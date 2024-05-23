Префектуры Японии

Префектура Симанэ

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Префектура Симанэ издавна ассоциируется с японскими божествами, а Идзумо-тайся – одно из самых сакральных японских святилищ синто.
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Префектура Симанэ расположена в регионе Тюгоку на юго-западе острова Хонсю, на побережье Японского моря. Основные населённые пункты расположены на равнине Идзумо на северо-востоке. В состав префектуры входят вулканические острова Оки, большая часть которых – национальный парк.

Общие данные о префектуре Симанэ

  • Основана в 1881 году (бывшие провинции Ивами, Идзумо и Оки)
  • Столица: Мацуэ
  • Население: 671 000 (по состоянию на октябрь 2020 года)
  • Площадь: 6708 км2

Симанэ

Район Идзумо в префектуре Симанэ издавна ассоциируется с японскими божествами, а Идзумо-тайся – одно из самых сакральных японских синтоистских святилищ. По преданиям, здесь покоится Окунинуси, легендарный создатель Японии. Столица префектуры, Мацуэ, известна замком Мацуэ – это национальное достояние, история которого насчитывает 400 лет. В этом же городе находится Музей искусств Адати, который славится своим выдающимся садом. Исторический серебряный рудник Ивами Гиндзан входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Замок Мацуэ в окружении цветущих вишен (© Pixta)
Замок Мацуэ в окружении цветущих вишен (© Pixta)

Озеро Синдзи на северо-востоке префектуры Симанэ ассоциируется с моллюсками сидзими, префектура занимает первое место в стране по их производству. Она также примечательна морским рыболовством и лидирует в Японии по улову угря. Среди традиционных ремёсел – производство счётов Унсю (Унсю – это другое название провинции Идзумо).

Считается, что моллюски сидзими помогают при похмелье (© Pixta)
Считается, что моллюски сидзими помогают при похмелье (© Pixta)

Симанэкко, персонаж префектуры Симанэ, объединяет название префектуры и нэко, то есть кошка. В качестве отсылки к важности этого района для синто шляпа талисмана напоминает архитектуру святилищ, а на шее он носит «ограждающую верёвку» симэнава (© Jiji)
Симанэкко, персонаж префектуры Симанэ, объединяет название префектуры и нэко, то есть кошка. В качестве отсылки к важности этого района для синто шляпа талисмана напоминает архитектуру святилищ, а на шее он носит «ограждающую верёвку» симэнава (© Jiji)

Знаменитые личности

  • Мори Огаи (1862-1922): писатель, а также армейский хирург и чиновник, известный такими произведениями, как «Танцовщица» (Маихимэ).
  • Мори Ханаэ (1926-2022): новатор моды, первая азиатка, ставшая в 1977 году официальным членом престижной парижской Синдикальной палаты моды.
  • Такэути Мария (1955–): одна из наиболее продаваемых певиц в стиле «сити-поп», известная благодаря своей песне «Пластиковая любовь», которая стала мировым хитом на YouTube.

Фотография к заголовку: Святилище Идзумо в префектуре Симанэ (© Pixta)

Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»

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