Самые известные среди жителей Японии достопримечательности страны –три знаменитых пейзажа, три ночных вида и три парка

В Японии примерно поровну людей, которые могут перечислить все «три знаменитых пейзажа Японии», и тех, кто не помнит ни одного из них, таких около 30%. Какие японские достопримечательности наиболее известны среди жителей страны?

В Японии часто из разряда определённых понятий выделяют три наиболее известных – «три объединителя Японии», «три отца реставрации Мэйдзи», «три ветви дома Токугава», «три знаменитых мастера каллиграфии». Согласно анкетному опросу, проведенному туристической компанией Hankyu Travel International среди 524 мужчин и женщин в возрасте от 20 лет и старше в сентябре этого года, самой известной из таких троек оказались «Три лучших пейзажа Японии», все три могут назвать 29% опрошенных.

Три пейзажа – это виды острова Миядзима в префектуре Хиросима, песчаной косы Аманохасидатэ в префектуре Киото и морской пейзаж Мацусимы в префектуре Мияги – говорят, их выбрал Хаяси Гако, конфуцианский учёный начала периода Эдо (1603-1868). Два пейзажа смогли назвать 11,5%, один – 30,5%, то есть в целом хотя бы один из ни ответили «Я понимаю одно», а в сочетании с «Я понимаю все три» этот показатель составил более 70%. При этом 29% респондентов не смогли назвать ни одного.

Следующими по известности были «Три знаменитых сада Японии», то есть самые известные произведения садово-паркового искусства – сады Кэнрокуэн в префектуре Канадзава, Коракуэн в префектуре Окаяма и Кайракуэн в префектуре Ибараки. 21% опрошенных сказали, что знают все три, 12,2% – два, и 24,4% – один. Меньше всего знают «Три ночных пейзажа», «Три знаменитых замка» и «Три праздника» – в каждой категории все три могут назвать только 10% респондентов.

Главные «тройки» Японии

Три самых живописных вида Миядзима (префектура Хиросима) Аманохасидатэ (Киото) Мацусима (префектура Мияги) Три знаменитых сада Кэнрокуэн (префектура Исикава) Коракуэн (префектура Окаяма) Кайракуэн (префектура Ибараки) Три ночных пейзажа Гора Хакодатэ (Хоккайдо) Гора Майя (префектура Хёго) Инасаяма (префектура Нагасаки) Три знаменитых замка Замок Осака (Осака) Замок Нагоя (префектура Айти) Замок Химэдзи (префектура Хёго; иногда вместо замка Химэдзи выбирают замок Эдо или замок Кумамото) Три знаменитых праздника Праздник Канда (Токио) Праздник Гион (префектура Киото) Праздник Тэндзин (Осака) Три знаменитых фейерверка Фейерверк Омагари (префектура Акита) Национальный праздник фейерверков Цутиура (префектура Ибараки) Праздник фейерверков Нагаока (префектура Ниигата) Три знаменитых термальных источника Арима-онсэн (префектура Хёго) Кусацу-онсэн (префектура Гунма) Гэро-онсэн (префектура Гифу)

Фотография к заголовку: Большие ворота-тории (Оотории) в святилище Ицукусима (PIXTA)

Статьи по теме