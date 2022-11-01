100 знаменитых замков Японии ®: замок Мацуэ (национальное достояние), префектура Симанэ
Путеводительпо ЯпонииИстория Культура Туризм
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Замок Мацуэ, префектура Симанэ
- Год постройки: 1607
- Первый владелец замка: Хорио Ёсихару
- Основные достопримечательности: главная башня Тэнсю, башни Тайко, Нака и Минами (реконструирована)
- Плата за вход: посещение главной башни Тэнсю – 680 йен (для взрослых)
- Адрес: Shimane-ken Matsue-shi Tonomachi 1-5
- Вебсайт: Национальное достояние – замок Мацуэ (на японском языке)
Замок с несущими колоннами тоосибасира, повторно признанный национальным достоянием
Причиной, по которой главная башня замка Мацуэ была признана национальным достоянием, является её необычный архитектурный стиль, в котором используется множество колонн, в отличие от других замков. Старые японские постройки, такие как храм Хорюдзи и главная крепость замка Химэдзи, строились вокруг большой «сердцевинной колонны» симбасира, которая продолжалась от пола до верхнего этажа в центре постройки. Однако при строительстве замка Мацуэ испытывали недостаток в материалах и не смогли найти бревно, подходящее для симбасира, а вместо этого в структуре башни Тэнсю использовали несущие колонны тоосибасира высотой в два этажа, среди 306 колонн башни 96 таких колонн.
Род Хорио, построивший замок Мацуэ, получил признание за свои заслуги в битве при Сэкигахара в 1600 году и им поручили править землями Идзумо и Оки (современная префектура Симанэ). Прибыв в те земли, Хорио вначале обосновались в замке Гассан-Тода, но вокруг этого замка на крутой горе было неудобно устраивать призамковый город, поэтому для строительства замка Мацуэ выбрали место на берегу озера с развитым водным транспортом. После внезапной смерти Хориэ Тадаузи, первого правителя княжества Мацуэ, строительством замка Мацуэ занялся его отец Ёсихару, имевший опыт замкового строительства. По рву с водой вокруг замка ходят традиционные суда-рестораны якатабунэ, и на них вы можете удостовериться, насколько развит в этом городе водный транспорт.
Замки в префектуре Симанэ
- Замок Гассан-Тода
- Замок Цувано
Достопримечательности поблизости
- Замок над водой: история Мацуэ
- Рейтинг японских садов: сад Художественного музея Адати продолжает лидировать
- Национальные парки регионов Тюгоку и Сикоку: величественные горы и пейзажи островов Японского моря и Внутреннего моря Сэто
Фотография к заголовку: Замок Мацуэ (PIXTA)