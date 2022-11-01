100 знаменитых замков Японии ®: замок Мацуэ (национальное достояние), префектура Симанэ

Японские замки

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Замок Мацуэ входит в пятёрку замков, признанных национальным достоянием. Его статус был пересмотрен после изменений в законах в послевоенное время, и он временно был понижен до «важного культурного достояния», но в 2015 году обрёл прежний статус национального достояния, когда были обнаружены документы, указывающие точный год его постройки.

Замок Мацуэ, префектура Симанэ

Год постройки: 1607

1607 Первый владелец замка: Хорио Ёсихару

Хорио Ёсихару Основные достопримечательности: главная башня Тэнсю, башни Тайко, Нака и Минами (реконструирована)

главная башня Тэнсю, башни Тайко, Нака и Минами (реконструирована) Плата за вход: посещение главной башни Тэнсю – 680 йен (для взрослых)

посещение главной башни Тэнсю – 680 йен (для взрослых) Адрес: Shimane-ken Matsue-shi Tonomachi 1-5

Shimane-ken Matsue-shi Tonomachi 1-5 Вебсайт: Национальное достояние – замок Мацуэ (на японском языке)

Замок с несущими колоннами тоосибасира, повторно признанный национальным достоянием

Причиной, по которой главная башня замка Мацуэ была признана национальным достоянием, является её необычный архитектурный стиль, в котором используется множество колонн, в отличие от других замков. Старые японские постройки, такие как храм Хорюдзи и главная крепость замка Химэдзи, строились вокруг большой «сердцевинной колонны» симбасира, которая продолжалась от пола до верхнего этажа в центре постройки. Однако при строительстве замка Мацуэ испытывали недостаток в материалах и не смогли найти бревно, подходящее для симбасира, а вместо этого в структуре башни Тэнсю использовали несущие колонны тоосибасира высотой в два этажа, среди 306 колонн башни 96 таких колонн.

Род Хорио, построивший замок Мацуэ, получил признание за свои заслуги в битве при Сэкигахара в 1600 году и им поручили править землями Идзумо и Оки (современная префектура Симанэ). Прибыв в те земли, Хорио вначале обосновались в замке Гассан-Тода, но вокруг этого замка на крутой горе было неудобно устраивать призамковый город, поэтому для строительства замка Мацуэ выбрали место на берегу озера с развитым водным транспортом. После внезапной смерти Хориэ Тадаузи, первого правителя княжества Мацуэ, строительством замка Мацуэ занялся его отец Ёсихару, имевший опыт замкового строительства. По рву с водой вокруг замка ходят традиционные суда-рестораны якатабунэ, и на них вы можете удостовериться, насколько развит в этом городе водный транспорт.

Замки в префектуре Симанэ

Замок Гассан-Тода

Замок Цувано

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Фотография к заголовку: Замок Мацуэ (PIXTA)