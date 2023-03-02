Аманохасидатэ: летящий дракон в «приморском Киото»

Путеводительпо Японии

Аманохасидатэ традиционно называют одним из трёх наиболее живописных мест Японии, и это самое популярное туристическое направление в северной части префектуры Киото. Недавно оно получило название «приморского Киото». Здесь мы расскажем о единственном японском пейзаже, который рекомендуют также смотреть перевёрнутым.

Древний сосновый лес простирается через море

Аманохасидатэ в Миядзу на севере префектуры Киото представляет собой 3,6-километровую песчаную косу шириной от 20 до 170 метров, которая отделяет лагуну Асокай от залива Миядзу, который, в свою очередь, выходит на запад к заливу Вакаса. Название «Аманохасидатэ» можно перевести как «Мост, устремлённый в небо», и есть легенды, в которых коса описывается как опрокинутая лестница, по которой когда-то боги поднимались в небеса. Покрытая тысячами густо растущих зелёных сосен коса оправдывает своё название.



Вид с Аманохасидатэ бю-рандо

Пейзаж Аманохасидатэ очаровывал людей с древних времён, он появляется на множестве картин и в стихах. Монохромная картина тушью «Вид на Аманохасидатэ» кисти Сэссю (1420-1506) из коллекции Киотского национального музея признана национальным достоянием. В начале периода Эдо ученый-конфуцианец Хаяси Гахо (1618-1680) объявил Аманохасидатэ одним из лучших видов в Японии. В сочинении «О наследии Японии» (Нихонкоку дзисэки ко) Гахо приводит список из трёх наиболее живописных мест, в который также входили Миядзима и Мацусима, и они вскоре стали широко известны как «Три наиболее живописных вида» Японии.

Как добраться (от станции Киото):

От станции Киото сядьте на линию JR Санъин до станции Фукутияма. Пересядьте на железную дорогу Киото Танго на линию Мияфуку до станции Миядзу, а затем на линию Миятоё до станции Аманохасидатэ. За дополнительную плату вы также можете сесть на ограниченный экспресс Hashidate, чтобы добраться туда примерно за два часа без пересадок.

Дракон, летящий вниз и вверх

Два самых популярных места, откуда любуются видом, – это Аманохасидатэ бю-рандо на юге и парк Касамацу на севере. До первого легко добраться на поезде: всего в семи минутах ходьбы от станции Аманохасидатэ находятся подъёмник и площадка посадки на монорельс. Примерно за пять минут на подъёмнике можно подняться до вершины горы Мондзю, где посетители найдут смотровую площадку, «Небесную тропу», аттракционы и другие развлечения, а также рестораны.

Необычно на Аманохасидатэ то, что им любуются в том числе вверх ногами – способ мата-нодзоки заключается в том, чтобы наклониться и смотреть на перевёрнутый пейзаж, открывающийся между ног. Земля и небо меняются местами, и песчаная коса, извивающаяся на воде, превращается в парящего в небе дракона – это пейзаж хирюкан, «вид летящего дракона».



Посетители делают мата-нодзоки в Аманохасидатэ бю-рандо

В парке Касамацу на противоположном берегу тоже есть платформа для мата-нодзоки на высоте 130 метров над уровнем моря. При взгляде оттуда кажется, что «дракон» поднимается к небесам, что и дало этому пейзажу название сёрюкан, «вид воспаряющего дракона». В парке Касамацу есть несколько разных мест, откуда можно любоваться пейзажем, в том числе Sky Deck, а также Sky Terrace, где вы можете осматривать виды не спеша. Недалеко от станции канатной дороги Касамацу находится место поклонения островам Каммуридзима и Куцудзима – высадка на них запрещена.



Вид из парка Касамацу. В перевёрнутом виде коса напоминает воспаряющего дракона



Здесь посетители могут издалека поклониться островам Каммуридзима и Куцудзима

Вид с корабля

Пешком пересечь Аманохасидатэ можно за час, на велосипеде – 15 минут. Есть ещё один хороший вариант: экскурсионный катер. 12-минутная прогулка на лодке от пристани возле станции Аманохасидатэ до дока Итиномия на противоположном берегу позволит увидеть сосновые рощи и почувствовать, насколько действительно велика коса Аманохасидатэ.



Впечатляющий вид с прогулочного катера. Стоимость проезда составляет 530 йен в одну сторону и 960 йен туда и обратно (для детей – 270 и 480 йен соответственно)

Город Миядзу, получивший название «приморского Киото», известен своими морепродуктами. Там стоит поискать ресторан или гостиницу, где подают крабов. Особой популярностью у любителей морепродуктов, приехавших посмотреть на знаменитую косу, пользуется редкий вид тайдза-гани, который ловят в местных водах.



Краб тайдза-гани в ресторанах встречается нечасто, и он пользуется популярностью у гурманов

Фотографии и текст: Куроива Масакадзу

Фотография к заголовку: Аманохасидатэ во время цветения сакуры в парке Касамацу