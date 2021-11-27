Самые известные среди жителей Японии достопримечательности страны –три знаменитых пейзажа, три ночных вида и три парка

Самые известные среди жителей Японии достопримечательности страны –три знаменитых пейзажа, три ночных вида и три паркаКультура История Туризм
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В Японии часто из разряда определённых понятий выделяют три наиболее известных – «три объединителя Японии», «три отца реставрации Мэйдзи», «три ветви дома Токугава», «три знаменитых мастера каллиграфии». Согласно анкетному опросу, проведенному туристической компанией Hankyu Travel International среди 524 мужчин и женщин в возрасте от 20 лет и старше в сентябре этого года, самой известной из таких троек оказались «Три лучших пейзажа Японии», все три могут назвать 29% опрошенных.
Три пейзажа – это виды острова Миядзима в префектуре Хиросима, песчаной косы Аманохасидатэ в префектуре Киото и морской пейзаж Мацусимы в префектуре Мияги – говорят, их выбрал Хаяси Гако, конфуцианский учёный начала периода Эдо (1603-1868). Два пейзажа смогли назвать 11,5%, один – 30,5%, то есть в целом хотя бы один из ни ответили «Я понимаю одно», а в сочетании с «Я понимаю все три» этот показатель составил более 70%. При этом 29% респондентов не смогли назвать ни одного.
Следующими по известности были «Три знаменитых сада Японии», то есть самые известные произведения садово-паркового искусства – сады Кэнрокуэн в префектуре Канадзава, Коракуэн в префектуре Окаяма и Кайракуэн в префектуре Ибараки. 21% опрошенных сказали, что знают все три, 12,2% – два, и 24,4% – один. Меньше всего знают «Три ночных пейзажа», «Три знаменитых замка» и «Три праздника» – в каждой категории все три могут назвать только 10% респондентов.
Главные «тройки» Японии
|Три самых живописных вида
|Миядзима (префектура Хиросима)
|Аманохасидатэ (Киото)
|Мацусима (префектура Мияги)
|Три знаменитых сада
|Кэнрокуэн (префектура Исикава)
|Коракуэн (префектура Окаяма)
|Кайракуэн (префектура Ибараки)
|Три ночных пейзажа
|Гора Хакодатэ (Хоккайдо)
|Гора Майя (префектура Хёго)
|Инасаяма (префектура Нагасаки)
|Три знаменитых замка
|Замок Осака (Осака)
|Замок Нагоя (префектура Айти)
|Замок Химэдзи (префектура Хёго; иногда вместо замка Химэдзи выбирают замок Эдо или замок Кумамото)
|Три знаменитых праздника
|Праздник Канда (Токио)
|Праздник Гион (префектура Киото)
|Праздник Тэндзин (Осака)
|Три знаменитых фейерверка
|Фейерверк Омагари (префектура Акита)
|Национальный праздник фейерверков Цутиура (префектура Ибараки)
|Праздник фейерверков Нагаока (префектура Ниигата)
|Три знаменитых термальных источника
|Арима-онсэн (префектура Хёго)
|Кусацу-онсэн (префектура Гунма)
|Гэро-онсэн (префектура Гифу)
Фотография к заголовку: Большие ворота-тории (Оотории) в святилище Ицукусима (PIXTA)