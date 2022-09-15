Многообразие сортов зелёного чая в Японии

Зелёный чай, заваренный в чайнике или разлитый по бутылкам, является неотъемлемой частью японской повседневности. Существует огромное количество разновидностей чая, и здесь мы опишем некоторые из них, классифицировав по способу выращивания и обработки.

Чаи, выращиваемые под прямыми солнечными лучами

Сэнтя

Это самый распространённый вид зелёного чая. Листья пропаривают, а затем скручивают и мнут в ходе сушки, они приобретают форму тонких скрученных иголок. Этот чай обладает хорошим балансом вкуса умами и горечи.

Фукамуситя

Свежие листья пропаривают примерно в два-три раза дольше, чем обычный сэнтя, поэтому при заваривании чай приобретает насыщенный тёмно-зелёный цвет. На вкус он менее вяжущий, чем сэнтя, и немного сладковатый.

Бантя

Этт чай дешевле, чем обычный сэнтя, потому что для его изготовления используется сырьё, собранное в конце сезона, такое как выросшие и затвердевшие почки или чайные листья, собранные с конца лета. Он популярен среди пожилых людей из-за более лёгкого и менее вяжущего вкуса.

Гуритя или тамарёкутя

Слова гури или тама обозначают нечто круглое, этот чай получил такое название, потому что ему не придают игольчатую форму, как сэнтя, а вместо этого повторно высушивают, чтобы листья скручивались. Такой метод обычно используется в районе Идзу префектуры Сидзуока. Это название также используется на Кюсю для разновидности сэнтя, которую готовят путем обжаривания свежих листьев в большом железном котле без их пропаривания. Время нагревания у него больше, а вкус чая менее терпкий.

Чаи, которые выращивают без попадания прямого солнечного света

Гёкуро

Этот тип чая выращивают, закрывая новые почки примерно на двадцать дней бамбуковыми экранами или газонной тканью, чтобы блокировать прямой солнечный свет. Благодаря этому получают чай с низкой терпкостью и глубоким вкусом умами. Из-за того, что его закрывают, он также приобретает характерный запах, напоминающий запах морских водорослей. Он заваривается при более низкой температуре и дольше, чем обычный зелёный чай.



Выращивание чайных кустов с использованием газонной ткани для покрытия (© Pixta)

Кабусэтя

Этот чай выращивают, накрывая примерно на одну неделю, то есть меньше, чем гёкуро. По вкусу он напоминает нечто среднее между сэнтя и гёкуро.

Тэнтя или маття

Для этого чая листья выращивают так же, как и для гёкуро, закрывая их от света, пропаривают и сушат, не скручивая и не массируя. Затем удаляют стебли и прожилки, оставляя только фрагменты листьев. Тэн обозначает растирание в ступке. Молотый тэнтя становится маття, который используется в чайных церемониях.



Тэнтя (© Pixta)

Побочные чайные продукты

Кукитя, кариганэтя или сираорэтя

Это чай делают из стеблей, которые были отделены от новых почек в сортировочных машинах в процессе производства. Он имеет характерный освежающий вкус. Кукитя, сделанный из гёкуро или высококачественного сэнтя, известен как кариганэтя или сираорэтя, он высоко ценится.



Кукитя(© Pixta)

Конатя

Это порошкообразный чай, получаемый в процессе производства сэнтя и гёкуро. Этот чай подают в ресторанах суси, там он называется агари. Его можно легко пить, заливая чай горячей водой через ситечко для чая, не заваривая в чайнике.

Повторно обработанный чай

Ходзитя

Этот чай получают путём обжаривания сэнтя, бантя или других видов чая на сильном огне. Он обладает характерным ароматом. Поскольку в нём меньше кофеина, его можно пить перед сном.



Ходзитя (© Pixta)

Ботя

Это обжаренный кукитя, который, как говорят, начали изготавливать в Канадзаве, префектура Исикава. Он стал широко известен после того, как крупный производитель напитков использовал этот чай для разработки своего продукта в бутылках (название ботя является местным диалектным названием кукитя, поэтому иногда и необжаренный чай может продаваться под этим названием).



Ботя (© Pixta)

Гэммайтя

Это смешанный чай с использованием сэнтя и бантя, в который добавлен коричневый рис, обжаренный на сильном огне. Если для заваривания использовать очень горячую воду, она усилит аромат коричневого риса.



Гэммайтя (© Pixta)

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме