Осакой и Кобе. Префектура разделена на две части горами Танба, северная часть раскинулась к побережью Японского моря.

Основные данные о префектуре Киото

Основана в 1871 году (бывшие провинции Ямасиро, Тамба и Танго)

Столица: Киото

Население: 2 578 000 (по состоянию на октябрь 2020 года)

Площадь: 4612 км2

Город Киото известен своими многочисленными храмами и святилищами, некоторые из которых включены в комплекс «Исторические памятники древнего Киото» списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Один из самых известных – Киёмидзудэра – основан более тысячелетия назад, со знаменитой деревянной веранды храма открывается панорамный вид на город. Дзэнский монастырь Кинкакудзи впечатляет посетителей своим Золотым павильоном. Он послужил образцом для Гинкакудзи, который стал ассоциироваться с расцветом культуры Хигасияма в пятнадцатом веке. На юге находится святилище Фусими Инари, популярное своими тоннелями ярко-красных ворот тории.



Аманохасидатэ – один из «трёх лучших пейзажей Японии» (© Pixta)

В июле, во время праздника Гион, одного из самых известных местных праздников в Японии, по городу величественно перемещаются праздничные повозки. На юге префектуры Киото, в городе Удзи, находится любопытный монастырь Бёдоин. Первоначально он был резиденцией могущественного вождя Фудзивара-но Митинага, но затем стал храмом, и известен тем, что изображен на монете в 10 йен. На севере префектуры находится Аманохасидатэ – узкая песчаная отмель, поросшая соснами, которая считается одним из традиционных «Трех лучших пейзажей Японии».



Чайная плантация в Удзи (© Pixta)

В Киото представлены сложные варианты многих традиционных японских ремёсел. Особенно высоко ценятся техники, связанные с производством кимоно, такие как шелкоткачество нисидзин-ори и окрашивание ткани кё-юдзэн. Город также известен керамикой, куклами, лаковыми изделиями и веерами. В то же время префектура является центром высокотехнологичной промышленности и местом, где расположены офисы таких компаний, как Nintendo и Kyocera. Город Удзи славится своим зеленым чаем маття.



Маюмаро – талисман префектуры Киото, получивший свое имя и облик от кокона тутового шелкопряда (маю), поскольку при изготовлении кимоно в Киото используется шёлк (© Kyoto Prefecture. Mayumaro #22038)

Знаменитые личности

Догэн (1200–1253): основатель школы Сото дзэн-буддизма.

Итами Дзюдзо (1933–1997): режиссер, известный в том числе по картине «Тампопо».

Вада Эми (1937–2021): художник по костюмам, получившая премию «Оскар» за работу над фильмом Куросавы Акиры «Ран».

Фотография к заголовку: Кинкакудзи в Киото (© Pixta)

Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»